З 1 лютого Україна перебрала на себе обов’язки головування в Раді Безпеки ООН як непостійний член цього органу. Початок головування Києва в Радбезі збігся із загостренням ситуації на Донбасі, де масовані обстріли Авдіївки, які вели російські найманці із забороненого мінськими домовленостями озброєння, призвели до загибелі та поранень українських військовослужбовців та цивільного населення. А саме місто, де майже 25 тисяч жителів, було знеструмлене і опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

Сьогодні ситуацію в Авдіївці буде винесено на розгляд засідання Радбезу ООН. А напередодні РБ ООН ухвалила заяву для преси, текст якої запропонувала українська делегація. Про це повідомив спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. «Члени Ради Безпеки висловили серйозну стурбованість із приводу небезпечного погіршення ситуації у східній частині України та її важких наслідків для місцевого цивільного населення», — йдеться в заяві. Члени Радбезу засудили застосування зброї, забороненої мінськими угодами, уздовж лінії зіткнення в Донецькій області, що призвело до загибелі й поранення людей, зокрема цивільного населення. У заяві наголошено, що країни-члени РБ ООН висловили повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України й закликали негайно відновити режим припинення вогню.

На вимогу України термінове засідання з приводу злочинів російсько-терористичних угруповань в Авдіївці провела ОБСЄ. Про це повідомила речник МЗС Мар’яна Беца, передає УНІАН. Під час засідання країни-члени ОБСЄ закликали Росію нести відповідальність за режим припинення вогню на сході України. За словами Мар’яни Беци, позицію України в ОБСЄ підтримали всі партнери.

«РФ була єдиною делегацією, яка фактично повторила свій звичайний наратив, що в усьому винна Україна», — заявила дипломат. Вона розповіла, що представники США, Швейцарії, Канади, ЄС, Франції, Німеччини говорили про необхідність негайного припинення обстрілів на Донбасі й відповідальність за це РФ. На засіданні йшлося про те, що слід посилити «здатність спеціальної моніторингової місії з верифікації припинення вогню і відведення зброї». Крім того, учасники засідання закликали РФ надати спостерігачам ОБСЄ доступ до тих територій України, які перебувають поза контролем українського уряду.

Експертне середовище в Україні звернуло увагу, що офіційна реакція впливових міжнародних акторів на обстріли Авдіївки була запізнілою. Великою мірою це пояснюється тим, що політичні лідери, прямо і опосередковано причетні до мирного врегулювання на Донбасі, весь час наголошують, що відповідальність за виконання мінських угод несуть і Київ, і Москва. Крім того, Кремль вустами міністра закордонних справ Сергія Лаврова заявив, що в загостренні ситуації на Донбасі винна українська сторона.

Так, у Державному департаменті США стурбованість сплеском насильства в Авдіївці висловили надвечір 31 січня. Держдеп закликав негайно встановити стійкий режим припинення вогню і надати повний необмежений доступ спостерігачам ОБСЄ до зони конфлікту, щоб запобігти загостренню гуманітарної кризи в Авдіївці. У Держдепі вкотре висловили підтримку повного виконання мінських угод.

Обстріли Авдіївки різко засудили в Євросоюзі. Про це заявили в зовнішньополітичному відомстві ЄС. Брюссель зазначає, що це загострення збройного протистояння — грубе порушення мінських домовленостей. «Інтенсивні бої навколо Авдіївки з обстрілами із заборонених видів озброєнь, які призвели до значної кількості жертв, — кричуще порушення умов перемир’я, визначеного мінськими домовленостями», — наголошено в заяві. У ЄС закликають обидві сторони конфлікту негайно припинити бойові дії.

Занепокоєння ситуацією на Донбасі висловив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд. «Я глибоко занепокоєний новинами з Донбасу та повідомленнями про важкі бої, які призводять до втрати життів та погіршення гуманітарної ситуації, що впливає на багатьох мирних жителів, зокрема дітей», — йдеться в заяві генсека, розповсюдженій прес-службою РЄ. Турбйорн Ягланд закликав «усі сторони негайно припинити бойові дії та дотримуватися режиму припинення вогню, як визначено в мінських угодах».