Робота Трастового фонду Україна—НАТО зі зміни військової кар’єри на цивільну повинна бути скорегована відповідно до потреб та нагальних пріоритетів українців. Такі зміни й перспективи продовження роботи фонду обговорили під час зустрічі віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе з фахівцями команди проведення стратегічної оцінки фонду з боку Альянсу.
Раніше вона звернулася із запитом до фахівців фонду про необхідність зміни пріоритетів його роботи згідно з нагальними потребами українських ветеранів, повідомляє прес-служба віце-прем’єра.
Представник Міжнародного секретаріату НАТО Марчін Кожієл поінформував, що команда експертів провела зустрічі з представниками державних інституцій, громадянського суспільства та депутатами, що дало реальне розуміння ситуації щодо роботи Трастового фонду, а також проблематики соціальної адаптації військовослужбовців в Україні.
А отже, відтепер ключовими напрямами роботи Трастового фонду повинні стати допомога Україні у створенні національної системи соціальної адаптації, узгодження формату роботи фонду у зв’язку зі створенням в нашій країні Міністерства у справах ветеранів, а також формування платформи ефективного діалогу урядових інституцій, громадських організацій та представників Альянсу.
«Я вражений активністю українських громадських організацій, однак рівень їхньої співпраці з урядовими інституціями наразі недостатній. Маємо створити єдину координаційну платформу, аби вони запускали нові спільні проекти», — наголосив іноземний фахівець.
«Сучасні реалії України передбачають перегляд роботи деяких трастових фондів. Приємно, що зараз ми маємо реальне розуміння того, як далі формувати роботу саме цього фонду», — зазначила українська віце-прем’єр.
До вересня 2018-го сторона НАТО планує представити звіт діяльності фонду та пропозиції щодо його подальших планів. Водночас обидві сторони впевнені, що роботу фонду має бути продовжено.
Зустрічаючись із представниками української сторони Платформи громадянського суспільства Україна — ЄС (УС ПГС), Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила: «Уряд зацікавлений у тому, щоб використовувати напрацювання громадських організацій для підготовки власних документів у сфері євроінтеграції, і не лише. Ми дуже вдячні за ті стислі рекомендації, які отримуємо від певних організацій — вони дуже допомагають у роботі. Нам всім варто подумати над тим, аби напрацювати механізм, який би дав змогу уряду отримувати якомога якісніші рекомендації від представників громадянського суспільства».
Своєю чергою Ростислав Томенчук з Українського інституту міжнародної політики, який є членом Робочої групи «Політичний діалог, зовнішня та безпекова політика» УС ПГС, запропонував проводити щоквартальні зустрічі представників Кабінету Міністрів та УС ПГС на рівні кластерів задля обміну інформацією щодо стану імплементації Угоди про асоціацію, регулярної комунікації щодо перебігу різноманітних процесів у цій сфері.
Що ж до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, то результати досліджень «Громадської синергії» засвідчили, що в Україні недостатньо залучають представників обласних державних адміністрацій до процесу напрацювання реформ. Як результат — неврахування особливостей та потреб регіонів. Віце-прем’єр зазначила, що уряд готовий використовувати цю корисну інформацію та результати подібних досліджень під час планування подальшої роботи.
Також слід поєднати зусилля різноманітних проектів від донорів України задля більш ефективного використання наявних інституційних можливостей, які мають уряд України, представники Платформи громадянського суспільства Україна—ЄС та Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Віце-прем’єр сподівається, що саме таким механізмом стане Координаційна рада з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки, створення якої наразі завершується.