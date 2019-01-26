Протягом двох днів візиту Президента Петра Порошенка на Всесвітній економічний форум у Давосі відбулося близько 20 його офіційних двосторонніх зустрічей.

Зокрема пройшли переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, заступником голови Китаю Ван Цішанем, генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, новобраним президентом Бразилії Жаїром Болсонаро, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Литви Далею Грибаускайте та іншими. «Під час усіх цих зустрічей ми чули тверду позицію щодо підтримки України. Дякую нашим міжнародним партнерам, які демонструють таку підтримку, демонструють позицію захисту українців», — наголосив Петро Порошенко.

Він розповів журналістам одного з телеканалів про деякі деталі зустрічі з Ангелою Меркель щодо запобігання втручанню РФ у вибори: «Ішлося про кібербезпеку, зокрема обмін даними». Проте Петро Порошенко зауважив, що не може розкривати зміст домовленостей щодо спецслужб та всіх механізмів гарантування кібербезпеки. Натомість нагадав, що за українською ініціативою було створено трастовий фонд НАТО щодо кібербезпеки й підписано відповідні двосторонні угоди із США, Великою Британією, ФРН. «На сьогодні дуже важливо, що і США, і ЄС, і Канада сприймають це як реальну загрозу. Тут ідеться не про допомогу Україні, а про об’єднання зусиль для захисту демократії в усьому світі, адже Росія намагається використати демократичні інструменти й механізми, щоб підірвати демократію зсередини», — наголосив він.

Київ застосовує всі доступні методи для повернення президента Росії за стіл переговорів щодо припинення російської агресії та встановлення миру в нашій державі. Петро Порошенко застеріг політиків, які кажуть, «що мир ось-ось за рогом, що варто їм прийти і вони зроблять мир», не спекулювати на цій темі. «Хочу наголосити: за рогом агресор, а не мир», — наголосив він.

Президент нагадав, що питання запровадження міжнародної миротворчої місії на Донбасі він почав порушувати ще у 2015 році. «Тоді ще ніхто не вірив у цю можливість. Проте ми твердо заручилися підтримкою трьох постійних членів Ради Безпеки ООН: США, Великої Британії, Франції, — зазначив Петро Порошенко. — І те, що Путін перешкоджає ухваленню рішення щодо миротворчої місії на Донбасі, коли у Радбезі ООН Росія застосовує право вето, означає: вони і далі прагнуть дестабілізувати ситуацію, хочуть, щоб гинули українці».

Окремо він торкнувся інвестиційної привабливості України, наголосивши, що особливо привабливі для іноземного капіталу в нашій країні агропромисловий комплекс, ІТ-індустрія, машинобудування, логістика тощо. Глава держави нагадав, що на засіданні Національної інвестиційної ради було оголошено про створення фонду для інвестування в Україну на 200 мільйонів доларів, які спрямують у малий та середній бізнес, і укладено угоду щодо відновлюваної енергетики.

«Це робимо для зміцнення енергетичної незалежності нашої держави, — додав Президент. — Найбільше іноземні інвестори сподіваються, що в Україні не станеться реваншу й відкату реформ. І ми робитимемо все можливе, щоб захистити бізнес, створюватимемо незалежні суди, антикорупційну інфраструктуру».

У Давосі, повідомляє департамент прес-служби АП, Петро Порошенко зустрівся із президентом Швейцарії Улі Маурером. Під час зустрічі було відзначено зростання інтересу швейцарського бізнесу до України, про що свідчить стабільна динаміка двостороннього товарообороту. Поліпшенню інвестиційного клімату в Україні сприятиме протокол між Україною і Швейцарією про внесення змін до двосторонньої конвенції про уникнення подвійного оподаткування, церемонія підписання якого відбулася під час зустрічі президентів. Український і швейцарський лідери домовилися продовжувати взаємодію між компетентними органами в питанні повернення активів, які незаконно вивели з території нашої країни чиновники часів правління Януковича.

Спільні заходи у протистоянні російській агресії Петро Порошенко обговорив із президентом Литви Далею Грибаускайте. Він висловив вдячність за послідовну підтримку Вільнюсом нашої країни. Президенти відзначили важливість подальшого консолідованого міжнародного тиску на Москву у відповідь на агресію російських спецпризначенців проти українських кораблів та захоплення в полон українських моряків. Президент подякував за рішучу підтримку Литви ініціативи про запровадження нового «азовського пакета» санкцій ЄС проти Росії.

Можливі кроки в питанні звільнення українських моряків Петро Порошенко обговорив із президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Президент України звернувся до глави МКЧХ із проханням ужити всіх можливих заходів для дотримання Росією прав і свобод українських військовослужбовців, які гарантує міжнародне право. Він закликав Червоний Хрест посилити зусилля для звільнення всіх українських заручників включно з Олегом Сенцовим, Романом Сущенком і Володимиром Балухом.

У межах зустрічі Президент України подякував президентові МКЧХ за зусилля, яких докладає комітет для подолання гуманітарних наслідків російської агресії. Було зазначено, що гуманітарна операція в Україні залишається серед пріоритетних для МКЧХ у світі.