Митні надходження — одна з головних статей наповнення бюджету держави. А в період економічної кризи, що не на жарт розгулялася в світі та Україні, вони, без перебільшення, на вагу золота. Бо за ними — заробітні плати лікарів та вчителів, пенсії наших батьків, соціальні виплати.

Чи вдається дотримуватися цих параметрів? І які проблеми виникають у щоденній роботі? Про це говоримо з начальником Поліської митниці Держмитслужби України Сергієм ПАНЧУКОМ.

— Сергію Євгеновичу, який вигляд на тлі інших митниць має Поліська, котра, якщо не помиляюся, наростила м’язи територіально?

— Так, наша зона діяльності — це Рівненська та частина сусідніх Волинської і Хмельницької областей. Працює в нас 280 митників — людей, які добре знають свою справу, особливо в цей складний момент. Судіть самі: за результатами травня митниці України переказали до держбюджету 27 мільярдів гривень, або 82,5 відсотка плану. Бо в умовах карантинних обмежень та закритих кордонів працювати значно складніше. Однак найкращі індикативні показники виконання мають Буковинська митниця — 107 відсотків, Чорноморська — 101 і наша, Поліська, — 91 відсоток. При цьому ми є внутрішньо орієнтованою структурою.

Колектив митниці налаштований на 100% виконання індикативу червня.

— Маєте для цього підґрунтя?

— Так. Від початку року учасники зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють операції в зоні нашої дії, спрямували до бюджету 3,6 мільярда гривень митних платежів. Тобто, середньоденні перерахування становили майже 36 мільйонів. А наш загальний товарообіг від початку року перетнув позначку в 23 мільярди гривень. Наближається до двох тисяч кількість тих, хто обрав для зовнішньоторговельних операцій саме нашу Поліську митницю. Попри карантинні обмеження, від початку року ми оформили майже 100 тисяч митних декларацій. І зараз активно нарощуємо оберти. Тому дякую сумлінному соціально відповідальному бізнесу, зусиллями якого наповнюється бюджет, а також колективу митниці за професійну роботу. До речі, Держмитслужба запровадила пілотний проєкт автоматизації митного оформлення без участі посадових осіб, в якому зголосилися взяти участь 5 підприємств із Рівненщини та Волині з низьким ступенем ризику.

— Розкажіть про нього докладніше…

— Ідеться про мінімізацію так званого людського чинника. Так-от, за перших два тижні роботи в пілоті ми оформили 346 декларацій в автоматичному режимі, тобто без жодної участі посадових осіб. Тут ми другі після Київської митниці й поступилися їй лише на три декларації. Учасниками проєкту є три наших митних пости: Луцьк, Рівне та Сарни. З іншого боку, це 5 підприємств із низьким ступенем ризику, але оскільки зацікавленість українських експортерів є, сподіваюся, першопрохідців стане більше. Поки що проєкт стосується трьох митних режимів: експорт, переробка на митній території, реекспорт (після переробки).

— У зоні Поліської митниці — пункти пропуску на кордоні з Республікою Білорусь. Яка тут специфіка роботи?

— Справді, маємо загалом 9 митних постів та 5 пунктів пропуску на українсько-білоруському кордоні. Однак зараз, відповідно до рішення уряду, переважну більшість із них закрито. Відкритими для залізничних вантажних перевезень є лише пункти контролю «Сарни» та «Удрицьк».

А загалом кордон чутливий до коливань комерційних цін на товари повсякденного попиту в торгівлі: зниження вартості того чи того товару означає зростання обсягів його переміщення в прикордонних Дубровицькому та Столінському районах. Зрештою, таким активним прикордоння було завжди. Між нашими та суміжними пунктами пропуску Республіки Білорусь функціонує програмно-інформаційний комплекс PRINEX, що унеможливлює підміну товарно-супровідних документів та ухилення від митних платежів суб’єктів господарювання обох країн.

— Як відбувається співпраця з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та які проблеми маєте в роботі?

— Бачите, тут, як кажуть, закладена дилема: кожен бізнесмен хоче заплатити менше, — ми ж, у свою чергу, зацікавлені в наповненні бюджету. Тому наше завдання — максимально комфортна співпраця з бізнес-середовищем, прозорість і зручність обслуговування всіх, хто користується нашими послугами, запровадження нових електронних процедур, митного постаудиту, інтеграції з системою митного оформлення товарів, що діє в Євросоюзі. Основні завдання, які стоять перед усіма митницями та є для нас пріоритетами, — це безпека кордонів, стабільне наповнення державної скарбниці, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, осучаснення інфраструктури, клієнтоорієнтовані сервіси і, звичайно, мотивація для фахівців. Бо митниця — це не лише перетин кордону, завершення митного контролю відбувається вже всередині країни. Тому тут важливі дві речі: високопрофесійні кадри на всіх митних пунктах та сучасні технології митного контролю. Це і буде європейським стандартом митниці, до якого прагнемо. Щодо обсягів експорту-імпорту, то тут, як на мене, показовими є такі цифри: якщо в 2010-му тоді ще на Рівненській митниці надходження становили 60 мільйонів гривень на місяць, то нині — вже понад 700 мільйонів. І цифра зростає: митниця — то своєрідне дзеркало економічних процесів, що відбуваються в державі.

Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Сергій ПАНЧУК. Народився 24 квітня 1971 року в селі Підгородне Любомльського району Волинської області. Закінчив Луцький індустріальний інститут та Волинський державний університет імені Лесі Українки. Понад 20 років працював на різних посадах, починаючи з рядового інспектора, у митних органах Волинської, Рівненської, Львівської областей. Останнє місце роботи — перший заступник начальника Рівненської митниці ДФС.

19 травня 2020 року його призначено начальником Поліської митниці Держмитслужби. Сергій Панчук переміг у відкритому конкурсі, учасниками якого були 24 кандидати і який тривав 45 днів у три етапи