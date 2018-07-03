Київ сподівається, що під час двосторонніх переговорів з російським президентом Володимиром Путіним Дональд Трамп порушить питання про українських політичних в’язнів, яких незаконно утримують у Росії. Такі очікування під час брифінгу в Києві висловила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль. «Питання українських політичних в’язнів ми завжди ставимо першим, воно для нас дуже важливе», — наголосила заступник міністра.

Перші повноцінні переговори Трампа й Путіна відбудуться 16 липня у Гельсінкі. Як повідомили в Білому домі, американський лідер збирається порушити в бесіді з російським президентом питання можливого втручання РФ у вибори в США, а також конфлікти в Сирії та Україні й інші міжнародні проблеми. За деякою інформацією, порядок денний зустрічі Трампа з Путіним передбачає розширені переговори віч-на-віч, що викликало занепокоєння серед деяких офіційних осіб США, які побоюються, що глава Білого дому може піти на певні поступки російському президентові. «Ніхто не знає, що зробить Трамп, коли буде наодинці з Путіним. Це стосується всіх питань», — сказав американський високопоставлений чиновник.

Підстави для занепокоєння з цього приводу можуть бути і в Києва. Адже кілька днів тому Дональд Трамп на запитання журналіста з пулу Білого дому, чи збираються США визнавати Крим частиною Росію, відповів: «Побачимо». І додав, що не вбачає жодних проблем у хороших відносинах із Росією.

Проте, схоже, українське МЗС двозначні заяви Трампа не лякають, там переконані в непохитності позиції США щодо територіальної цілісності України. Принаймні на запитання, чи готуються наші дипломати до несподіваних заяв щодо Криму від американського президента, Лана Зеркаль відповіла, що його кроки можуть бути «непередбачувані, але позитивні».

Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не має наміру обговорювати статус Криму з Трампом. «Президент Росії неодноразово заявляв, що на порядку денному такого питання, як Крим, бути не може, тому що Крим — невід’ємна частина Росії. Всі інші питання — це питання консенсусу, питання для обговорень, пошуків можливих точок дотику», — сказав Пєсков. Сподіватимемося, що Дональд Трамп так само категорично нагадає своєму російському візаві про непохитність позиції США щодо анексії Криму і про те, що економічні санкції діятимуть проти Росії доти, доки вона не забереться геть з української території.

Під час брифінгу Лана Зеркаль зупинилася ще на одній стратегічно важливій для національної безпеки України темі — будівництві другої нитки газопроводу «Північний потік», через який російський газ постачатимуть Європі в обхід української території. За словами дипломата, доля «Північного потоку-2» залежить від позиції кількох європейських країн. Вона заявила, що зупинити будівництво «Північного потоку-2» можуть зміни до газової директиви ЄС, обговорення яких триває у Брюсселі. Відповідно до цих змін функціонування всіх газопроводів, що пролягають через морське дно, відбуватиметься згідно із законодавством ЄС. «Якщо законодавство ЄС буде поширене на «Північний потік-2», він стане економічно невигідним для будівництва», — пояснила Лана Зеркаль і нагадала, що аналогічна ситуація склалася під час намагань Росії збудувати газопровід «Південний потік». Тоді (2014 року) Єврокомісія разом з країнами-членами ухвалила рішення про те, що він підпадає під регулювання європейського законодавства. «Після цього Путін сказав, що вони перестають його будувати», — розповіла дипломат.

За її словами, технічні консультації щодо зміни директиви перебувають на фінальному етапі. Їх відклали через перехід головування в Раді ЄС до Австрії, але відновлять у липні. Тоді будівництво газопроводу залежатиме від позиції кількох держав ЄС: Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Австрії. Проте Лана Зеркаль наголосила, що українські дипломати ведуть двосторонні переговори з цього приводу з представниками усіх цих країн.

Україна виступає категорично проти проекту «Північний потік-2», бо вважає його суто політичним. «Північний потік-2» — це абсолютно політиканський проект, спрямований проти України. Він не має жодної економічної складової і загрожує українському бюджету втратою майже 3 мільярдів доларів», — вважає Президент Петро Порошенко. Тиждень тому він анонсував створення в ЄС групи протидії будівництву «Північний потік-2».