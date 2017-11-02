Всередині тижня вище керівництво країни займалося державними справами поза її географічними межами, шукаючи підтримки внутрішніх реформ в іноземних партнерів. На відміну від західного напрямку глави уряду, Президент Петро Порошенко вирушив з офіційним візитом на схід, до Королівства Саудівська Аравія.
Під час зустрічі з королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом глава нашої держави висловив вдячність саудівському монарху за підтримку ініціатив України в межах міжнародних організацій, спрямованих на захист її суверенітету й територіальної цілісності.
За підсумками зустрічі досягнуто домовленості про активізацію двосторонньої співпраці в політичній, торговельно-економічній, військово-технічній, енергетичній та інвестиційній сферах. Петро Порошенко сподівається, що офіційний Ер-Ріяд долучатиметься до міжнародних зусиль, спрямованих на розв’язання проблем захисту прав та інтересів кримськотатарського народу.
Салман бін Абдулазіз Аль Сауд окремо підкреслив дружній характер відносин між нашими державами й підтвердив зацікавленість саудівської сторони у подальшому розвитку взаємовигідної співпраці з Україною в межах реалізації двосторонніх проектів. Він наголосив, що візит глави Української держави відкриває нові можливості для зміцнення особистих контактів і для посилення міждержавних відносин та інтенсифікації міжособистісних. Сторони скоординували зусилля, спрямовані на забезпечення регіонального миру, безпеки, боротьби з міжнародним тероризмом, повідомляє департамент прес-служби АП.
Офіційний візит до Королівства Саудівська Аравія стосувався не лише розвитку співпраці з цією країною. Значну увагу було приділено й державам Аравійського півострова. Про це Президент говорив із генеральним секретарем Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Абдулатіфом бін Рашидом Аз-Заяні. Окремим предметом переговорів стали актуальні питання поточної політико-безпекової ситуації на Близькому Сході, включаючи тематику Катару, Сирії та Ємену.
Співрозмовники засудили теракт у Нью-Йорку і наголосили на необхідності об’єднання зусиль у боротьбі з тероризмом, який не має кордонів, в усіх його проявах і формах. Під час зустрічі Президент представив гостинному господареві лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва і закликав це міждержавне об’єднання активно захищати права кримських татар в окупованому Росією Криму.
За підсумками зустрічі відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо механізму консультацій між Міністерством закордонних справ України та Генеральним секретаріатом Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.
Петро Порошенко провів переговори з керуючим директором Публічного інвестиційного фонду Королівства Саудівська Аравія Ясіром бін Османом Ар-Румаяном. Сторони обговорили можливості подальшого розширення інвестиційної співпраці між Україною і Саудівською Аравією.
«Ми підтримуємо участь саудівського капіталу державної та приватної форм у реалізації привабливих взаємовигідних проектів на території України, зокрема в таких галузях, як літакобудування, сільське господарство, суднобудування, оборонна промисловість, енергетика, туристично-рекреаційна інфраструктура, а також у процесі приватизації в нашій країні», — наголосив Петро Порошенко.
Глава держави поінформував саудівських партнерів про перебіг реалізації реформ в Україні й заходи, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату та підвищення інвестиційної привабливості України. Він укотре запросив саудівські компанії взяти участь у приватизації в Україні.
Ясір бін Осман Ар-Румаян поінформував про діяльність Публічного інвестиційного фонду в межах реалізації амбітного плану економічних реформ Saudi Arabia’s Vision 2030, спрямованого на послаблення залежності королівства від доходів нафтового сектору. Станом на 2017 рік активи фонду становлять 160 мільярдів доларів США.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»