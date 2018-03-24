Перед відльотом з робочою поїздкою на Рівненщину Президент Петро Порошенко встиг особисто засвідчити підписання контрактів між ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ДП «Міжнародний аеропорт «Львів імені Данила Галицького» та авіакомпанією Ryanair. Остання таки подолала бюрократичні терни й домоглася права працювати в нашій країні.

Компанія здійснюватиме польоти за десятьма напрямками з Києва і п’ятьма — зі Львова. «Середня вартість квитка для України буде нижчою, ніж 40 євро. Це конкурентні ціни. Компанія розраховує за перший рік перевезти мільйон українців», — радісно зазначив глава держави. І це не все, що планує робити Ryanair в Україні. Зокрема, активно обговорено можливість створення ІТ-центру Ryanair. А ще тривають переговори про можливе створення центру обслуговування, що має остаточно закріпити позиції Ryanair в Україні.

«Але найголовніше для українців, які отримали безвізовий біометричний паспорт, що вони, в інтернеті купивши за 10 чи 19 євро квиток Ryanair, можуть переконатися у правильності обраного шляху розвитку, європейського розвитку України», — підкреслив Петро Порошенко.

А головний виконавчий директор компанії Майкл О’Лірі запевнив не лише Президента, а й усіх наших співвітчизників, що це початок серйозних інвестицій в Україну, які його компанія планує збільшувати швидкими темпами. Тобто ірландці розглядають можливість внутрішніх рейсів в Україні й відкриття нових напрямків з різних її міст до європейських країн.

Засмучує лише те, що перші пасажири відчують нові стандарти перевезень не раніше жовтня. Бо для рейсів в Україні потрібно купити літаки, створити інфраструктуру, налагодити сервіс.

Виконавши почесну міжнародну місію, Петро Порошенко здійснив і регіональну — в Рівному передав нову техніку обласному підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ідеться про пожежні автомашини, призначені для доставки на місце пожежі особового складу та засобів гасіння вогню, спеціального обладнання тощо, а також оперативно-рятувальні автомобілі.

Передану нині техніку профінансовано за рахунок центрального та обласного бюджетів, і використовуватимуть її не лише на Рівненщині. Обласні рятувальники давно виконують завдання в зоні АТО: облаштовують оборонні рубежі, розміновують території, надають допомогу пораненим, навіть евакуйовували мирних жителів із зони бойових дій.

«ЗІЛи, на яких вже 30 і більше років працюють наші пожежники, безумовно, і морально, і фізично застаріли. Ті машини, які ви отримуєте, відповідають найвищим вимогам: мають вдвічі більший запас води, унікальне устаткування, освітлювальні башти, вогнегасники, з якими до подачі води можна працювати в будинках, — тобто значно розширюють ваші можливості з порятунку життя людей», — наголосив Президент.

До слова, напередодні він проводив переговори з очільником МЗС Франції, де було досягнуто домовленостей про передачу ДСНС рятувальних гелікоптерів. Після підписання відповідного меморандуму вже цьогоріч перші чотири гелікоптери, зокрема медичний для евакуації поранених та рятувальний, надійдуть до відомства.

Згодом недалеко від обласного центру Президент відкрив новозбудоване приміщення дошкільного підрозділу Обарівського ліцею. Звели приміщення за допомогою енергоефективних технологій. Воно має яскравий креативний зовнішній та внутрішній дизайн, багатофункціональний простір, тематичне оформлення у сучасній стилістиці.

Від початку року це вже третій новий дитячий садок із сучасною системою навчання, який відчиняє двері перед малечею, повідомляє департамент прес-служби АП.

Після символічного перерізання стрічки разом з вихованцями садочка Петро Порошенко оглянув новобудову, зокрема групи для занять та приміщення для сну, музичну залу. Він поспілкувався з малюками в одній із груп і поцікавився, чи подобається їм у садочку. А завідуюча зізналася, що новий заклад — повноцінний ДНЗ повного дня. Раніше в селищі не було садочка, функціонували тільки групи дошкільної освіти короткого перебування. А відтепер тут забезпечено сучасні комфортні умови для дітлахів.