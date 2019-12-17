Офіційний Вашингтон налаштований на подальший розвиток відносин з Україною. Таке переконання висловив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, підбиваючи підсумки свого візиту до Сполучених Штатів Америки, який відбувся минулого тижня.
«Було приємно чути від американських колег високі оцінки українських реформ. Україна вдячна за надання Конгресом США на 2020 рік 300 мільйонів доларів військової підтримки, що на 50 мільйонів більше, ніж торік, і включає 100 мільйонів на летальне озброєння. Для енергетичної безпеки всієї Європи також критично важливими залишаються санкції, ухвалені Конгресом США проти «Північного потоку-2». Ці рішення, як і мої зустрічі, продемонстрували, що, попри певну турбулентність, є всі підстави для подальшого розвитку стратегічного партнерства між Україною та США. І Україна не дозволить нікому й нічому зашкодити цьому стратегічному партнерству, адже Київ і Вашингтон — природні союзники у нинішньому висококонкурентному й жорсткому світі», — окреслив дипломат коло обговорюваних питань.
У Вашингтоні він провів зустрічі із членами Конгресу від обох партій та високопосадовцями адміністрації США: сенаторами Крісом Мерфі, Роном Джонсоном, главою Комітету у закордонних справах Сенату США Джимом Рішем, конгресменами Енді Харрісом, Марсі Каптур, старшим директором Ради національної безпеки з питань Європи та Росії Ендрю Піком, заступником держсекретаря США з політичних питань Девідом Гейлом, помічником держсекретаря Філіпом Рікером та заступником помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джорджем Кентом, стратегічним радником США з питань реформування української оборонної промисловості Дональдом Вінтером.
Під час візиту відбулися зустрічі з віцепрезидентом Світового банку Сирілом Мюллером і заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом. Віцепрем’єр-міністр узяв участь ще у двох заходах: закритій політологічній дискусії в Атлантичній раді та відкритому публічному заході у Німецькому фонді Маршалла, поспілкувався з українською та американською пресою.
Основними темами зустрічей стали енергетична безпека Європи, євроатлантична інтеграція України, надання нашій державі передбаченої новим оборонним бюджетом військової допомоги, прогрес в українських реформах з особливим наголосом на боротьбі з корупцією та подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною та США. Сторони приділили окрему увагу обговоренню підсумків нещодавньої зустрічі в нормандському форматі та зійшлися в оцінках її підсумків та подальших перспектив урегулювання розв’язаного Росією збройного конфлікту на українському Донбасі.
Дмитро Кулеба отримав запевнення, що санкції, внесені до закону про оборонний бюджет, буде якнайшвидше ухвалено в Сенаті Конгресу США, негайно підписано президентом США і впроваджено, якщо компанія, яка укладає трубу «Північного потоку-2», сама не припинить підсанкційну діяльність.
На зустрічах із членами конгресу Дмитро Кулеба виступив за ухвалення вже внесеного проєкту закону США щодо енергетичної безпеки Європи, який невдовзі розглядатимуть. Він надасть близько мільярда доларів США американським компаніям для побудови енергетичної інфраструктури у Центральній і Східній Європі, зокрема Україні. Це сприятиме диверсифікації потоків природного газу й зменшенню залежності від російських енергоресурсів. Дмитро Кулеба наголосив на стратегічній важливості диверсифікації енергетики в Європі. «Ідеться не лише про Україну, а про стратегічний баланс у всьому регіоні, зокрема вплив Росії у Центральній Європі та на Західних Балканах», — цитує служба віцепрем’єра слова урядовця.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»