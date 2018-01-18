Цього року дипломатичний прийом поновив традицію проведення урочистостей у Маріїнському палаці, де тривали ремонтні роботи з 2007 року. Президентське подружжя Петра та Марини Порошенків вітало іноземних послів у відреставрованих залах Маріїнського палацу — архітектурної перлини середини ХVІІІ сторіччя, що є церемоніальною резиденцією Президента України.

Агресор змінив обличчя, але не ідеї

У своєму виступі перед іноземними дипломатами Петро Порошенко нагадав, що у 2018 році виповнюється 100 років від початку глибоких демократичних змін не лише в Україні, а й в усій Європі. Про це повідомляє департамент прес-служби АП. У 1918 році в результаті падіння імперії десятки націй, які перебували під ярмом царської Росії, відновили чи здобули свою незалежність. Президент наголосив, що «сьогодні йдеться не лише про відзначення тих подій, але й насамперед про усвідомлення уроків історії», та провів кілька символічних паралелей. «Ми бачимо той самий епіцентр дестабілізації в Європі. До болю знайомі божевільні ідеї, що рухали тоді більшовицьку Росію і рухають Росію нинішню. Не менш подібними є й цинічні методи її агресії. Тоді, як і зараз, молода Українська держава стала об’єктом російського нападу тільки тому, що хотіла бути вільною та незалежною», — сказав Петро Порошенко, додавши, що у ненависті проти України Росія завжди демонструвала «вражаючу єдність». Президент нагадав присутнім, що у ті часи Україна не отримала належної міжнародної підтримки. «Що з цього вийшло — усім нам відомо: багато десятиліть шантажу, окупації і терору з боку радянського режиму», — підсумував він.

Звертаючись до високих гостей, Петро Порошенко назвав завданням сучасного цивілізованого світу «забезпечення ефективних інструментів стримування та протидії будь-яким спробам російської агресії — військовим, економічним чи фейковим новинам, які сьогодні є дуже поширеним засобом нападу на демократію». Петро Порошенко заявив, що своїми діями в Україні Москва хоче знищити Українську державу та повернути її у свою так звану сферу впливу.

Він також закликав українських політиків до розуміння небезпек зовнішньої агресії. «Не втомлююся закликати своїх співвітчизників, прибічників опозиції: треба балансувати градус внутрішньополітичної боротьби з урахуванням ситуації на нашому східному кордоні», — сказав Президент. Він висловив переконання, що найдієвішим запобіжником проти відродження імперських амбіцій і апетитів Росії є демократична, успішна і незалежна Україна.

…Щоб повернулися додому

Цього року українська влада докладе усіх можливих зусиль для продовження роботи з повернення додому решти українських заручників, які ще залишаються на окупованих територіях Донбасу та Криму, а також політичних в’язнів, яких незаконно утримують у російських тюрмах. «Ми чекаємо і сподіваємося побачити їх в Україні якнайшвидше», — сказав Президент під час виступу і наголосив, що Київ продовжуватиме прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель мирним, політико-дипломатичним шляхом. Він наголосив, що Крим і Донбас є невід’ємною частиною України. «Ми зробимо все можливе для того, щоб ви якнайскоріше повернулися додому», — заявив Петро Порошенко.

Глава держави також подякував усім друзям України, які віддали свої голоси на підтримку резолюції Генасамблеї ООН щодо прав людини в окупованому Криму.

Президент висловив особливу вдячність співавторам резолюції як партнерам Міжнародної платформи з деокупації Криму, яка фактично викристалізувалася та розпочала роботу. «Як новообраний член Ради ООН з прав людини на наступний трирічний період Україна використовуватиме всі наявні інструменти для протидії порушенням прав людини на окупованих територіях та у всьому світі», — пообіцяв Петро Порошенко та запросив партнерів до спільної роботи у межах цього органу системи ООН.

Київ вдячний міжнародним партнерам

Щодо мінських домовленостей, які на сьогодні є єдиним майданчиком з мирного врегулювання конфлікту на сході України, то Президент висловив переконання, що спільно з потужною міжнародною проукраїнською коалі­цією вдасться «нарешті примусити Росію виконувати мінські домовленості у повному обсязі». Глава держави подякував партнерам України по «нормандській четвірці» — Німеччині та Франції. «Свої найкращі побажання адресую канцлеру Меркель та вірю, що нова урядова коаліція Німеччини грунтуватиметься на сталій підтримці України та її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності», — зауважив також Петро Порошенко. Окремо він подякував президентові Франції Еммануелю Макрону за його лідерство та бачення оновленої Європи, а також Австрії, яка торік головувала в ОБСЄ, і побажав успіхів Італії, котра наразі перебрала на себе головування у цій організації. «Розраховуємо на продовження тісної співпраці у справі повернення миру на українську землю», — зазначив Президент.

Петро Порошенко відзначив мужню та самовіддану діяльність численних спостерігачів СММ ОБСЄ на окупованому Донбасі, наголосивши, що «навіть загроза здоров’ю та життю з боку російських окупаційних військ» не зупиняє представників місії від виконання їхнього завдання. «Немає нічого неможливого, коли ми всі об’єднуємо наші зусилля і говоримо єдиним голосом. Різдвяне звільнення українських полонених — це яскравий приклад нашої співпраці», — підкреслив Президент.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року США ухвалили рішення надати Україні комплекси летальної зброї. За даними американського телеканалу ABC, план адміністрації Дональда Трампа передбачає постачання Україні 35 пускових установок і 210 протитанкових ракет. До партії можуть бути включені також протитанкові ракетні комплекси Javelin.

За словами Петра Порошенка, це стало підтвердженням «лідерства наших американських партнерів у протистоянні російському реваншизму». «Ми вдячні за підхід «мир через міць» і, відповідно, рішення про надання Україні оборонної летальної зброї, а також за скоординовані кроки задля реалізації ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі», — проголосив Президент.

За його словами, Україна високо цінує тверду позицію США щодо трансатлантичної єдності та солідарності з Українською державою, зокрема щодо політики санкцій. «Вони є найбільш дієвою і цивілізованою відповіддю агресивній Росії», — переконаний глава держави.