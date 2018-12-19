«Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів» — таку резолюцію ухвалила Генеральна асамблея ООН. Документ підтримали 66 країн. Проти проголосувало 19, серед яких більшість російських сателітів, зокрема Білорусь і Сербія. Утрималися від голосування 72 країни.

Проект документа спільно представили Україна, Австрія, Болгарія, Канада, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Португалія, Молдова, Румунія, Словенія, Швеція, Туреччина, Велика Британія та США, повідомив під час засідання заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Пізніше до них долучилися Бельгія, Греція, Угорщина, Ліхтенштейн, Македонія, Мальта, Нова Зеландія, Словаччина та Іспанія. Натомість представники Ірану та Сирії пропонували внести зміни до проекту резолюції в інтересах Росії, та ці пропозиції не отримали необхідної підтримки. Резолюція наполегливо закликає РФ вивести її війська з окупованого українського Криму й припинити окупацію інших українських територій.

Міститься й заклик припинити переслідування комерційних суден і обмеження міжнародного судноплавства в Чорному й Азовському морях.

«Присутність російських військ у Криму суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України, підриває безпеку і стабільність сусідніх держав та регіону Європи», — вказано в резолюції ООН.

Крім того, країни-підписанти резолюції закликають РФ безумовно й негайно звільнити українські кораблі, екіпажі й техніку, затримані РФ 25 листопада в міжнародних водах Чорного моря.

Росія намагалася перешкодити ухваленню цієї резолюції, і ці спроби були безпрецедентними. Іноземні посли скаржилися, що російська дипломатія викручувала їм руки, ноги і голови, але щось не клеїлося. Коли Москва усвідомила, що документ таки пройде, російські дипломати вдалися до «кроку відчаю».

«Не від себе напряму, а через спини таких самих лідерів у сфері поваги до Статуту ООН та захисту прав людини — Ірану, Сирії, КНДР, Нікарагуа та Венесуели — внесли поправки в текст, які врешті проголосовано не було. Сенсу вони не мали ні за формою, ні за змістом. Примітно, що згодом від цієї токсичної команди відмежувалася навіть Північна Корея, яка була початковим співавтором цієї авантюри», — написав на своїй сторінці у Facebook речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він вважає, що резолюція ООН слугуватиме елементом стратегії політико-дипломатичного тиску на РФ: «Схвалені кримські резолюції буде використано в заходах з притягнення Москви до відповідальності за злочини. «Головне — розуміти, що самі по собі тексти резолюцій не пишуться, держави самі по собі голосувати на їхню підтримку не зголошуються, а на шляху до стабілізації ситуації лежать геополітичні розлади колишньої імперії».

Так само у Facebook Президент Петро Порошенко назвав ініційовану Україною резолюцію Генасамблеї ООН проти мілітаризації Автономної Республіки Крим та акваторії Чорного й Азовського морів ще одним важливим кроком на шляху до деокупації Криму. Резолюція засвідчила однозначну оцінку світової спільноти щодо протиправної поведінки Кремля, яка триває.

«Завдяки солідарній підтримці союзників і партнерів з найвищої світової трибуни задокументовано черговий міжнародний злочин Кремля, що стане частиною консолідованої претензії України до російської держави. Агресивно мілітаризуючи регіон, Кремль продовжує дестабілізувати світову стабільність і порядок. Спершу, окупацією українського Криму, він розтоптав принцип непорушності кордонів. А тепер хоче перетворити Чорноморсько-Азовський регіон на сіру зону свого виключного контролю. Нині під прицілом Кремля — не лише свобода судноплавства, а й режим нерозповсюдження ядерної зброї», — наголосив Президент.

Нинішня резолюція підкреслює необхідність подальшої консолідації міжнародних зусиль для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Таку саму позицію викладено у відповідній заяві вітчизняного МЗС, де, зокрема, вказано, що за російської окупації Крим перетворився на потужну військову базу, яка загрожує безпеці й стабільності не лише Чорноморського регіону, а й Середземномор’я та Близького Сходу.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»