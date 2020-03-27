Колись Сашко Коломойський — мій земляк — був юним фотогенієм нашої редакції молодіжної газети. З ним завжди було приємно виїжджати на завдання, бо ти точно знав, що він нічого важливого не пропустить, усе зробить якісно і вчасно. Більше того, за чудові людські якості та гарний характер його усі любили і дуже шкодували й переживали, коли саме в часи чергової гарячої фази війни він з батьками виїхав до Ізраїлю. Тепер він затребуваний фотожурналіст відомої щоденної газети «Єдіот ахронот» і фотохудожник за покликанням.

Кілька днів тому, коли я написала йому і попросила узяти для «Урядового кур’єра» його останні фото, він дозволив, а наступного дня в умовах карантину поїхав у спустошений Єрусалим і зробив свіжу зйомку. «Сашко, ти як завжди, не можеш просто дати фото, треба було ризикувати підхопити заразу!» — я навіть трошки його вичитала. Втім справжній професіонал не може не дотримуватися давно засвоєних правил. «Я спеціально тобі зняв нинішню Віа Долорозу!» — почула у відповідь. Нагадаю, що це дорога Христа на Голгофу, яка нині пролягає вузькою стежкою між зачиненими торговими рядами, по якій щодня проходили шляхом Спасителя тисячі паломників і яка відома у світі за визначні історичні пам’ятки.

А потім я розглядала фото спустошеного Єрусалима, Храму Гробу Господнього без туристів, паломників і монахів, Стіни плачу без людей, які тут звично моляться у великій кількості. Місто і вся країна з 19 березня перейшли на жорсткіший карантин, ніж було раніше. Люди під загрозою штрафу дисципліновано сидять по домівках. І тільки поліцейські патрулюють вулиці… Втім ви все це побачите на фото.

Що ж відбувається зараз в Ізраїлі? «Вчора був у Старому місті, воно зовсім спустошене — ані людей, ані туристів, ані монахів, — ділиться Сашко враженнями. — Порожня площа під звуки муедзинів виглядає дуже апокаліптично! Ті, хто може працювати вдома, працюють, а інші просто мають сидіти в квартирі і не виходити на вулицю. Можна тільки за продуктами і в аптеку. Щоправда, супермаркети тепер працюють цілодобово. Так зробили, щоб менше людей одночасно знаходилися в приміщенні, а хтось міг зайти вночі, коли менше людей. У супермаркетах усе є. Ще минулого тижня люди почали закуплятися, хоч у новинах кажуть, що такої необхідності немає. Сьогодні був у магазині, чомусь майже нікого не було, і корзини ніхто не завантажував. Зараз ще дозволено пройтися одне коло навколо свого будинку чи вигуляти собаку. Як буде далі, не знаю. Поліція дуже прискіпливо стежить за додержанням карантину».

«Проблема в тому, — продовжує Сашко, — скільки країна може витримати такий карантин фінансово. Усіх, хто працює, відправили у відпустки за власний рахунок, багатьох звільнили, бо бізнеси чи закрилися, чи тимчасово не працюють. За один тиждень чверть країни подалися на допомогу по безробіттю. У мене, наприклад, дружина працювала приватним гідом. Зрозуміло, що зараз вона без роботи, бо немає туристів. І приватникам узагалі не передбачено ніякої компенсації за відсутності роботи. Людям зараз дуже важко. Пандемія сильно вдарила по кишені».

Питаю про засоби захисту, чи є вони у продажу. «Масок взагалі немає, — каже Сашко. — Мені видали на роботі респіратор і захисний костюм. Це все! Я вдячний другові, який забезпечив респіраторами Flash90 з гарним захистом».

У неділю серед поліцейських розповсюдили інструкцію, як їм діяти в умовах жорсткого карантину. Зазначено, що закрили торговельні центри і роздрібні базари, але оптові продовжують працювати. Будь-яке зібрання з кількістю учасників більше десяти людей заборонено. Нині усі синагоги, мечеті та храми зачинені для відвідування. Поліція не може переслідувати тих, хто займається віндсерфінгом і серфінгом, якщо вони виходять у море поодинці, а не групами. При цьому населення попередили ще 17 березня утриматися від відвідування пляжів і купання в морі, а з 19 березня це категорично заборонено. Цікаво, що можуть продовжити роботу салони для тварин, якщо вони не розміщені у торговельних центрах, хоча перукарні для людей давно припинили свою роботу.

За інформацією російськомовної газети «Вести», що входить у групу «Єдіот ахронот», у міністерстві охорони здоров’я нема єдності щодо введення надзвичайних заходів у країні. Одні наполягають на більш жорстких умовах карантину, бо більшість людей ігнорують заборони і можуть захворіти й загинути. Інші вважають, що підприємства мають працювати, щоб не занепала економіка взагалі. Створено групу незалежних експертів, які мають проаналізувати ефективність карантинних заходів і розробити стратегію виходу з кризи. Від них очікують прогноз щодо стабілізації ситуації з розповсюдженням вірусу, щоб поступово пом’якшувати карантин.

Наостанок Сашко сказав: «Закінчилося б усе це скоріше!», і ми побажали одне одному здоров’я.

Лариса КОНАРЕВА,

«Урядовий кур’єр»,

Олександр КОЛОМОЙСЬКИЙ

(фото) для «Урядового кур’єра»