Крим — це частина України. І відповідні американські санкції залишаться чинними доти, доки Росія не поверне півострів Україні, запевняють у Держдепі

За всіма міжнародними нормами Україна мала відреагувати й відреагувала на не узгоджене з нею відвідання своєї окупованої території — Криму очільником країни-агресора та його свитою. А коли йдеться про участь у фарсі з назвою «вибори Путіна» на фактично нашій території за участю наших громадян, то й поготів.

У відповідній заяві вітчизняне зовнішньополітичне відомство висловило протест, вважаючи згаданий візит, як і інші так звані поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, грубим порушенням державного суверенітету й територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаних норм міжнародного права, зобов’язань за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія. Ідеться і про Статут ООН, і про численні резолюції Генасамблеї ООН та ПАРЄ, і рішення ОБСЄ. Вказувати всі їх немає сенсу й потреби, бо сам перелік займе більшу частину газетної шпальти.

Суть цих документів полягає в одному: Автономна Республіка Крим і Севастополь є і залишатимуться невід’ємною частиною України в її міжнародно визнаних кордонах. Крапка.

У зв’язку з четвертими роковинами окупації та анексії чужої території сусідньої та колись дружньої до РФ України Державний департамент США нагадав очільнику Кремля про його злочини. Прозвучало це з вуст в.о. заступника держсекретаря з питань громадської дипломатії Гізер Ноєрт. У заяві йдеться про порушення міжнародних угод, зобов’язань, прав людини — одне слово, про все те, чим нині так пишаються росіяни, хибно вважаючи величчю власне політичне хамство, незграбність і невігластво.

До цих категорій належать і марні спроби замаскувати заздалегідь заплановану анексію чужої території так званим референдумом. Йому завжди бракувало правдоподібності, як і неоковирним поясненням чи виправданням російського президента, його блазнів і апологетів «руского міра», нашвидкуруч насмиканих з місцевих маргіналів.

«Кримчани були змушені голосувати під пильним наглядом добре озброєних російських військ. Заяви російської сторони, нібито українці на цьому псевдореферендумі зробили вільний вибір, ніколи не викликали довіри», — йдеться в заяві.

І чотири роки тривають недолугі спроби «узаконити» російські претензії на українську територію. Це, на думку американського дипломата, загрожує величезними гуманітарними наслідками для населення півострова, порівняно з якими те, що відбувається нині, може в осяжному майбутньому видатися квіточками.

«Протягом минулих чотирьох років Росія розгорнула кампанію примусу й насильства, переслідуючи кожного, хто не погодився із спробою анексії», — цитує УНІАН слова представника Держдепу. І серед тих, хто піддається політичним переслідуванням, — кримські татари, етнічні українці, проукраїнські активісти, представники громадянського суспільства, незалежні журналісти, недержавні організації та незалежні медіа. Переслідують усе те, що й становить основу нормального цивілізованого суспільства, а у викривленій свідомості росіян, навпаки, — загрозу тоталітарному режиму Кремля.

«Ми підтримуємо відважних людей, які виступають проти цих зловживань, і закликаємо Росію припинити спроби придушити фундаментальні свободи: самовираження, мирних зібрань і віросповідання, — заявила Гізер Ноєрт. — Ми вкотре підтверджуємо нашу прихильність до суверенітету України та територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах. Крим — це частина України, і наші санкції, пов’язані із Кримом, залишаться чинними доти, доки Росія не поверне півострів Україні».

Утім, прозріння обов’язково настане. У багатьох тодішніх активістів уже почали розплющуватися очі на ту страшну реальність, яку вони власноруч принесли на свою землю. Безробіття, безправність, безгрошів’я, зневага з боку окупантів — ось у чому полягають здобутки російського «кримнашу». А як вдячні своїм бабусям (котрі, попри каміння з неба, прагнули померти в Росії) кримські юнаки, що вже проходять військову службу на неосяжних російських просторах, можна лише уявити й поспівчувати бідолахам.

До слова, під час засідання Комітету СОТ із державних закупівель делегація Мінекономрозвитку представила офіційну позицію України щодо неприпустимості поширення норм федеральних законів РФ про закупівлі на територію Криму. Бо намагання РФ суперечать усім міжнародним нормам, конвенціям, резолюціям і рішенням. Тож коло навколо горлянки країни-окупанта звужується на всіх напрямах.