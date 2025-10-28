Перші 100 днів роботи уряд під керівництвом Прем’єр-міністра Юлії Свириденко був сфокусований на головному: безпека та оборона, економічна й соціальна стабільність, енергетика і підтримка прифронтових регіонів.

«Масштабуємо виробництво української зброї, координуємо зусилля з партнерами, щоб українське військо отримувало все необхідне.

Осучаснюємо Сили оборони — запровадили систему обліку військовослужбовців «Імпульс» та електронні ТЦК. Рішення про це ухвалили 24 жовтня.

Цифровізуємо сервіси для спрощення взаємодії людей з державою — «е-Акциз», «е-Нотаріат», «е-Суд» та «е-Шлюб». Також впровадили єдину платформу всіх послуг Ветеран.Про. Розширюємо перелік інших сервісів, доступних у «Дії».

Розвиваємо політики підтримки прифронтових територій: підвищили зарплати лікарям і доплати вчителям, забезпечили безплатне харчування для 1—11 класів уже цього року та 100% бронювання для працівників підприємців у громадах, де бойові дії близько. 24 жовтня запровадили механізм компенсацій військових ризиків на прифронтових територіях, який запрацює з листопада.

Подали проєкт Державного бюджету на 2026 рік до парламенту. На наступний рік передбачили нові програми — чекап для людей віком 40+, підвищення оплати праці вчителів. Зберігаємо програми, які допомагають наповнювати економіку, в межах політики «Зроблено в Україні».

Енергетична безпека: посилюємо захист критичної інфраструктури, готуємо резерви, взаємодіємо з ОВА, місцевою владою, іноземними партнерами.

Міжнародна робота. Запровадили Фонд відбудови спільно зі США і вже маємо перші внески $150 млн. Завершили в рекордні терміни скринінг законодавства і готуємося до старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Відкрили нову євроколію — прямі потяги тепер ходять з Ужгорода до Братислави, Відня і Будапешта.

Залучили $12,5 млрд від партнерів для підтримки держбюджету, з них $9,4 млрд за механізмом ERA loan i $3,05 млрд — через Ukraine Facility.

Усе це — згідно з Програмою дій, пріоритети якої перетворюємо на конкретні рішення. Дякую команді уряду, Силам оборони і всім, хто працює та допомагає підтримувати життя держави», — наголосила Юлія Свириденко.

За перші 100 днів роботи нинішнього уряду команда Міністерства фінансів під керівництвом Сергія Марченка забезпечила стійкість державних фінансів, прозорість управління інвестиціями, продовження плідної співпраці з міжнародними партнерами та системне впровадження євроінтеграційних реформ.

Мінфін зокрема забезпечив своєчасну підготовку та подання проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який гарантує стабільне фінансування оборони, соціальних програм, освіти та економіки навіть в умовах війни. Проєкт держбюджету уряд уже опрацьовує до другого читання, відповідно до висновків і пропозицій парламенту.

Пріоритети проєкту бюджету-2026:

оборона — 2,8 трлн грн (27,2% ВВП);

— 2,8 трлн грн (27,2% ВВП); ветеранська політика — 18,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);

— 18,9 млрд грн (+6,1 млрд грн); соціальний захист — 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн);

— 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн); освіта — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);

— 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн); наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);

— 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн); охорона здоров’я — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);

— 258 млрд грн (+38,2 млрд грн); підтримка економіки — 50,5 млрд грн;

— 50,5 млрд грн; підтримка агросектору — 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн).

Залучення міжнародної допомоги

Мінфін забезпечив стабільне надходження зовнішнього фінансування: за останні три місяці — 13,2 млрд дол. США, а з початку 2025 року — 36,9 млрд дол. США бюджетної підтримки.

Отримані кошти спрямовано на зарплати та інші соціальні виплати, медицину, підтримку ВПО, агросектор, відновлення інфраструктури та військові потреби.

Розпочато роботу з МВФ над новою середньостроковою програмою, а також з ЄС — над запровадженням інструменту Reparations Loan за рахунок доходів від заморожених активів росії.

Прозоре управління публічними інвестиціями

Схвалено Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій (ЄПП) — цифровий інструмент, що вперше об’єднує всі інвестиційні програми та проєкти держави, які потенційно можуть отримати фінансування з бюджету, міжнародної допомоги чи інших джерел.

ЄПП містить 149 програм і проєктів загальною вартістю понад 269 млрд дол. США — це консолідований реєстр усіх ініціатив, які можуть реалізовувати у перспективі. На основі цього портфеля до проєкту Державного бюджету-2026 внесено 66 проєктів і програм на 109,3 млрд гривень.

Реформа митниці: європейські стандарти та доброчесність

Мінфін підготував проєкт нового Митного кодексу України на основі законодавства ЄС, який підтримав уряд і який надіслано на офіційну оцінку Європейській комісії. Створено робочу групу для консультацій із громадськістю щодо тексту нового кодексу.

Затверджено середньостроковий план заходів із досягнення цілей реформування митних органів у межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року.

Розпочато відкритий конкурс на посаду керівника Держмитслужби. Уряд затвердив склад конкурсної комісії, яка оприлюднила графік відбору та проєкт Регламенту роботи.

Задля посилення обороноздатності України військовий «митний безвіз» (форма 302) розширено для всіх Сил оборони. Це рішення спрямоване на вдосконалення митних процедур під час переміщення військової техніки та інших товарів у контексті міжнародного співробітництва, зокрема з державами — членами ЄС та НАТО.

Триває впровадження заходів для підвищення доброчесності та зниження корупційних ризиків у митних органах: запроваджено атестацію, нову систему оплати праці, щорічні декларації доброчесності, поліграф і використання бодікамер.

Також Мінфін розпочав підготовку до приєднання України до Багатосторонньої угоди компетентних органів (DPI MCAA) для автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ. Це зміцнить міжнародну співпрацю, зменшить ухилення від оподаткування та забезпечить справедливість у цифровій економіці.

Україна активно реформує систему бухобліку та аудиту, гармонізуючи її із законодавством і стандартами ЄС — уряд ухвалив законопроєкти про запровадження звітності зі сталого розвитку (ESG/ESRS) та надання впевненості щодо такої звітності.

Розроблення та ухвалення зазначених законів України — ключові цілі Стратегії запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку. Це важлива складова євроінтеграції, що сприятиме поліпшенню інвестиційної привабливості нашої країни та відповідатиме сучасним вимогам сталого розвитку.

Мінфін підготував пакет законопроєктів для приєднання України до єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це дасть змогу громадянам і бізнесу здійснювати міжнародні перекази у євро швидко, без додаткових комісій і за єдиними правилами ЄС. Також законопроєкти дозволять оновити законодавство у галузі протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму відповідно до стандартів ЄС та FATF.

Підтримка мікро-, малого та середнього бізнесу

За державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%», яку реалізує Фонд розвитку підприємництва, за липень — жовтень 2025 року підприємці отримали понад 6,6 тис. кредитів на 16,9 млрд гривень.

Завдяки інструменту держгарантій на портфельній основі за липень — вересень 2025 року підприємці уклали кредитні угоди для розвитку бізнесу приблизно на 6 млрд грн кредитів.

Також розпочато підготовку до приватизації державних банків. Зменшення частки держави в банківському секторі — один із пріоритетів Мінфіну в Програмі дій уряду.

