Керівництво України­ вголос заговорило про можливості майбутнього членства в НАТО після відвідання Києва Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Дискусії вели і в Адміністрації Президента, і в Будинку уряду. Разом із главою держави Петром Порошенком поважний гість обговорив шляхи реалізації Плану дій щодо членства в Альянсі. Про це стало відомо після засідання комісії Україна — НАТО. Щодо важливого й доволі гострого для країни питання Петро Порошенко висловлювався лаконічно: «Україна чітко визначила своє політичне безпекове майбутнє. Верховна Рада проголосувала, а я як Президент і Верховний Головнокомандувач підписав закон, який ставить за мету наше майбутнє членство в НАТО. Це мета нашої міжнародної безпекової політики. Ми вважаємо за необхідне почали дискусію про запровадження membership action plan (План дій щодо членства), і наші пропозиції щодо початку дискусії було із за­доволенням прийнято».

На засіданні глава держави підкреслив, що інтеграція в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору — одна з глобальних цілей України: «Це не означає, що ми негайно подаватимемо заявку про членство. Нам треба вибудувати реальну програму реформ, нашої співпраці, активізувати зусилля для досягнення стандартів. І тут потрібна допомога і спів­праця з нашими партнерами по НАТО. Реформування й посилення обороноздатності держави — це першочергове завдання для нашої взаємодії з НАТО на сучасному етапі».

Він не приховував, що Україна поки що не відповідає критеріям членства, й найбільше наголошував на налаштованості реформ. Чіткий графік змін прописано до 2020 року.

Генсек НАТО назвав стабільну незалежну суверенну демократичну Україну ключовою для євроатлантичної безпеки. Наш план реформ підтримуватимуть.

Обладнання супутникового зв’язку буде

Візит до Києва відбувся у 20-ту річницю підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. З огляду на це Єнс Столтенберг наголосив: «Ми глибоко цінуємо значний внесок України у Північноатлантичний альянс. Україна — єдиний партнер Альянсу, який бере участь в усіх місіях і операціях НАТО, зокрема в Афганістані й Косові». З його слів стало зрозуміло, що НАТО і його союзники не визнають російської незаконної анексії Криму. Вони наголошують, що мінські угоди слід повністю виконати, а спостерігачам ОБСЄ надати повний доступ до всіх територій на сході України.

Як повідомляє департамент прес-служби АП, у спільній заяві комісії Україна — НАТО підтверджено готовність спів­працювати задля зміцнення оборонного партнерства й розвитку практичної взаємодії. На підтримку України (командування та контроль, кібербезпека, медичне відновлення) члени НАТО зобов’язалися надати 40 мільйонів євро. На часі й забезпечення України обладнанням супутникового зв’язку.

Опісля Петро Порошенко та Єнс Столтенберг дали прес-конференцію. Глава держави розповів про обговорення реалізації спільних проектів у межах трастових фондів НАТО для України, зокрема можливості їх подальшого фінансового наповнення й розширення напрямів практичної взаємодії між Україною й НАТО. Нині створено 10 трастових фондів. Їхню роботу спрямовано на реформу різних галузей — від військового управління до комп’ютеризації процесів, кіберзахисту, логістики й медичної реабілітації.

Донбасу потрібні миротворці з ООН

Щодо мінських домовленостей, то їх імплементацію можуть гарантувати миротворці під егідою ООН або ж поліцейська місія ЄС чи ОБСЄ на Донбасі. «Ефективна солідарність і єдність європейська, трансатлантична, глобальна у форматі «Великої сімки» — це важливий інструмент, щоб повернути Росію до столу переговорів. Ми повинні мати узгоджену стратегію для негайного впровадження пакета мінських домовленостей. Необхідно забезпечити роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зокрема на кордоні між Україною і Росією», — наполягає Президент, додавши й про кібератаки як ключовий елемент гібридної війни. Україна має докази, що останню кібератаку було організовано РФ.

Генсек Альянсу наголосив, що Росія повинна вивести тисячі своїх солдатів з України й припинити надавати підтримку бойовикам у питанні командування й контролю, військового спорядження. І що рішення про вступ України в НАТО ухвалюватимуть виключно члени Альянсу та Україна. Нам порадили серйозно зосередитися на реформах.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив Єнса Столтенберга, що Україна через агресію Росії втратила понад 16% ВВП, що наші військові гинуть і продовження агресії не дає змоги оперативно поліпшувати якість життя українців. Окрім цього, наша держава змушена витрачати понад 5% ВВП на оборону.

Єнс Столтенберг резюмував, що економічні санкції проти Росії треба зберігати, доки вона не змінить свою поведінку в Криму й на Донбасі. Нормандський формат, на його думку, — найкращий «для врегулювання кризи в Україні». Потім відбулося офіційне відкриття нового приміщення Представництва НАТО в Україні.