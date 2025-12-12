Уряд ухвалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+», яка запрацює з 1 січня 2026 року. На реалізацію скринінгу в держбюджеті на 2026 рік закладено 10 млрд грн. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Програма спрямована на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців: серцево-судинні; цукровий діабет 2 типу; проблеми ментального здоров’я. Це проста дія, яка дасть змогу не пропустити важливе», — зазначила очільниця уряду.

Прем’єр-міністр пояснила, як працюватиме програма для громадян.

— Кожен українець і українка віком понад 40 років отримають персональне запрошення в Дії на 30-й день після дня народження. Після прийняття запрошення на «Дія.Картку» буде зараховано 2000 грн, які можна використати тільки на проходження скринінгу здоров’я.

— Для тих, хто не користується Дією, буде альтернативний шлях через банки та ЦНАПи.

— Обстеження можна буде пройти у державних, комунальних і приватних закладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі у програмі «Скринінг здоров`я 40+».

Юлія Свириденко повідомила, що невдовзі МОЗ оприлюднить перелік закладів, у яких можна буде пройти перевірку за цією програмою. Прем’єр-міністр подякувала командам МОЗ, НСЗУ, Мінцифри та партнерам за спільну роботу.

Вчасно виявити потенційні ризики

Серцево-судинні захворюваннята цукровийдіабет— хвороби, що чи не найбільше впливають на погіршення якості життя українців. А велика війна б’є по нашомументальному здоров’ютак сильно, як ніколи раніше. Надто зростають ризики виникнення цих захворювань в людей саме після 40 років. «Скринінг здоров’я 40+»покликаний зробити так, аби якомога більше людей звернули увагу на своє здоров’я, перевірили його та змогли вчасно виявити потенційні ризики. МОЗ поясню, що він передбачає.

«Скринінг здоров’я 40+» охоплює анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я), фізикальне обстеження та лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок. Після проходження скринінгу людина отримає персоналізовані рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я. Лікар також у разі потреби може одразу призначити певні ліки. Держава рік у рік розширює перелік препаратів, які можна отримати безоплатно або з частковою доплатою в межах програми реімбурсації «Доступні ліки», — нині їх вже понад 700.

Зокрема йдеться про підтримку людей із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом завдяки програмі «Доступні ліки». Лише 2024 року на інсуліни було відшкодовано понад 2,65 млрд грн, на тест-смужки — 29,9 млн грн, а на препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та інших хронічних станів — понад 2,48 млрд грн. 2025 року ця підтримка зросла: уже компенсовано 2,78 млрд грн за інсуліни, 58,8 млн грн — за тест-смужки та 2,53 млрд грн — за препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цереброваскулярних хвороб і діабету 2 типу.

Стати учасником програми може кожен охочий віком понад 40 років. Запрошення пройти скринінг людям надходитиме в застосунку «Дія» через 30 днів після дня народження. Це стосується всіх українців і українок віком понад 40 років і старших: чи вам щойно виповнилось 40, чи 50, чи 60 років.

Після того як людина прийме запрошення, необхідно замовити «Дія.Картку» в застосунку або ж використати свою вже оформлену. За сім днів на неї надійдуть кошти — 2000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження «Скринінгу здоров’я 40+».

Хочете попіклуватись про здоров’я і пройти обстеження, але не користуєтеся Дією? Тоді для вас алгоритм участі у «Скринінгу здоров’я 40+» інший. У такому разі достатньо через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там вам допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом семи днів буде зараховано 2000 гривень для оплати скринінгу. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів Дії: обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження.

Медзаклад обираєте самі незалежно від місця проживання. Скринінг можна буде пройти в будь-якому медичному закладі — державному, комунальному чи приватному, що бере участь у програмі. Головне — щоб заклад відповідав вимогам, що дають змогу справді якісно пройти це важливе обстеження. Усі вимоги до медзакладів, перелік потрібних документів, строки подачі заявки та порядок її розгляду НСЗУ оприлюднить незабаром на офіційному сайті. Саме там буде зазначено й те, як заклади мають вносити дані про результати скринінгу до електронної системи охорони здоров’я. Далі буде сформовано офіційний перелік медзакладів, які можуть проводити скринінг.

Чому важливо пройти «Скринінг здоров’я 40+»? Саме після 40 років у людей починає стрімко зростати ризик виникнення серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. Понад 1,3 млн українців уже діагностували діабет. А тепер уявіть: ще стільки само людей живуть із таким діагнозом і навіть не знають про нього. Однією з головних причин встановлення інвалідності 2025 року серед українців стали саме хвороби системи кровообігу: кожен п’ятий має ці діагнози. А повномасштабна війна, як показують дослідження, призвела до того, що до десятка мільйонів наших людей можуть зіткнутися з проблемами ментального здоров’я внаслідок стресу та втрат.

Скринінг — це простий безпечний спосіб завчасно виявити чинники ризику неінфекційних хвороб, що можуть розвиватися непомітно й проявлятися вже у вигляді ускладнень. Саме тому людям віком понад 40 років рекомендовано проходити таке обстеження навіть тоді, коли вони почуваються добре.

Ми всі різні: хтось обстежується щороку, хтось думає «хвороба може статись із кимось, але не зі мною», хтось — «треба буде якось перевіритися». На жаль, часто це «якось» відтягується на роки, а хвороба стається не «з кимось».

Можливо, саме для вас запрошення пройти національний «Скринінг здоров’я 40+» стане тим стимулом, який допоможе попіклуватися про себе та зробити важливий крок до здоров’я, зазначає МОЗ.

Резерв ID стає основним документом

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються тільки в електронному форматі. Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку «Резерв+». Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Для реалізації змін уряд оновив постанови №1487 і №559», — підкреслила Юлія Свириденко. Як наголосила очільниця уряду, перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підроблення та спрощує процеси військового обліку.

Коментуючи рішення уряду, Міноборони підкреслює, що для громадян, які не мають змоги завжди користуватись електронним документом, доступна паперова версія. Її можна роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у Резерв+ або на порталі «Дія», або отримати у ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.

«Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підроблення документа», — зазначила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Запроваджені зміни — частина процесу розбудови сучасної прозорої системи військового обліку, яка відповідає потребам оборонного сектору та сприяє підвищенню ефективності оборонних процесів в Україні.

Рішення уряду

Кабінет Міністрів спрямував 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки в Тернополі. Унаслідок цинічної атаки ворога по місту 19 листопада загинули 38 людей, серед них восьмеро дітей. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, кошти буде спрямовано на відновлення житлових будинків, соціальних об’єктів та критичної інфраструктури.

«Рішення дасть змогу негайно розпочати аварійно-відновлювальні роботи. Очікуємо від місцевої влади оперативних дій», — наголосила Юлія Свириденко.

Уряд ухвалив постанову, яка дає змогу запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку «Дія». Послуга запрацює з першого кварталу 2026 року. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Зафіксувати ДТП водії зможуть одразу на місці події — без виклику поліції та жодної паперової роботи», — наголосила Юлія Свириденко.

Дія автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, технічний паспорт і страхування. Прем’єр-міністр підкреслила, що «це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах».

Під час оформлення ДТП достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою «Дія.Підпису».

Статус розгляду європротоколу можна буде відстежувати також прямо в Дії без поїздок до страхової та додаткових звернень.

«Новий сервіс дасть змогу врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію», — наголосила очільниця уряду.

