У німецькому Гамбурзі вчора розпочався дводенний саміт глав держав і урядів країн Великої двадцятки. На нього прибули лідери найрозвиненіших країн світу, впливові економісти й політики. На висвітлення саміту акредитувалися близько 4800 журналістів із 65 країн світу.

Цьогорічне зібрання відбувається на тлі прогнозованих протестів, які розпочалися в Гамбурзі ще за тиждень до дати цього масштабного заходу й не вщухають досі. А напередодні відкриття саміту сотні демонстрантів намагалися проникнути до закритої зони безпеки біля місця його проведення. У різних районах міста противники глобалізації палили автомобілі, повідомляє dpa. Під час сутичок поранено понад 70 правоохоронців. Загалом близько 19 тисяч поліцейських охороняють учасників саміту й стежать за порядком у місті.

На порядку денному Великої двадцятки — питання боротьби з тероризмом, захисту клімату, енергетики й торгівлі. Особливо складними виявилися перемовини щодо захисту клімату з огляду на оголошений Адміністрацією президента США Дональда Трампа вихід із Паризької кліматичної угоди, зазначає Reuters. Однією з найочікуваніших зустрічей, яка відбулася на саміті в Гамбурзі, стала розмова президента США Дональда Трампа й російського лідера Володимира Путіна. Її головними питаннями, як повідомляє CNN, стали Україна та Сирія. А сьогодні Володимир Путін почує позицію нормандської четвірки щодо ситуації на сході України від Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона.

Великі сподівання

Окрім глобальних політико-економічних питань, які винесено на обговорення лідерів 20 провідних країн світу, кожна з них має і власний порядок денний та інтереси, які намагається просувати під час саміту. Але, наприклад, Вашингтон особливо високих політичних ставок на G20 не робить. Для Дональда Трампа візит до Гамбурга став радше протокольним заходом. Оглядачі стверджують, що набагато важливішим для Трампа в політичному та іміджевому плані був візит до Варшави, яку американський президент відвідав перед тим, як вирушити на саміт.

Дональд Трамп, перебуваючи у Варшаві, закликав Росію припинити дестабілізувати Україну й приєднатися до західних країн у розв’язанні світових проблем. За словами Трампа, Москва має «припинити дестабілізаційну діяльність в Україні та інших куточках світу, а також підтримку ворожих режимів, зокрема в Сирії та Ірані. І натомість долучитися до спільноти відповідальних народів у боротьбі зі спільними ворогами й до захисту самої цивілізації».

Господар Білого дому також заявив, що в Америці люблять Польщу і польський народ. За його словами, Варшава стала символом безпеки в регіоні. Президент США додав, що сильна Польща є «благословенням» для всієї Європи, в той час як сильна Європа — благословення для всього світу. Він також пообіцяв розширити співпрацю з Польщею у сфері торгівлі й енергетики, наголосивши, що Польща та її сусіди «більше не будуть заручниками єдиного постачальника енергії».

Для Володимира Путіна поїздка до Гамбурга є рідкісною нагодою опинитися на високій міжнародній трибуні. Адже після незаконної анексії Криму Росією та розгортання Кремлем війни на Донбасі — дій, які спричинили жорсткі економічні антиросійські санкції та особисті візові заборони для близького оточення російського президента, — географія закордонних візитів Володимира Путіна значно звузилася, а їх частота істотно скоротилася. У політичному плані Кремль покладав великі надії на зустріч Путіна з Трампом. «Йдеться передусім про нормалізацію діалогу», — заявив напередодні саміту міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. РФ сподівається на перезавантаження напружених відносин з Вашингтоном, на які, окрім українського чинника, негативно вплинув скандал із втручанням Москви у вибори президента США.

Для Китаю G20 став важливим елементом реалізації його геополітичних амбіцій. Пекін хоче здобути більшу вагу на міжнародній арені, тому такі масштабні заходи використовує як нагоду розмовляти на рівних з іншими впливовими геополітичними гравцями, а саме — зі США та Росією. КНР сприймає цю зустріч як ідеальний майданчик, де можна обстоювати вільну торгівлю у світі.

Кілька цілей має на саміті й президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який за останні півроку переживає не найліпші моменти у відносинах із західними партнерами. Його пріоритет — боротьба з тероризмом і з тими, кого він такими вважає. І від зустрічі в Гамбурзі Ердоган очікує розуміння й поступок від партнерів у G20. Ердоган також планував виступити перед турецькою діаспорою у Гамбурзі, але німецька влада не дала дозволу на проведення цього заходу.

Трамп у гостях у фрау канцлер

Саміт Великої двадцятки відбувається під час передвиборчої кампанії в Німеччині. Для політичного рейтингу Ангели Меркель він став справжнім бонусом, адже відбувається менш як за три місяці до виборів, які мають пройти 24 вересня, пише DW. Будучи господинею саміту, Меркель формує світову політику й таким чином відвертає увагу своїх виборців від складних внутрішньополітичних моментів у країні. «Саміт G20 відбувається цього року за умов, які несуть особливі виклики: тероризм, зміна клімату, протекціонізм, у світі панує неспокій і побільшало невдоволення», — заявила у переддень відкриття саміту Ангела Меркель.

Центральною темою головування Німеччини у Великій двадцятці стала співпраця з Африкою. Ініціатива Compact with Africa покликана не замінити, а доповнити допомогу на розвиток країнам континенту. Йдеться про те, щоб привести в Африку приватних інвесторів. «Я собі поставила за мету, щоб цей саміт подав сигнал відкритості, за допомогою якого б глави держав та урядів G20 показали, що вони усвідомили свою велику відповідальність за світ», — заявила канцлер.

У межах саміту відбулася закрита для журналістів зустріч Ангели Меркель і Дональда Трампа, повідомляє УНІАН. Як розповів прес-секретар канцлера Німеччини, під час бесіди обговорили питання, пов`язані з Північною Кореєю, Близьким Сходом, спровокованим Росією конфліктом на сході України.

Ангела Меркель відома своїми критичними заявами щодо політики нового американського президента, зокрема вона заявила, що його рішення вийти з Паризької кліматичної угоди «викликає надзвичайний жаль». Раніше Меркель також заявляла, що Європа більше не може повністю покладатися на США як партнера на світовій арені, доки Дональд Трамп обстоює свою політику «Америка понад усе».

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»