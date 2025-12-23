У Варшаві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Каролем Навроцьким. Це перший офіційний візит іноземного лідера до чинного польського Президента з моменту його інавгурації в серпні цього року.

«Дуже сподіваюся, що цей візит відкриває нову й іще більш вагому сторінку у відносинах не просто сусідів, а тих двох європейських елементів, без яких в усій нашій частині Європи просто не буде свободи. Бо не буде безпеки», — зазначив глава Української держави.

Кароль Навроцький наголосив, що офіційний візит Президента України — доказ того, що в питаннях стратегічної співпраці та безпеки Польща, Україна, всі країни регіону, демократичні держави разом.

Володимир Зеленський подякував Польщі за дуже відчутну підтримку України та українців від початку повномасштабного російського вторгнення й протягом усього часу після відновлення української державності 1991 року.

Президенти обговорили всі питання, що стосуються війни та дипломатії. Глава Української держави відзначив важливість присутності Польщі в усіх процесах, які визначають майбутнє Європи. Кароль Навроцький наголосив, що мир для України має бути довгим, обов’язковим, а не таким, що дасть росії змогу перегрупувати сили.

Лідери приділили увагу розвитку можливостей для посилення спільного захисту. Україна готова ділитися досвідом передових технологій і виробництва зброї та реалізовувати спільні проєкти. Окремо йшлося про подальший розвиток двосторонньої співпраці, а також енергетичну безпеку та партнерство щодо скрапленого газу, зокрема постачання СПГ зі США, яке має значний потенціал для реалізації. Україна розраховує на участь польських компаній у відбудові.

Глави держав говорили про питання історичної пам’яті.

«Було і героїчне, і, на жаль, трагічне на нашому шляху. Ми поважаємо польський погляд на шлях наших народів, ми шануємо вашу пам’ять про те, що було. Розраховуємо на вашу повагу до нашої української пам’яті. Готові працювати разом так, щоб зв’язки між Україною та Польщею давали силу й розвиток нашим народам», — наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента України, кожна із жертв заслуговує на належне християнське вшанування, а кожна історична постать, яка додає єднання й розуміння одне одного, — на належну повагу. Тривають пошукові та ексгумаційні роботи, і цього року є перші результати.

Володимир Зеленський зазначив, що представники інститутів національної пам’яті країн спілкувалися під час візиту, і президенти підтримуватимуть їх у цьому.

Глава держави запросив Кароля Навроцького приїхати в Україну з візитом.

Посилення підтримки

У Варшаві Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Польщі Дональдом Туском. Глава держави подякував Польщі за вагому підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ми розраховували й розраховуємо на вашу підтримку і вдячні за нашу єдність», — наголосив Володимир Зеленський.

Лідери відзначили ухвалення Європейською радою рішення про надання Україні фінансової підтримки від Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026—2027 роки.

«Ви посилили Україну, наших солдатів і цивільних. Європа продемонструвала лідерство. Це дуже важлива й тверда, сильна позиція. Дякую, що ви, тобто Польща, підтримали нас, і ми почули ваш голос і ваші меседжі без жодного балансування між правильними чи неправильними рішеннями», — заявив Президент.

Дональд Туск зазначив, що боротьба України за свою незалежність — це спільна боротьба всієї Європи.

«Саме агресор має сплатити повністю за всі збитки та втрати, і саме тому ми, як ви знаєте, остаточно заморожуємо російські активи. І я абсолютно впевнений, що тепер ваша позиція стосовно росії набагато краща», — сказав Прем’єр­міністр Польщі.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою. Окрему увагу приділили оборонній допомозі Україні. Ішлося про посилення української бойової авіації та оборонні проєкти в межах програми SAFE, серед яких спільне виробництво дронів.

Президент і Прем’єр­міністр також обговорили дипломатичні контакти з американською стороною для досягнення достойного миру та участь Європи в цьому процесі. Серед інших тем, про які йшлося, — економічна співпраця та спільні інфраструктурні проєкти, які можна втілити в межах відновлення України.

Володимир Зеленський зустрівся також із маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим і маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою­Блонською.

Дронове й енергетичне партнерство

У Києві Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Португалії Луїшем Монтенегру, який уперше на цій посаді приїхав в Україну з візитом.

«Ми дуже вдячні Португалії і всьому вашому суспільству за незмінну підтримку України. Хоч ми віддалені одне від одного географічно, але ми є частинами Європи — континенту, на якому від кожної нації залежить спільна доля. Хочу подякувати Португалії, що ви обираєте саме демократичну та сильну Європу — Європу, яка має залишатись вільною від дуростей будь­яких диктаторів», — сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в залученості Португалії до її відбудови. Адже російські удари тривають, і для нас важлива вся допомога, яку ми отримуємо від партнерів. За словами Президента, через російські атаки по інфраструктурі портів, логістиці та енергетиці зараз жорстка ситуація в Одеській області.

«росія знову намагається обмежити море для України, блокувати наші приморські регіони. Ми протидіятимемо і будемо вдячні всім партнерам за підтримку в цьому також — української портової інфраструктури, нашої логістики, енергетики, приморських міст», — зауважив глава держави.

Володимир Зеленський і Луїш Монтенегру підписали спільну заяву про започаткування партнерства з виробництва морських безпілотних систем між Україною і Португалією.

«Це один з найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь­яким загрозам. Тож сучасні дрони — реальний інструмент захисту», — переконаний Президент.

Володимир Зеленський поінформував Луїша Монтенегру про ситуацію на фронті та в дипломатії. Лідери обговорили дипломатичні зусилля для досягнення миру, роботу Коаліції охочих і контакти з партнерами.

Прем’єр­міністр запевнив, що Португалія й надалі підтримуватиме Україну та прагне Крозширювати співпрацю.

«Ми хочемо посилювати допомогу і робити все можливе, щоб Україна могла вступити в Європейський Союз. Між Португалією й Україною добрі економічні відносини, і ця співпраця, думаю, має великий потенціал», — наголосив Луїш Монтенегру.

Лідери обговорили розширення програми PURL, яка дає Україні змогу купувати озброєння у США, і розвиток оборонного інструменту SAFE.

Президент України та Прем’єр­міністр Португалії вшанували пам’ять загиблих українських захисників. Володимир Зеленський і Луїш Монтенегру пройшли вздовж Стіни Пам’яті на Михайлівській площі й віддали шану полеглим воїнам.

Прем’єр­міністр Юлія Свириденко на робочій зустрічі з Луїшем Монтенегру обговорила ключові напрями двосторонньої співпраці в обороні, економіці та енергетичній безпеці.

«Оборонна підтримка Португалії, зокрема через PURL та SAFE, вкрай важлива для зміцнення нашої стійкості. Обговорили із Прем’єр­міністром оборонні ініціативи Build in Ukraine та Build with Ukraine, де наші країни мають значний потенціал для розвитку співпраці, зокрема у спільному виробництві дронів», — наголосила Юлія Свириденко.

На зустрічі Прем’єр­міністр Португалії оголосив про перший внесок до Енергетичного фонду підтримки України обсягом 600 000 євро. У контексті підготовки до чергової конференції з відбудови України сторони домовилися опрацювати питання укладення міжурядової (G2G) угоди, яка сприятиме залученню португальського бізнесу та інвестицій на український ринок.

Юлія Свириденко наголосила панові Луїшу Монтенегру, що Україна вдячна лідерам Європейського Союзу за рішення надати їй фінансування обсягом 90 млрд євро на два роки. Очільниця уряду подякувала Португалії за допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення та теплий прийом українців, які були змушені виїхати через війну.

