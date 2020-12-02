Російські опозиціонери просять ЄС частіше нагадувати Кремлю про фундаментальні європейські цінності, але самі уникають коментарів про окуповані Крим та Донбас

Європарламент ось уже шість років поспіль не веде жодних офіційних діалогів з держдумою РФ, хоч парламентська комісія співпраці ЄП з Росією існує. Проте як неодноразово наголошували у Брюсселі, Росія після окупування Криму та вторгнення на український Донбас втратила в очах Євросоюзу статус стратегічного партнера. Однак ЄС продовжуватиме діалог з російською опозицією та громадянським суспільством.

Днями євродепутати запросили на засідання комітету у закордонних справах ЄП через відеозв’язок взяти участь російських опозиціонерів і активістів, обговоривши з ними поточну ситуацію в Росії.

Російська влада боїться поразки на виборах

Олексій Навальний, який після отруєння «новічком» ще продовжує реабілітацію в Німеччині, заявив, що замах на його життя — не перша і не остання спроба російської влади фізично знищити представників опозиції. Він наголосив, що Євросоюз має виробити нову комплексну стратегію щодо вищого керівництва Росії. Її основою має стати відокремлення російських громадян від «кримінальної російської влади». Паралельно з цим слід посилювати підтримку громадянського суспільства в РФ і запроваджувати персональні санкції проти кремлівської верхівки.

Олексій Навальний вважає, що у санкційні списки не варто вносити тих, хто лише механічно виконує злочинні накази російської влади і особисто Володимира Путіна.

«Запровадження Євросоюзом персональних санкцій проти друзів Путіна — високопосадовців та олігархів стане святом для пересічних росіян», — переконаний тамтешній опозиціонер.

Учасники дискусії нагадали євродепутатам, що у вересні 2021 року в Росії мають відбутися парламентські вибори. Олексій Навальний переконаний: якщо російська влада і цього разу не допустить до участі у виборах представників опозиційних сил, країни Заходу будуть зобов’язані не визнавати підсумків таких виборів. Захід має більше говорити про нелегітимність конституційних поправок, внесених у текст основного закону РФ після так званого путінського референдуму.

Популярність Путіна впала до критично низьких показників, і більшість російських громадян його не підтримують, заявив опозиційний політик РФ засновник партії «Демократичний вибір» Володимир Мілов. На його думку, нинішня ситуація в Росії схожа на події у Білорусі, де диктатор Олександр Лукашенко відчайдушно чіпляється за владу. Політик вважає, що російська влада найбільше боїться поразки на парламентських виборах і тому зробить усе, щоб не допустити опозицію до участі у них.

«Імовірно, Кремль поводитиметься так, як Лукашенко, тобто навіть не рахуватиме голосів, а одразу сфальсифікує підсумки виборів», — прогнозує Володимир Мілов.

У побудові своєї стратегії із Заходом Путін керується переконанням, що всі політики у світі корумповані. У тому, що ЄС можна купити, він мав нагоду переконатися, спілкуючись із деякими політиками Німеччини, Франції, Італії, Угорщини. Він отримував доказ того, що європейські цінності можна обміняти на російські газ і нафту.

«Така політика слугує фактично гібридною агресією, і на жаль, Євросоюз їй не протидіє», — констатував ще один російський політик Ілля Яшин.

Олігархи менше довіряють

Опозиціонер вважає, що під час спілкування з Володимиром Путіним європейські лідери мають постійно нагадувати йому про фундаментальні права людини, «бо це його дуже дратує». Він наголосив, що збереження європейських санкцій у боротьбі із кремлівським режимом важливе ще й тому, що вони сприяють розколу всередині політично-олігархічної еліти РФ.

«Санкції підривають довіру олігархів до Путіна, і в їхніх очах він стає особою, яка їм нічого не може гарантувати», — вважає Ілля Яшин.

Європейські депутати запевнили російських опозиціонерів, що ЄС має достатньо механізмів впливу на російських олігархів з оточення Путіна. Проте визнали, що відмивання коштів, наявні на території ЄС активи кримінального походження, які належать олігархам і посадовцям з оточення Путіна, мають стати предметом докладного вивчення правоохоронними органами на загальноєвропейському рівні й на рівні держав-членів.

За словами естонського євродепутата Урмаса Паєта, ЄС не побачив кроків російської влади у розслідуванні отруєння Олексія Навального.

«А це може вказувати на безпосередню участь вищого керівництва Росії в цьому зухвалому злочині», — заявив політик.

Польська євродепутатка Анна Фотига зазначила, що Володимир Путін успішно мобілізує населення у здійсненні агресивної та експансіоністської політики. Це підтвердилося під час кампанії з окупації Криму Російською Федерацією.

До слова, на запитання, як у разі перемоги на парламентських виборах російська опозиція збирається розв’язувати проблему тимчасово окупованого Криму і російської агресії на Донбасі, жоден з російських політиків так і не дав зрозумілої конкретної відповіді, що трималася б купи.