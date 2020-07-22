Швейцарія реалізовуватиме гуманітарні проєкти на Донбасі по обидві лінії розмежування, щоб допомогти місцевому населенню, яке опинилося в епіцентрі воєнних дій. Про це під час пресконференції у Києві завила Президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга, яка перебуває у нашій країні з державним візитом, першим в історії дипломатичних відносин Києва і Берна.

Повернення вкрадених активів

Окрім переговорів президентів Володимира Зеленського та Симонетти Зоммаруги віч-на-віч і спілкування урядових делегацій двох країн, відбулося підписання двосторонніх документів. Серед них Меморандум про підготовку V конференції щодо реформ в Україні, яка має пройти у Швейцарії 2022 року. Було підписано протокол, який надасть чинності угоді про реадмісію між Україною та Швейцарією, а це дасть змогу почати імплементацію угоди про спрощення оформлення віз для українських громадян.

Важливими документом, який, сказав під час пресконференції Володимир Зеленський, «сприятиме поверненню в Україну вкрадених активів», став Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора та Національним антикорупційним бюро України з однієї сторони і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва — з другої стосовно впровадження проєкту «Повернення активів та доброчесність державного сектору в Україні».

Основна мета проєкту — підвищення ефективності застосування Офісом Генпрокурора та НАБУ відповідних інструментів, методів для розслідування і кримінального переслідування корупційних правопорушень, а також інших злочинів у фінансовій сфері.

Інвесторів чекають

Як повідомляє пресслужба ОПУ, під час українсько-швейцарських переговорів Володимир Зеленський заявив, що Україні буде корисним досвід Швейцарії з розвитку туризму та інфраструктури, а швейцарські інвестори могли б долучитися до розбудови української туристичної галузі.

«Наша країна не надто відкрита світу як туристична. Швейцарія має бренд — ми всі знаємо великі гірськолижні курорти», — сказав Президент. Він переконаний, що наша держава теж має добрі перспективи розвитку туристичної галузі, й запросив швейцарських інвесторів до участі в цьому процесі.

Володимир Зеленський поінформував про розбудову інфраструктури країни, зокрема розвиток за трьома напрямами — пасажирським, вантажним та інфраструктурним, масштабне будівництво й відновлення автомобільних доріг тощо. Глава держави розповів про недавні ініціативи української влади щодо ситуації на Донбасі.

«Ми полегшили вступ до українських університетів усім дітям, які закінчують школи на окупованих територіях. Ми відбудували міст у Станиці Луганській, щоб швидка допомога могла туди проїхати, і зробили все, щоб на окуповану територію могла пройти місія Червоного Хреста», — констатував він.

Президент зазначив, що оскільки немає доступу міжнародних організацій, українська влада, на жаль, не знає реальної ситуації із захворюваністю на коронавірусну недугу на тимчасово окупованих територіях. Володимир Зеленський наголосив на необхідності вирішення питання гуманітарної допомоги українцям, що проживають в окупації. Україна могла б долучитися до забезпечення їх апаратами ШВЛ.

Під час переговорів сторони обговорили співпрацю в інших галузях: реабілітація ветеранів, розвиток професійно-технічної та мистецької освіти в Україні, децентралізація, енергоефективність і сталий розвиток міст.

Під час пресконференції Володимир Зеленський розповів журналістам, що під час переговорів із швейцарською колегою «ми окремо торкнулися ще двох важливих напрямів: економіка та торгівля. Зазначу, що Швейцарія входить до п’ятірки найбільших інвесторів у нашу економіку та є далеко не останнім за обсягом товарообігу нашим партнером у Європі. Ми погодилися, що наші країни можуть і повинні розвивати цей потенціал». За словами глави Української держави, Симонетта Соммаруга відзначила прогрес України у проведенні реформ та бажання продовжувати співпрацю в цьому напрямі.

Володимир Зеленський згадав нещодавно створену українсько-швейцарську платформу для наукової та інноваційної взаємодії, підсумком якої став спільний проєкт із виробництва в Україні медичного обладнання. «І це ще один гарний приклад партнерства — дієва наукова дипломатія», — зауважив Президент України.

У програмі державного візиту Симонетти Зоммаруги в Україну — відвідання Донбасу. На пресконференції вона наголосила, що Швейцарія не визнає анексії Криму і підтримує мирне врегулювання конфлікту на сході України. Швейцарська сторона готова реалізовувати там гуманітарні проєкти з допомоги місцевому населенню, зокрема з поліпшення якості питної води. Симонетта Зоммаруга засудила те, що міжнародні правозахисні організації не мають змоги направити свої місії на окуповані території.