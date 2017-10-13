Після емоційного виступу з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи Президент Петро Порошенко провів у Страсбурзі переговори з Генеральним секретарем РЄ Турбйорном Ягландом.
Глава держави подякував Раді Європи за підтримку, зазначивши, що від самого початку агресії Росії проти нашої держави Комітет міністрів і Парламентська асамблея рішуче виступили на захист територіальної цілісності й суверенітету України. Тож Петро Порошенко наголосив на необхідності консолідації всіх інститутів Ради Європи для продовження системного тиску на Росію з метою виконання нею вимог РЄ щодо припинення агресії проти нашої держави.
Президент закликав активізувати роль Ради Європи у захисті прав людини на території незаконно окупованого українського Криму. Він звернувся до Генерального секретаря РЄ із проханням використати всі наявні механізми для виправлення критичної ситуації з правами людини на півострові. Турбйорна Ягланда глава держави закликав також активніше долучатися до зусиль зі звільнення громадян України, яких незаконно утримують в окупованих Криму і частині Донбасу, а також на території Росії.
Того самого дня Петро Порошенко взяв участь у відкритті пам’ятної «Зірки Небесної Сотні» в Страсбурзі біля будівлі Ради Європи. Він зазначив, що це місце присвячене важливим віхам, які проклали наш шлях до мирної єдиної та процвітаючої Європи.
У жовтні — грудні 2013 року, нагадав присутнім Петро Порошенко, мільйони українців вийшли на центральні вулиці Києва та інших міст. «Вони не вимагали зростання зарплати чи зниження податків. Вони вимагали підписати Угоду про асоціацію з ЄС і відчинити двері в Європу для українців та України. Вони чітко знали, за що боролися. Це стало Революцією гідності», — підкреслив глава держави. І нагадав, що через злочинні дії попередньої влади загинули Герої Небесної Сотні: «Вони віддали життя за європейське майбутнє України».
Євромайдан став поворотним моментом, який дав поштовх пробудженню українців як нації. «Нація, яка є рідною для європейської сім’ї. Нація, яка є опорою європейських цінностей. Нація, яка дорого платить за європейське майбутнє. Велику ціну за майбутнє, щоб об’єднана Європа була стабільною, безпечною і мирною, було заплачено жертвою Небесної Сотні», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
«Дуже важливо, що в серці Європи маємо цю зірку, присвячену Героям Небесної Сотні та Євромайдану, як визнання, наскільки важлива Україна та Євромайдан для Європи, наскільки важливі наші цінності», — наголосив глава держави, зауваживши, що цьогоріч багато досягнень на європейському шляху України: запроваджено безвізовий режим з ЄС для українців, завершено ратифікацію Угоди про асоціацію.
Українська «Зірка Не бесної Сотні» стане дев’ятою встановленою на алеї. На ній викарбувано напис французькою мовою: «На честь Небесної Сотні та всіх громадян, які маніфестували за Європу та її цінності під час Євромайдану в Україні. «За вас правда, за вас слава і воля». Тарас Шевченко».
Проект «Європейські плити» (Dalles de l’Europe) зі встановлення уздовж будівлі Ради Європи металевих плит із зображенням зірок з пам’ятним написом було започатковано у листопаді 2014 року. Встановлення плити на честь Героїв Небесної Сотні стало можливим завдяки спільним зусиллями української громади Страсбурга, членів постійної делегації України в ПАРЄ та Постійного представництва України при Раді Європи.
Відділ новин «Урядового кур’єра»