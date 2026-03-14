У Бухаресті президенти України та Румунії домовилися про поглиблення економічної, енергетичної та оборонної співпраці

Цими тижнями Україна й Румунія працюють над розширенням транскордонної енергетичної співпраці та будують дві нові лінії для постачання електрики. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі із Президентом Нікушором Даном.

Крок до посилення обох держав

Глава Української держави подякував Румунії та особисто Нікушору Дану за принципову підтримку України під час російської агресії. Володимир Зеленський наголосив, що росія вкладає багато ресурсів у дестабілізацію країн Європи та знищення нормальних основ життя.

«Найгірша форма російської політики зараз — проти України, на нашій землі, в нашому небі: російські ракети, російські штурми. Ми нікому не бажаємо такого і вдячні за підтримку в захисті нашої незалежності, захисті наших людей», — сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що після початку нової війни на Близькому Сході партнери мають приділити особливу увагу спільним діям для свого захисту. США та понад десять держав Європи й Близького Сходу звернулися до України щодо підтримки їхніх оборонних можливостей.

«У нас є спільна заява щодо розвитку саме таких оборонних спроможностей — документ про оборонну співпрацю. І це правильний крок на шляху посилення наших держав. Важливо, що Румунія готова співпрацювати з Україною в межах загальноєвропейської програми SAFE», — зауважив Президент.

Лідери детально обговорили економічну та інфраструктурну взаємодію, зокрема розширення транскордонного енергетичного партнерства та спільне будівництво двох нових ліній для постачання електроенергії.

«Робота починається, і це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область, і це те, що дозволить Румунії стати сильнішою з точки зору гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи. Це точно взаємовигідно для обох наших держав», — зазначив Президент.

«Сьогодні — це момент, коли наші дві країни довірятимуть одна одній у тому, що робитимуть надалі, зобов’язуються спільно діяти заради цієї частини Європи, заради громадян і всього цього регіону», — наголосив Нікушор Дан.

Під час зустрічі також ішлося про нові спільні проєкти в галузі видобутку на Чорноморському шельфі, нафтогазовому секторі та можливості транспортування американського LNG для України через Румунію. Глава держави подякував Румунії за допомогу в транзиті вантажів. Цього літа заплановано відкриття нових пунктів пропуску на українсько­румунському кордоні.

Нікушор Дан подякував Україні за захист усієї Європи, зокрема й Румунії, і запевнив у підтримці на шляху до Європейського Союзу. Президент Румунії запросив Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі «Бухарестської дев’ятки», що відбудеться в травні.

Визначено пріоритетні напрями співпраці

У Бухаресті Володимир Зеленський і Нікушор Дан підписали три документи: про встановлення стратегічного партнерства, співпрацю в енергетичному секторі та спільне виробництво зброї.

Спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією визначає пріоритетні напрями співпраці щодо політичного діалогу, оборони та безпеки, європейської інтеграції, регіональної співпраці, торгівлі, транспорту, інфраструктури, сільського господарства та навколишнього середовища.

Рамкові домовленості щодо енергетичного сектору посилять співпрацю в галузі енергетики й передбачають реалізацію конкретних проєктів. Зокрема, будівництво повітряної лінії електропередачі між Чернівцями та Сучавою, введення в експлуатацію повітряної лінії електропередачі Порубне — Сірет, а також можливість для Румунії використовувати підземні газові сховища України.

Спільна заява щодо українсько­румунського виробництва оборонної продукції на території Румунії закладає політичну і стратегічну основи для виготовлення зброї в межах Build with Ukraine. Румунія забезпечить кошти для створення та функціонування підприємства з виробництва українського озброєння, передусім дронів, зокрема із залученням європейської програми SAFE.

Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови — його відзначатимуть щороку 31 серпня. Саме цю дату встановлено Днем румунської мови в Європі. Про це глава держави повідомив під час спільної із Президентом Румунії пресконференції в Бухаресті. Володимир Зеленський зазначив, що це рішення — один із кроків для розвитку гуманітарної та культурної співпраці між країнами і зміцнення поваги між двома народами.

«У Румунії вже є День української мови — 9 листопада. Ми говорили і на рівні наших команд, і з паном Президентом також про освітні питання — для румунської громади в Україні, для нашої української громади в Румунії. І ми готові справедливо працювати й надалі в усіх цих питаннях», — наголосив Президент.

Глава держави подякував Румунії за всю ту увагу й повагу, з якою країна підтримує українців, що перебувають на її території.

Нікушор Дан відзначив важливість розмови про румунську меншину в Україні та відкритість, яку Україна має до неї.

Окрема увага — енергетичному сектору

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр­міністром Румунії Іліє Боложаном. Глава нашої держави подякував Іліє Боложану за підтримку України, зокрема за участь у засіданнях Коаліції охочих.

Володимир Зеленський та Іліє Боложан обговорили посилення співпраці в різних галузях і спільну протидію дезінформації. Окрему увагу було відведено партнерству в енергетичному секторі. Президент зазначив, що важливо розбудовувати енергетичну інфраструктуру, яка збільшить постачання електроенергії до України. Також ішлося про оборонну підтримку України, зокрема посилення ППО. Глава держави подякував за військову допомогу та відзначив внески Румунії у програму PURL.

Володимир Зеленський та Іліє Боложан говорили про розширення пунктів пропуску на кордоні України та Румунії, зокрема про роботу над міжурядовою угодою про спільний контроль на пунктах пропуску.

У Румунії Президент України зустрівся з українськими військовими, які навчаються в Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів винищувачів F­16. У цьому центрі українські пілоти проходять різні етапи тренування: від теоретичного навчання та підготовки на авіасимуляторах до реальних тренувальних вильотів на F­16 тієї модифікації, якою Україна захищає своє небо. Главу держави детально поінформували про кожен з етапів підготовки пілотів.

В ангарі, де відбувається технічне обслуговування винищувачів F­16, Президент поспілкувався з українськими військовими про особливості та умови їхнього навчання. Зокрема, обговорили виклики, які стоять перед нашими пілотами, і як держава може сприяти їх подоланню.

Цей тренувальний центр відкрили в листопаді 2023 року. Крім підготовки пілотів, він сприяє підвищенню оперативної сумісності між союзниками та створенню спільних оперативних стандартів НАТО. Перші українські пілоти почали тренуватися тут у вересні 2024 року. Частина з них уже виконують бойові завдання з відбиття російської агресії.

Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за можливість посилювати захист свого неба американськими винищувачами. Ми також вдячні європейським країнам — Данії, Нідерландам та Норвегії, які вже передали ці літаки Україні.

