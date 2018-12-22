У міжнародному аеропорту Бориспіль відбулася церемонія передачі сучасних вертольотів Airbus Н-225 для потреб Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Це непересічна подія, яскраве свідчення зміцнення матеріальної бази наших прикордонників, рятувальників, підрозділів Національної гвардії. З іншого боку, це символ ефективної співпраці між Україною та Євросоюзом загалом і між Україною, Францією і Німеччиною зокрема, яка дає конкретні результати. На цьому наголосив Президент Петро Порошенко, нагадавши, що Німеччина бере участь у спільному із Францією виробництві цих гелікоптерів.
Високі технічні характеристики та можливості вертольотів, а саме злітна вага 11 тонн, місткість до 24 рятувальників або пасажирів, великий радіус дії, що перевищує 1000 кілометрів, дають змогу забезпечувати рятувальні роботи в гірській місцевості й ефективно патрулювати в Азово-Чорноморському басейні. «Саме там ми маємо бути готовими до будь-яких інцидентів, авіаційної розвідки. Але першочергове завдання — боронити кордон, рятувати людей. Упевнений, що українські пілоти з честю впораються з цією місією», — наголосив Петро Порошенко.
Цей проект було реалізовано в дуже короткий термін. «Менш як рік ми обговорювали цей проект із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель», — розповів Президент, відзначивши роль міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та всієї переговорної команди у практичному втіленні домовленостей.
Загалом відповідно до контракту наша країна отримає 55 таких машин. А згодом в Україні буде відкрито центр технічного обслуговування французько-німецьких гвинтокрилів. Виконавчий віце-президент компанії Airbus Helicopters Матьє Луво відзначив тривалу співпрацю між урядами України і Франції, що стала ознакою взаємної довіри.
Президент наголосив, що поставив завдання долучити до цих процесів і Збройні сили: «Ми повинні мати і бойові вертольоти Airbus, які посилять бойову міць ЗСУ для захисту суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України». Тож другим етапом співпраці з компанією Airbus буде використання бойових вертольотів для потреб війська.
Не менш важливо, що використання французько-німецьких гелікоптерів підвищить конкуренцію і швидкість модернізації авіаційних машин серед українських виробників, повідомляє департамент прес-служби АП. Це не перешкоджає розвитку вітчизняної вертольотобудівної промисловості, оскільки потреби України в гелікоптерах надзвичайно великі.
День передачі нових гвинтокрилів можна вважати точкою відліку створення системи авіаційної безпеки країни, небезпідставно вважає глава держави, який вручив сертифікати на вертольоти командирам авіаційних загонів ДСНС й НГУ та оглянув авіаційну техніку.