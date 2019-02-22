Немає так званої кризи чи внутрішнього конфлікту в Україні. Натомість є військова окупація та збройна агресія з боку РФ, яка становить загрозу міжнародній безпеці

Промову на дебатах Генеральної Асамблеї ООН, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України, Президент Петро Порошенко розпочав зі слів глибокої вдячності Асамблеї за те, що вона впродовж останніх п’яти надзвичайно складних для України років займає рішучу позицію на нашу підтримку в боротьбі з російською агресією та окупацією. «Після загибелі Небесної Сотні, яка віддала життя заради незалежності, гідності та свободи країни, Генасамблея схвалила резолюцію на підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, яку підтримала сотня держав, що було не лише символічно, а й правильно.

Третій рік поспіль Асамблея схвалює резолюцію про стан прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, яка визнає Росію державою-окупантом, що незаконно взялася перекроювати кордони в Європі шляхом анексії Криму. Кілька місяців тому схвалено резолюцію із засудженням мілітаризації Криму, Чорного та Азовського морів. Асамблея постійно підтверджує свою вагому роль у розгляді питань, які стосуються підтримання міжнародного миру й безпеки. Відчувається високий рівень співпереживання з українським народом, підкріпленого практичними кроками.

Вдячний за збереження такого високого рівня уваги до України та нашого регіону, в якому Росія поводиться дедалі агресивніше і на суходолі, і на морі. Здатність ООН належно відреагувати на цей виклик матиме, беззаперечно, прямий вплив на майбутнє міжнародного порядку, заснованого на правилах», — підкреслив Петро Порошенко.

Безпрецедентна мілітаризація непідконтрольних територій

Глава держави докладно поінформував світову спільноту про військову загрозу для України, яку зосередила Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також звернув увагу на проблему звільнення українських політичних в’язнів і захоплених у полон моряків.

«Кремль і далі заперечує участь російських військових у війні на Донбасі попри наявність беззаперечних доказів, які доводять протилежне. Протягом п’яти років Москва направляє регулярні збройні сили й найманців на Донбас, який буквально перетворився на конвеєр для російської машини вбивств. Вершина цинізму те, що туди навіть відряджають курсантів військових училищ проходити практику на полі бою.

Не існує так званої кризи чи внутрішнього конфлікту в Україні — є тривала військова окупація і збройна агресія з боку Росії. На окупованих територіях Донбасу і Криму діє російська окупаційна адміністрація, російські державні органи і відомства, які відповідають за управління ними. Там немає повстанців — є російські регулярні війська під керівництвом міноборони РФ та підрозділи сил спецпризначення й таємних служб. Там немає заколотників — є російські радники, інструктори й незаконні збройні формування, створені, озброєні, фінансовані та контрольовані Росією», — констатував Президент.

Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі військових, 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойові броньовані машини, 113 бойових літаків, 62 бойові гелікоптери, 6 бойових суден і 6 підводних човнів, оснащених морськими системами крилатих ракет «Калібр».

Президент припустив можливе розгортання ядерної зброї на півострові. «Інфраструктуру вже розбудовано, і Росія використала останні п’ять років для її відновлення та модернізації. Спостерігаємо безпрецедентну мілітаризацію Чорноморського регіону, перетворення Криму на стартовий майданчик для ракет. На Донбасі російські збройні формування мають 496 танків. Це більше, ніж у Німеччини чи Франції, Іспанії або Італії. Саме Україна стримує цю російську силу — силу, яка, крім того, налічує 938 броньованих бойових машин, 128 реактивних систем залпового вогню, 776 артилерійських систем, зокрема самохідних, 35 тисяч бойовиків, 2100 військовослужбовців з російських регулярних збройних сил. Загальна чисельність російських збройних сил уздовж російсько-українського кордону — понад 87 тисяч військових. Україна стала східним флангом НАТО в захисті трансатлантичної свободи й демократії. РФ потрібно поставити на місце і почати з позбавлення її права вето в Раді Безпеки ООН, принаймні, в питанні російської агресії проти України», — наполягає Президент.

Урегулювання — виключно мирне

Глава держави нагадав, що для миру в Україні і напрацювання тривалого рішення у протидії російській агресії в березні 2015 року звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням розмістити на території України миротворчу операцію під егідою ООН. Та цю ініціативу РФ заблокувала й відкинула можливість повноцінного залучення ООН до врегулювання конфлікту, повідомляє департамент прес-служби АП.

Росія спотворила саму ідею та цілі миротворчої операції в Україні. РФ взагалі не зацікавлена у врегулюванні конфлікту. Їй байдужі й Донбас, і Крим. Їй потрібна вся Україна для відновлення другої версії Радянського Союзу.

Український народ не збирається відмовлятися від своєї здобутої дорогою ціною незалежності й ставати на коліна перед агресором. Тож багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН з чіткою метою припинення російської агресії та відновлення суверенітету й територіальної цілісності України може стати вирішальним чинником для встановлення миру на Донбасі.

Україна готова до конструктивного обговорення цієї ініціативи. Технічна оціночна місія, яку Генсек ООН міг би відрядити на Донбас для розроблення відповідних варіантів, безумовно, допомогла б цьому обговоренню. Для України принципово, що будь-яке рішення про миротворчу операцію на Донбасі має поширювати її мандат на всю окуповану територію, зокрема кордон, і передбачати виведення російських військ та їхньої зброї з української території, а також розпуск усіх незаконних органів та структур. Така місія не суперечить мінським домовленостям, як це намагається представити Росія. Натомість це допомогло б змусити РФ сумлінно виконати ці домовленості, вважає Петро Порошенко.

«Альтернативи мирному врегулюванню цього міжнародного конфлікту немає. Лише разом зможемо примусити Росію — державу-окупанта й агресора — прийняти свою відповідальність і припинити свої агресивні дії. І ООН має відігравати важливу роль у цьому. Роль ООН не може звужуватися лише до гуманітарної діяльності або моніторингу прав людини в Україні.

Торік, коли Генсек Антоніу Гутерріш вніс питання врегулювання російської агресії в Україні до своїх пріоритетів, наші люди відчули надію. На жаль, серйозних зрушень не відбулося. Але їх конче необхідно досягти. Заради тисяч жертв цієї жорстокої, потворної, непотрібної війни (збройна агресія Росії забрала життя 13 тисяч осіб і понад 28 тисяч зазнали поранень). Заради тих, хто провів безсонні ночі, оплакуючи загиблих. Заради мирних людей, солдатів, сімей. Заради миру та честі всього людства», — резюмував Петро Порошенко.

Рішучість захищати свободу й незалежність зміцнюється

Виконувач обов’язків постійного представника США при ООН Джонатан Коен, виступаючи на дебатах, заявив, що Росія має звільнити всіх захоплених у полон українських військових.

«Росія і далі очолює й воює разом зі своєю маріонетковою владою на Донбасі, незважаючи на зобов’язання в мінських угодах, заклики до припинення вогню чи виведення збройних формувань. Лише через тиждень після підписання мінських угод Росія вбивала українських солдатів у Дебальцевому. Деяких українських воїнів, захоплених у Дебальцевому, і надалі утримують у Росії через чотири роки потому, знову-таки, попри зобов’язання за мінськими угодами звільнити всіх полонених.

Москва і далі дестабілізує Україну і чинить спробу підпорядкувати її Росії. Але такі дії відштовхують Україну та її народ якнайдалі від Росії та зміцнюють українську рішучість захищати свою свободу й незалежність. Міжнародна спільнота має залишатися об’єднаною й підтримувати Україну і змушувати Росію заплатити за скоєне. Сполучені Штати твердо стоять на боці України перед обличчям російської агресії. США віддані досягненню успіху стабільної, заможної, демократичної та вільної України», — наголосив дипломат.

Представник Євросоюзу при ООН Жоао Вале де Алмейда завив, що всі 28 держав-членів ЄС і країни-кандидати на вступ Республіки Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Молдова і Грузія закликають Росію припинити розпалювати війну на Донбасі.

«ЄС рішуче закликає всі сторони без зволікання й повністю виконати мінські угоди, щоб досягти стійкого політичного врегулювання конфлікту за принципами і зобов’язаннями ОБСЄ. Росія має використати її значний вплив над збройними формуваннями, які вона підтримує, щоб повністю виконати мінські зобов’язання. Обидві сторони повинні відвести важке озброєння, розвести сили та розпочати всеосяжне розмінування», — цитує УНІАН слова Жоао Вале де Алмейди.

І тривалість чинності економічних санкцій ЄС проти Росії прив’язана до повного виконання мінських угод. Посол підкреслив, що ЄС засуджує подальше погіршення ситуації із правами людини у Криму та на окупованій частині Донбасу, а також постійні загрози і обмеження в діяльності спостерігачів ОБСЄ, які відбуваються на цій території.

«ЄС непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність, єдність і незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Відповідно до резолюції Асамблеї «Територіальна цілісність України» ЄС не визнає й засуджує анексію Кримського півострова Росією, яка залишається явним порушенням суверенітету й територіальної цілісності України і слугує прямою загрозою міжнародній безпеці із серйозними наслідками для міжнародного правового порядку, що захищає єдність і суверенітет усіх держав. Ми стурбовані мілітаризацією Кримського півострова і Чорного та Азовського морів і закликаємо до звільнення близько 70 політичних бранців, яких утримують на Кримському півострові й у Росії, зокрема тих, котрі потребують негайної медичної допомоги.

Усі міжнародні організації зі спостереження за правами людини мають отримати повний, вільний і безперешкодний доступ на всю суверенну територію України, зокрема у Крим. Не існує виправдання застосуванню воєнної сили Росією в Азовському морі й Керченській протоці та порушенню РФ міжнародного права, яке призвело до захоплення українських суден з екіпажами. ЄС вимагає негайно звільнити їх та очікує від Росії забезпечити безперешкодне та вільне проходження через Керченську протоку в Азовське море і з нього відповідно до міжнародного права», — зауважив Жоао Вале де Алмейда.

Норвегія, Данія, Фінляндія, Ісландія і Швеція також закликали Росію дотримуватися прав людини у Криму та на Донбасі, звільнити всіх українських політичних в’язнів, моряків, захоплених біля Керченської протоки, відновити вільний доступ до українських портів в Азовському морі та повернути на шлях миру. Тож весь цивілізований світ з Україною.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»