Цього року авіакомпанія «Авіалінії Антонова» продовжить співпрацю з компанією Oil Spill Response Limited (OSRL) зі штаб-квартирою у Великій Британії щодо участі в міжнародному проекті з оперативної ліквідації витоків нафти, якщо такі стануться. Про це повідомив начальник комерційного відділу авіапідприємства ДП «АНТОНОВ» Андрій Благовісний.
У межах проекту торік восени літак Ан-124-100 авіапідприємства ДП «АНТОНОВ» успішно здійснив випробувальний політ зі спеціальним обладнанням вагою 85 тонн для закупорювання нафтових свердловин. За словами Андрія Благовісного, коли під час видобутку нафти з морського дна трапляються аварії, що призводять до витоку нафти в океан і заподіяння шкоди навколишньому середовищу, рахунок іде на хвилини. Пріоритет номер один — припинення витоку вуглеводнів якомога швидше.
Доставка кораблем спецобладнання з місця його зберігання до місця витоку нафти зі свердловини для її закупорювання може зайняти тривалий час, протягом якого нафта потраплятиме в океан. Тому і виник проект доставки обладнання повітрям. Через великі габарити та вагу обладнання в зібраному стані його можна ефективно перевезти тільки літаком Ан-124-100. Але початкове навантаження на підлогу літака перевищувало допустимі показники.
Завдяки інженерам ДП «АНТОНОВ», які розробили концепцію спеціальної транспортувальної рами, що давала змогу рівномірно розподілити навантаження на вантажну підлогу, і залученій до проекту OSRL компанії L+M (Швейцарія), раму було виготовлено.
Спеціальне аварійне обладнання для закупорювання свердловин розташоване в тих регіонах світу, де широко застосовують технологію видобутку нафти з морського дна: Норвегії, Бразилії, Сінгапурі, ПАР. У разі необхідності літак Ан-124-100 може забрати обладнання з найближчого до витоку нафти місця і доставити його за мінімально короткий термін. Нині авіакомпанія «Авіалінії Антонова» у співпраці з міжнародною організацією Oil Spill Response Limited, яка об’єднала основних видобувачів нафти у світі, зокрема British Petroleum, Shell, Chevron, Total, ExxonMobil, Petrobras, ENOC та інших, допомогла реалізувала проект, який дає змогу оперативно реагувати на надзвичайні ситуації й доставляти повітрям необхідне обладнання для припинення витоку нафти, зберігаючи чистим світовий океан.
До речі, компанія «Авіалінії Антонова» торік отримала дві престижні європейські нагороди. Перша — від Міжнародної асоціації авіаційного чартеру Baltic Air Charter Association (BACA) BACA Excellence Awards за видатні досягнення в номінації «Вантажна чартерна авіакомпанія року». Щороку в голосуванні беруть участь компанії — учасники ринку вантажних перевезень.
Друга нагорода — в номінації «Вантажна авіакомпанія року» (2018-го цю номінацію введено вперше) від Асоціації вантажного транспорту Великої Британії Freight Transport Association Logistics Award. У голосуванні беруть участь спеціалісти з логістики — члени FTA.
На думку Андрія Благовісного, це свідчення високого рівня оцінки якості послуг, які надає українська компанія «Авіалінії Антонова», і довіри замовників. Ці нагороди — підсумок сумлінної роботи всіх працівників авіакомпанії та пов’язаних з нею відділів підприємства.
Вікторія КОВАЛЬОВА
для «Урядового кур’єра»