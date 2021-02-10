Прем’єр-міністр Денис Шмигаль перебуває з офіційним візитом у Брюсселі в межах участі у засіданні Ради асоціації з ЄС, яке відбудеться завтра. Напередодні засідання глава українського уряду провів переговори із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Під час цієї зустрічі Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на узгодження з ЄС конкретних часових меж для започаткування процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС. «Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації — як основу для тісного зшивання наших економік і ринків», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату КМУ. Він зауважив, що один із першочергових пріоритетів України — початок діалогу з оновлення параметрів поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Ще Денис Шмигаль подякував Шарлеві Мішелю та Євросоюзу за підтримку ініціативи «Кримська платформа» й висловив сподівання, що ЄС активно долучиться до її установчого саміту, який заплановано провести у серпні в Києві.

Спільні навчання і боротьба з пандемією

У Брюсселі Денис Шмигаль відвідав штаб-квартиру НАТО, де поспілкувався з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом. Під час спільної пресконференції генсек НАТО назвав зустріч з українським Прем’єром конструктивною та насиченою, подякував за відданість принципам євроатлантичної безпеки й участь українських військових у миротворчих місіях НАТО. Єнс Столтенберг наголосив, що участь України у Програмі розширених можливостей НАТО, яка має на меті посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами Альянсу і до якої Київ було запрошено торік у червні, надзвичайно ефективно допомагає розвитку співпраці нашої країни з Північноатлантичним альянсом. За приклад такої співпраці Єнс Столтенберг навів координацію дій НАТО та України у боротьбі з пандемією коронавірусу, завдяки якій нашій країні було надано мобільні рентгенівські апарати та засоби індивідуального захисту, а літаки українського підприємства «Антонов» допомагали доправляти необхідні медичні товари до Чехії та Словаччини.

Усі країни-члени НАТО єдині в позиції засудження анексії Криму Росією. «Ми наголошуємо, що Росія має припинити підтримувати бойовиків на сході України й негайно вивести свої війська з української території», — заявив Єнс Столтенберг. Він нагадав, що НАТО надає практичну підтримку в зміцненні обороноздатності України. Альянс проводить спільні навчання із ЗСУ, обмінюється розвідувальною інформацією про Чорноморський регіон, військові кораблі НАТО відвідують українські порти, а літаки проводять патрулювання повітряного простору в районі Чорного моря. А допомога НАТО Україні через трастові фонди, спрямована на проєкти з модернізації командування, логістики і стандартизації, кібернетичної безпеки, перепідготовки й соціальної адаптації військових, медичної реабілітації, становить 40 мільйонів євро.

Україна — надійний та передбачуваний партнер НАТО, який прагне приєднатися до Альянсу і продовжує реформи, що дадуть змогу отримати План дій щодо членства в НАТО. Це ключова короткострокова мета Києва. Про це під час пресконференції заявив Денис Шмигаль. А українська сторона співпрацює з Альянсом у боротьбі з російською агресією, зміцненні регіональної безпеки, запобіганні кібератакам. Прем’єр розповів, що під час зустрічі із главою НАТО обговорено підготовку спільних штабних навчань «Непорушна стійкість», які мають відбутися цього року в Одесі.

Зона посиленої уваги

Єнс Столтенберг заявив, що безпека Чорноморського регіону — один із пріоритетів НАТО, бо «в цьому регіоні у нас є цінні партнери — Грузія й Україна». В Альянсі відстежують усі маневри Росії, спрямовані на мілітаризацію окупованого Криму, й у відповідь «НАТО посилює свою присутність у регіоні на морі й у повітрі».

«Ми співпрацюємо з Україною і постійно намагаємося підвищити нашу присутність у регіоні, аби Чорне море не опинилося під домінантним впливом однієї країни і щоб свободу навігації там було збережено», — наголосив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг не захотів прямо відповідати на запитання, коли Альянс запросить Україну вступити до своїх лав, і намагався уникати конкретних дат. Та він повторив: двері НАТО відчинені для тих країн, які виявлять бажання приєднатися до нього, зокрема й для України. А щоб якомога швидше вступити в Альянс, Україна має зосередитися на проведенні реформ: забезпечити демократичний контроль над збройними силами, зміцнити демократичні інституції та подолати корупцію.

«Що ефективніше Україна імплементуватиме ці реформи, то швидше вона наближатиметься до членства в НАТО», — наголосив Єнс Столтенберг.

Увечері після завершення офіційної програми першого дня візиту відбулася вечеря і неформальне відверте спілкування Дениса Шмигаля з євродепутатами від різних політичних фракцій з неформальної групи «Друзі України» у ЄП.