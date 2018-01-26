На щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму про проблеми і виклики для України йдеться в контексті головної теми «Створення спільного майбутнього у світі, що змінюється». Великий десант вітчизняних посадовців, політиків і бізнесменів працює на всіх можливих майданчиках.

Учора, виступаючи на традиційному «Українському сніданку», Президент Петро Порошенко заявив, що в країні буде створено ефективну систему, яка працюватиме на захист інвесторів та заохочуватиме до інвестування. Зокрема заплановано зміни до податкового зак онодавства, за яким оподатковуватимуть лише капітал, який виводитиметься з держави. Кошти, що залишатимуться і працюватимуть всередині країни, від оподаткування звільнятимуть, наголосив глава держави.

«Ми плануємо внести зміни до податкового законодавства, замінити податок на прибуток, аби стимулювати залучення інвестицій, але лише коли кошти виводяться з України. Коли ви інвестуєте в Україну, ви не сплачуєте податків», — сказав він.

Президент відзначив й ініціативу зі створення Національного бюро фінансових розслідувань. «Це буде єдиною аналітичною службою. І жоден з інших правоохоронних органів не зможе навіть постукати у двері бізнесу. Плануємо створити ефективну систему, щоб захищати інтереси інвесторів», — наголосив Петро Порошенко. Він додав, що для цього було здійснено важливі кроки, щоб покращити фінансову систему і очистити банківський сектор. І це має підтримку Міжнародного валютного фонду та міжнародних партнерів.

Президент нагадав, що всі ці зміни відбуваються під час російської агресії в Україні. «Десятки тисяч українців захищають не лише свій суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, а свободу і незалежність у Європі й усьому світі, зупиняючи Росію від спроб підірвати глобальну стабільність, коли один із постійних членів Ради Безпеки ООН є агресором. Нам життєво потрібна миротворча місія на сході моєї країни», — наголосив глава держави. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку цієї ідеї й готовність взяти участь у миротворчій місії.

Співпраця з МВФ триває

На довіру інвесторів істотний вплив має довіра міжнародних фінансових організацій. Тож під час зустрічі з директором-розпорядником МВФ Петро Порошенко подякував Крістін Лагард за дуже ефективну торішню спів працю, особливо протягом останнього півріччя.

«Ми домовилися продовжити ефективну співпрацю в різних сферах та виконати все, про що ми домовилися сьогодні і в минулому», — наголосив він.

Директор-розпорядник МВФ зазначила, що задоволена продуктивними переговорами з Президентом Порошенком і членами його команди. За її словами, це справді дало змогу оцінити всі заходи, яких уже було вжито. «Сподіваюся, що й інші заходи, імплементацію та планування яких ми обговорювали і над якими продовжимо працювати разом, сприятимуть завершенню розгляду, який ще триває», — зазначила

Крістін Лагард, наголосивши на важливості якнайшвидшого призначення голови Національного банку України.

А з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем Петро Порошенко обговорив шляхи подальшої інтеграції енергетичного ринку України в ринок ЄС, а також можливі механізми приєднання України до Енергетичного союзу. Президент наголосив, що Україна віддана подальшому реформуванню енергетичної галузі відповідно до своїх зобов’язань у межах договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію з ЄС.

Співрозмовники висловили задоволення у зв’язку із завершенням роботи, необхідної для запровадження Фонду енергоефективності України, до якого ЄС має намір внести 100 мільйонів євро.

Президент України провів також зустріч із Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу. Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного і шляхи подальшого розвитку традиційно дружніх відносин між Україною та Ізраїлем. Висловлено задоволення позитивною динамікою розвитку українсько-ізраїльського політичного діалогу на всіх рівнях.

Глава держави поновив своє запрошення Беньяміну Нетаньягу здійснити офіційний візит до України у зручний час.

Петро Порошенко висловив вдячність за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму в грудні 2017 року.

Співрозмовники погодилися щодо необхідності подальшої активізації економічної співпраці між Україною та Ізраїлем. У цьому зв’язку сторони підтвердили готовність завершити переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Президент України привернув увагу співрозмовника до відзначення у 2018 році 85-х роковин Голодомору 1932—1933 років і зауважив, що в Україні очікують визнання дружнім Ізраїлем цієї трагедії актом геноциду українського народу.

З огляду на відзначення 27 січня в Україні та в усьому світі Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту Петро Порошенко висловив солідарність з ушануванням пам’яті жертв цієї жахливої трагедії.

Або зніміть вишиванку, або…

У виступі на «Українському сніданку», який відбувається в межах 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Президент Петро Порошенко наголошував на необхідності доносити правду про події в Україні, щоб захистити світ від фейкових новин, які є частиною гібридної війни Росії не лише проти України, а проти всього вільного світу.

Президент наголосив, що майданчик Давосу — гарна можливість для спілкування, дискусій та обміну думками. Він зазначив, що вітає всіх, хто інвестує гроші, спроби та зусилля, щоб донести правду про Україну і важливість бути в Україні.

Утім, не обійшлося в Давосі й без традиційної провокації від російських ЗМІ, які завжди поінформовані про те, де можна зустріти українську делегацію.

Як повідомила служба новин телеканалу «1+1», журналістка з мікрофоном без розпізнавальних знаків вигукнула російською до Президента України Петра Порошенка запитання: «Навіщо ви ухвалили закон про війну?», ймовірно, маючи на увазі закон про реінтеграцію Донбасу, який так пече Кремлеві.

Петро Порошенко відреагував на її вишиту сорочку і порадив «зняти вишиванку». Він зазначив, що відповість на запитання, якщо воно пролунає українською. На що провокаторка зауважила, що Президент України «прекрасно розуміє російську мову». «Я розумію і англійську, й іншу. Але на запитання відповідаю українською», — сказав їй глава держави.

Подальше перебування пропагандистки на форумі — на розсуд організаторів, та лише утверджує в нагальності визнання Росії агресором.