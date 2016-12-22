Західні партнери далі підтримують нашу державу, але хочуть почути від неї історію успіху

Конгрес США та громадяни цієї країни демонструють єдність у підтримці України, але хочуть бачити, що така політика приведе до позитивних змін у країні. Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович під час презентації дослідження «Аудит зовнішньої політики». «Єдність ніколи не приходить сама собою, кожна адміністрація постійно оцінює ризики й можливості та обирає, куди варто інвестувати політичний капітал. І Україна має історію успіху, яка дає змогу сподіватися на підтримку США», — зазначила дипломат.

Марі Йованович вважає, що інформацію з України про перебіг реформ має бути підкріплено конкретними справами, а український уряд мусить подвоїти зусилля в запровадженні системних перетворень, особливо у сфері боротьби з корупцією.

Усі іноземні дипломати, присутні на презентації звіту, говорили про відданість чинного українського уряду проведенню реформ, хоча й відзначали, що вони відбуваються не так швидко, як могли б. Проте голова Представництва Євросоюзу в Україні Г’ю Мінгареллі вважає, що, оцінюючи прогрес реформ, слід брати до уваги складний початковий стан справ.

Він вважає успіхом вже проведені зміни, але занепокоєний тим, що ці зміни не мають гарантованої стабільності. «За останні два роки Україна зробила щодо реформ більше, ніж за попередні 23, але ми бачимо, що є постійні спроби відкинути реформи назад, особливо в питанні протидії корупції», — вважає європейський дипломат. На його думку, опір реформам чинять ті українські політики й чиновники, які чіпляються за «старі порядки».

Проте Г’ю Мінгареллі вважає, що найскладніше для українців — це зміна менталітету. «Певна кількість людей звикла використовувати країну як банкомат, забезпечуючи собі багатство й процвітання за рахунок людей», — пояснив посол, додавши, що в повсякденному житті українці звикли брати та давати хабарі. На Заході розуміють: змінити таке ставлення не можна за одну ніч, навіть ухваливши нове законодавство чи створивши нову антикорупційну інституцію.

Втома від України та розчарування — ці два явища існують на Заході, визнав посол ФРН Ернст Райхель. Причиною він назвав недостатній прогрес реформ та мінського процесу.

Для того щоб подолати негативні тенденції в ставленні до українського питання, німецький дипломат радить офіційному Києву постійно доводити критикам, що вони помиляються. «І те, що Верховна Рада ухвалила бюджет-2017 вчасно, вже є таким доказом», — вважає посол.

Ернст Райхель висловив думку, що українська зовнішня політика повинна переходити від стилю ad hoc, тобто такої, яка терміново реагує на нагальні виклики, до стратегічного планування.

Для цього українська влада має пам’ятати прості правила дипломатії: бути надійним переговірником, слова якого збігаються з діями і який чітко говорить про свої цілі партнерам, щоб вони розуміли суть його інтересів.

На презентації був присутній і голова комітету Європарламенту в закордонних справах Елмар Брок. У виступі він заявив, що не має сумніву в скасуванні віз для громадян України.

За словами Елмара Брока, затримка з візовою лібералізацією відбулася через проблеми з узгодженням між Радою ЄС та Європарламентом механізму призупинення чинності безвізового режиму. «У нас досі тривають міжінституційні битви, але ви можете бути впевненими, що візова лібералізація відбудеться», — наголосив євродепутат.