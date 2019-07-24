В Європейському Союзі очікують від нової Верховної Ради продовження важливих системних реформ. Про це йдеться в заяві речниці Європейської служби зовнішніх зв’язків Майї Косьянчич. «Після президентських виборів у березні та квітні український народ знову надав дієвий мандат на проведення реформ на наступні п’ять років. Відтепер зобов’язання нової влади полягає в задоволенні очікувань українського народу», — цитує УНІАН текст заяви.

Відповідно до попереднього оцінювання спостережної місії за виборами від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, фундаментальних прав і свобод на парламентських виборах загалом дотримано. Виборча кампанія була конкурентною, а організація виборів — компетентною та ефективною, вважають у ЄС. Проте нагадують і про зафіксовані факти купівлі голосів, взаємозв’язку бізнесу й політичних інтересів, що призвело до викривленого висвітлення виборів у ЗМІ, а також до інших зловживань, особливо на мажоритарних округах. Українська влада має усунути ці недоліки до дати проведення місцевих виборів, призначених на 2020 рік.

У Брюсселі також нагадують, що ЄС продовжуватиме підтримувати демократичну, стабільну та процвітаючу Україну. «Ми розраховуємо на розвиток нашої політичної асоціації і політичної інтеграції, а також — на забезпечення процесу реформ на основі Угоди про асоціацію, на тісну взаємодію з новою Верховною Радою і новим урядом, щойно його сформують», — йдеться в заяві. При цьому в ЄС наголошують, що найважливішими реформами, на яких нова українська влада має сконцентрувати свої зусилля, мають стати: зміцнення верховенства права, боротьба з корупцією, енергетична та макроекономічна стабільність.

З перемогою пропрезидентську партію привітав Президент Литви Гітанас Науседа. Він зателефонував Президентові України Володимиру Зеленському й побажав відповідально працювати на благо свого народу та країни. Лідери обговорили двосторонні відносини, регіональну безпеку та успішне литовсько-українське співробітництво в ЄС і НАТО.

Хотів відзначитися оригінальністю Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд, висловивши переконання, що підсумки виборів до українського парламенту дають «нову надію для України». «Некорумповані інститути, яким люди можуть довіряти, — це шлях до суверенної української держави», — написав Генсек у Twitter. Натомість отримав відповідь від заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці. Він тактовно, але твердо нагадав єврочиновнику, що Україна вже понад два десятки років — суверенна й незалежна країна.

Посольство США в Україні заявило, що виборчий процес в Україні пройшов з повагою до основних свобод. Про це йдеться у повідомленні посольства у мікроблозі Twitter. «Ми вітаємо початкову оцінку Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ виборів до Верховної Ради і вітаємо український народ з виборчим процесом, що пройшов з повагою до основних свобод. Ми також вітаємо зусилля українських органів влади та правоохоронних органів із наданням українцям можливості безпечної реалізації своїх демократичних прав», — ідеться у повідомленні.

А в Німеччині розраховують, що після парламентських виборів в Україні новий уряд сформують швидко і він негайно розпочне виконувати свої обов’язки. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у мікроблозі Twitter. «Німеччина підтримуватиме Україну порадами і діями на цьому її шляху й надалі», — наголосив дипломат.

Позитивно сприймають перебіг українських виборів і в Польщі. Варшава очікує на конструктивний діалог з українською владою, на створення стабільної більшості у Верховній Раді та формування нового уряду, який разом із Президентом Володимиром Зеленським пришвидшить процес необхідних реформ. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі. «Польща незмінно підтримує європейські та євроатлантичні амбіції України, зусилля з модернізації, а також підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України з огляду на агресивні дії Росії», — наголошують польські дипломати.

Литва обіцяє й у подальшому неухильно підтримувати Україну після парламентських виборів, написав у своєму мікроблозі Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. На його переконання, вибори в Україні відбулися відповідно до загальних стандартів ОБСЄ — з конкурентною кампанією, дотриманням поваги до фундаментальних прав і свобод. Цю думку поділяє і глава зовнішньополітичного відомства Латвії Едгарс Рінкевічс. Він нагадав українським політикам, що завдяки позачерговим виборам до Верховної Ради українці очікують від влади справжніх змін. «Латвія вкотре запевняє у своїй рішучій підтримці суверенітету України і процесу реформ», — наголосив міністр.