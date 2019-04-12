Питання національної безпеки залишається нагальним та актуальним. Тож не дивно, що цьогорічний 12-й Київський безпековий форум зібрав понад 1000 учасників. Його ключові теми — питання національної безпеки, Чорноморського регіону, безпеки у Європі та глобальної у світі.

Звертаючись до делегатів, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що Україна й весь світ переживають непрості часи. Дається взнаки очевидна неготовність світових лідерів адекватно реагувати на нові глобальні виклики. «Світу треба ставати відкритішим і рішучішим. Роль України в регіоні лише посилюватиметься. Ми не споживачі безпеки — ми її контриб’ютор. І тут нам потрібно більше уваги і підтримки міжнародних партнерів. Вона має бути сміливішою.

А в контексті розвитку України до безпекового порядку денного додається ще одне фундаментальне питання: збереження основ того економічного зростання, яке стало можливим завдяки програмі реформ. Реформи треба продовжувати, сильна економіка дає змогу протистояти викликам і продовжувати розвиток, бенефіціаром якого є український народ.

Усі структурні реформи треба продовжувати. Не можна зупинятися на півдорозі. Ми завершили перший тур виборів. Він пройшов абсолютно демократично. Висока явка довела, що українці не хочуть стояти осторонь долі своєї держави. Це добрий сигнал, який посилають українці. Майбутні парламентські вибори можуть дати таку коаліцію, яка була б покликана на пришвидшення реформ і зміцнення держави», — зауважив глава уряду.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов наголосив, що епіцентром руйнації безпекових паритетів протягом останніх п’яти років виступає Російська Федерація. На його думку, найбільша небезпека полягає в тому, що РФ не зупиняється на здобутих окупованих територіях.

«Росія вкладає мільярдні ресурси у військові інфраструктурні об’єкти — аеродроми для військової штурмової авіації, військові бази та бази зберігання зброї й техніки. Росія розбудовує потужну військову інфраструктуру на кордоні з Україною і готується до масштабної континентальної війни. І безумовно, перший плацдарм, який намагатиметься взяти, — це наша країна», — цитує слова Олександра Турчинова Укрінформ.

Секретар РНБО акцентував, що на сході нашої держави нам протистоїть 8-ма армія південного округу РФ, на півночі — 20-та армія західного округу. «І цього росіяни вважають замало, вони тримають у резерві 1-шу танкову, 49-ту і 58-му загальновійськові армії. І цього замало. Для забезпечення наступу, який готує Росія, використовуватимуть 6-ту і 4-ту армії повітряно-космічних сил. Вони розташували вздовж нашого кордону вісім ракетних бригад. Саме Росія веде п’ять років війну проти України: окупація Криму, частини Донбасу. І на превеликий жаль, ми не мали жодного дня, коли б військова російська машина не проводила бойові дії, військові провокації на нашій землі. Фактично щодня є загиблі та поранені українські військові», — каже Олександр Турчинов.

Міністр оборони Степан Полторак підкреслив, що з такими загрозами, коли Росія продовжує повзучий наступ в Азовському морі і так діє у Чорному, немає жодного сумніву, що цю тактику використовуватиме і в Балтійському, і в інших морях, і щодо інших країн. Маємо реагувати на ці загрози. Він підтвердив слова Олександра Турчинова про можливість стрімкого наступу з боку Росії.

«На жаль, інфраструктура, яку побудувала Росія, дає змогу буквально протягом кількох днів почати агресію, а найголовніше — навчання, злагодженість, розгортання створення запасів дає змогу за короткий термін наростити можливості російської армії. Але подальше надання українській армії потужної підтримки не дасть змоги Путіну прогулюватися Україною. Забезпечення новими протитанковими засобами ЗСУ на лінії зіткнення дали результат: за останні півроку жоден російський танк не вийшов на бойову позицію, тому що буде знищений», — заявив міністр.

На його думку, безпеку України може гарантувати незмінність курсу, визначеного в Конституції України, — вступ до НАТО. Степан Полторак нагадав, що окремі країни-члени НАТО ускладнюють цей процес, і вже майже два роки неможливо провести засідання Україна — НАТО на рівні міністрів оборони.

Присутній на форумі Президент Петро Порошенко зауважив, що за 70 років існування НАТО жодного разу не було, щоб будь-яка країна на гарматний постріл наблизилася до території країн-членів НАТО. «Дуже цінна та підтримка, яку в єдності України щодо членства в ЄС та НАТО демонструє український народ. А референдум щодо НАТО буде проведено, коли держава підготується і буде готова до вступу. Завдяки вступу до Європейського Союзу і НАТО можна гарантувати національну безпеку, добробут громадян», — резюмував глава держави.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»