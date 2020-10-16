Європа пообіцяла, що остаточно підпише угоду про відкрите небо на початку 2021 року

Саміт Україна — ЄС, який нещодавно відбувся, на жаль, так і не поставив крапки в питанні остаточного підписання угоди про відкрите небо. На це сподівався і Президент України Володимир Зеленський, і українські експерти. Перед самою зустріччю стало відомо, що така угода не готова зокрема через те, що триває Brexit.

Утім, начебто лідери ЄС запевнили керівника Української держави, що такий документ буде точно підписано на початку 2021 року і це відстрочення останнє. Нагадаємо, що переносили підписання цього важливого документа останніми роками вже чимало разів, бо цей шлях було розпочато ще у грудні 1999 року. І чимало урядів та керівників держави брали на себе зобов’язання укласти відповідну угоду. Однак не судилося.

«Урядовий кур’єр» з’ясовував усі плюси і мінуси відкритого неба для України, її авіаційної галузі та пересічних громадян.

Розширений доступ

Як вважає віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, підписанням такої угоди Україна та ЄС відкривають одне для одного ринки авіаперевезень, а українські компанії отримують розширений доступ на європейський ринок.

«Усі внутрішні рейси в Україні відповідатимуть таким самим стандартам безпеки, як і будь-який рейс на території ЄС, і відповідно конкуренція вплине на ціну в бік зниження. Бо обираючи, як дістатися в ту чи ту частину Європи або України, ми частіше обиратимемо той рейс, який дешевший», — додає вона.

Ольга Стефанішина впевнена, що таку угоду можна підписувати частинами. Тут посадовиця наводить приклад Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яку саме так і підписували.

На думку заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви, підписавши таку угоду, Україна візьме на себе зобов’язання гармонізувати своє законодавство у галузі безпеки польотів, організації повітряного руху, захисту навколишнього середовища з європейським.

«Після повної імплементації такої угоди (а на це піде, мабуть, кілька років) європейські перевізники матимуть необмежені можливості та права на виконання перельотів усередині України, а також між аеропортами нашої держави та ЄС. Українські перевізники матимуть таку саму змогу щодо виконання перельотів між нашою країною і ЄС та між країнами-членами євроспільноти», — вважає він.

За словами пана Жовкви, всі ці заходи дадуть змогу встановити сильну цивілізовану конкуренцію на ринку авіаперевезень, що сприятиме істотному зниженню цін на авіаквитки для пасажирів.

Ціни не впадуть

По суті, останній чинник — зниження цін на авіаквитки для пересічних громадян — головне в угоді про відкрите небо. Проте не всі експерти вважають, що так буде.

Як заявив «Урядовому кур’єру» голова авіаційного комітету Торгово-промислової палати України Віталій Портянко, саме цього й не відбудеться. «Ціни на авіаквитки не знижуватимуться принаймні ще не один рік. По-перше, крісел у літаку багато, але вони не завжди бувають заповненими. По-друге, через коронакризу й різні економічні негаразди, що спіткали нашу країну, пасажирів буде мало, вони економитимуть, відкладаючи перельоти й турпоїздки на кращі часи. Ми перебуваємо нині у турбулентній зоні: за прогнозами експертів, пасажиропотік на внутрішні та міжнародні рейси в Україні знизиться до рівня 2009 року. Вважаю, що він упаде до рівня 1996-го. Тобто, літатимуть одиниці», — зазначає експерт.

З ним солідарний аналітик ринку Олександр Ланецький, який вважає, що ціни на внутрішні перельоти ніколи не знизяться, бо навіть з нинішніми тарифами перельоти збиткові. Є приклади закордонних компаній, які виходили на внутрішні лінії й потім закривали їх у зв’язку з нерентабельністю та нестачею пасажиропотоку. Він впевнений, що українські авіакомпанії втратять прибуткові рейси й не зможуть конкурувати з європейськими авіакомпаніями. Експерт підтверджує цю думку тим, що в європейських конкурентів набагато більше можливостей знижувати ціни завдяки масштабній діяльності та державним дотаціям. Звісно, в Україні такого немає.

Однак, з іншого боку, сильний український перевізник, наприклад МАУ, після підписання угоди про відкрите небо може працювати і на внутрішніх лініях інших європейських країн, і думається, цілком може витримати там конкуренцію. Або ж на міжнародних авіалініях.

Переваги від підписання угоди про відкрите небо очевидні в європейських країнах. До цього документа приєдналося свого часу чимало нових європейських держав, приміром Албанія чи Північна Македонія. Гармонізація правил, здорова конкуренція та дозволи про вільну працю в будь-якій країні Європи — це великі переваги такої угоди. Країни Європи та їхні авіаційні компанії вже давно це зрозуміли.

І не обов’язково буде так, що українські компанії не витримають випробування часом і вільною конкуренцією. Навпаки, це надасть їм поштовх до подальшого розвитку. Щоправда, не слід забувати, що на Заході розвитку авіаційної галузі та авіаперельотів чимало допомагає держава. Так мало б бути і в Україні.