Україна вживає всіх доступних заходів, які можуть запобігти повномасштабному вторгненню армії РФ на її територію. Один з них — запровадження воєнного стану в десяти областях після відкритої агресії російських військових стосовно українських кораблів. Ці кроки слугують для запобігання агресії, мінімізації її наслідків і захисту найголовнішого права людини — права на життя.

На форумі «70 років Загальної декларації прав людини: порядок денний для України» Президент Петро Порошенко наголосив, що це захід, спрямований насамперед на захист українського народу, який не призведе до обмеження конституційних прав громадян. «Воєнний стан — превентивний захід на 30 днів. Їх використають для зміцнення нашої оборони і здатності захиститися від удару ворога. Ми не дамо повторити лютий-березень 2014 року. Дуже сподіваюся, що зможемо обмежитися цим заходом, і в його продовженні не буде потреби», — сказав глава держави.

Російська агресія триває понад чотири роки. Та ворогові не вдалося зломити нас. Навпаки, Україна вже здобула велику моральну перемогу — ворогові не вдалося змусити нас поступитися європейськими цінностями, повідомляє департамент прес-служби АП.

Як не вдасться змусити забути про долю українських бранців Кремля. «Україна й надалі робитиме все можливе для якнайскорішого повернення в Україну усіх заручників з окупованого Донбасу і з незаконно анексованого Криму, політичних в’язнів, яких утримують незаконно в російських тюрмах», — підкреслив Петро Порошенко.

А після нападу 25 листопада на українські кораблі поблизу Керченської протоки триває боротьба і за звільнення 24 українських військових. Для цього ми об’єднуємо весь світ. Адже цього разу напад здійснили саме російські військові на українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря. «Коли наші, виконуючи завдання, мали прослідувати з порту Одеси в порт Маріуполя Керченською протокою, яка за міжнародним правом має статус внутрішніх вод України й Росії, наша держава зазнала акту агресії з боку збройних сил Російської Федерації», — з болем констатував глава держави.

Із цього питання Україна звернулася до Європейського суду з прав людини, який у відповідь в безпрецедентно короткі строки виніс термінове і важливе рішення: зобов’язав Росію надати інформацію про захоплення моряків, юридичні підстави, місце їхнього утримання, характер поранень, наданої медичної допомоги.

Це повна брехня, нібито вони кримінальні злочинці. Відповідно до міжнародного права, Женевської конвенції, вони мають статус військовополонених. І Україна вимагає відповідного до них ставлення. При цьому вимагає і негайного звільнення та повернення в Україну — як моряків України, так і військових кораблів. «Дуже важливо, що весь світ підтримує цю вимогу України», — резюмував Президент.

Ще кілька років тому світова спільнота була переконана, що реалізація принципів Загальної декларації прав людини незворотна. Проте у ХХІ столітті держава — постійний член Ради Безпеки ООН здійснила анексію Криму і вчинила агресію, окупувавши частину території України. Окрім цього, норми Загальної декларації прав людини масово порушують на українських територіях, що перебувають під окупацією Росії.

З початку збройної агресії РФ проти України, за даними ООН, 10 тисяч людей убито, понад 23 тисячі поранено. Умисні вбивства, позасудові страти, викрадення й кидання людей у підвали або утримання в нелюдських умовах російських в’язниць, катування, пограбування та інші злочини, зафіксовані різними об’єктивними міжнародними організаціями у їхніх звітах і представлені світу, стали звичною справою для окупантів і їхніх посіпак.

Тож саме Росія несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях. Це вказано в більшості міжнародних документів, ухвалених ООН, ОБСЄ, ПАРЄ тощо.

Загальну декларацію прав людини Генасамблея ООН ухвалила 10 грудня 1948 року. Однак делегація СРСР утрималася від голосування. «Імперія, що вчинила Голодомор — геноцид українського народу, депортацію кримськотатарського народу, скоїла незчисленну кількість інших злочинів проти людяності, не могла сприйняти саму ідею цінності окремої людини», — констатував Петро Порошенко, додавши, що нині Кремль цілковито наслідує і примножує радянське минуле.