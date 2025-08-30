Україна та Швейцарія розпочинають втілення 12 інфраструктурних, соціальних та гуманітарних проєктів на суму понад 93 мільйони швейцарських франків у межах міжурядової угоди. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко після зустрічі зі спеціальним представником Швейцарії з питань відбудови Жаком Гербером.

«Світло у прифронтових містах, нове виробництво у Кременчуці кріплень для євроколії, житло для переселенців і сучасні лікарні для українців. Усе це стане можливим завдяки нашим новим спільним проєктам зі швейцарським бізнесом. Вони не лише відновлюватимуть зруйновану інфраструктуру, а й створюватимуть робочі місця, нові виробництва, відкриватимуть економічні можливості для українських громад», — наголосила Юлія Свириденко.

Зокрема, цієї осені буде реалізовано такі проєкти в енергетиці та інфраструктурі: модернізація високовольтних мереж у семи прифронтових регіонах та навчання персоналу Укренерго (Hitachi Energy — 3,7 млн франків); будівництво 11 сонячних електростанцій з накопичувачами енергії для насосних станцій Миколаївводоканалу (Elektrobedarf Troller — CHF 1,7 млн франків); організація виробництва кріплень у Кременчуці для переходу на європейську колію 1435 мм, що створить до 20 робочих місць (Schwihag — 14,4 млн франків); виробництво контактних дротів для електрифікації залізниць та навчання персоналу Укрзалізниці (Arthur Flury — 12,9 млн франків);

житло: будівництво модульних будинків для ВПО, локальне виробництво у Вінниці, понад 50 нових робочих місць (Divario — 15 млн франків); зведення модульних будинків для ВПО в Сумській області, 95% компонентів виготовлено в Україні (DM Bau — 8,9 млн франків); заміна понад 32 000 вікон у зруйнованих будинках Харкова та східних областей (Glas Trsch — 9,9 млн франків);

освіта: нові енергоефективні двері й вікна у профтехзакладах, упровадження практичних програм навчання (Rehau — 4,8 млн франків); сучасні санітарні системи та навчання студентів монтажу з урахуванням потреб людей з інвалідністю (Geberit — 3,7 млн франків);

охорона здоров’я: будівництво чотириповерхової діагностичної лабораторії у Львові та підготовка персоналу (Roche Diagnostics — 8,8 млн франків); перший в Україні центр брахітерапії для лікування онкохворих в Івано-Франківську з навчанням українських лікарів (Innovatec Med — 3 млн франків );

гуманітарне розмінування: створення ремонтної майстерні, нове обладнання та дрони для підвищення спроможностей ДСНС (Fondation Suisse de Dminage — 6,4 млн франків).

Прем’єр-міністр наголосила, що початковий бюджет конкурсу становив 50 млн франків. Однак через високий інтерес бізнесу — загалом швейцарські компанії подали 43 заявки на суму понад 500 млн франків — бюджет конкурсу було збільшено майже вдвічі. Частину вартості проєктів профінансує швейцарський приватний сектор.

«Щиро вдячна уряду Швейцарії та компаніям, які повірили у відбудову України. Це партнерство — яскравий приклад того, як міжнародна співпраця перетворюється на конкретні зміни для наших громад і людей», — додала Юлія Свириденко.

У четвер Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею провела зустріч із Президентом Швейцарської Конфедерації Карін Келлер-Зуттер та керівником управління міжнародної безпеки Ґабріелєм Люхінгером.

«Розповіли партнерам про трагічні події ночі в Києві. Тиск на агресора треба посилювати, і ми, безперечно, чекаємо на сильну реакцію інших країн на вбивство наших дітей. Вдячна за співчуття й підтримку від Швейцарії», — наголосила Прем’єр-міністр.

Вона висловила вдячність за постійну допомогу в гуманітарному розмінуванні, галузях медицини та енергетики.

Під час зустрічі сторони обговорили координацію мирних зусиль після саміту у Вашингтоні та подальші кроки у цьому напрямі, розвиток економічної та торговельної співпраці, а також участь Швейцарії у відбудові України.

«Швейцарія — один з найнадійніших наших партнерів. Ми працюємо над тим, щоб ще більше швейцарських компаній приєднувалися до відбудови України», — зазначила Юлія Свириденко.

Також ішлося про реалізацію довгострокового зобов’язання Швейцарії з відбудови України у межах стратегії Ukraine country programme на суму 5 млрд швейцарських франків до 2036 року.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ