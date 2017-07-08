Україна й Велика Британія виходять на новий рівень співробітництва, і Київ відчуває підтримку як на урядовому, так і на парламентському рівні. Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з головою та членами багатопартійної парламентської групи зв’язків Парламенту Великобританії з Верховною Радою України. Захід відбувся в межах його робочого візиту до Об’єднаного Королівства.

Володимир Гройсман переказав учасникам переговорів тези, які пролунали під час конференції, присвяченій реформам в Україні, та під час його переговорів із Прем’єром Великої Британії Терезою Мей, а потім наголосив: «Як колишній спікер парламенту, вважаю, що група міжпарламентських зв’язків є хорошим каналом взаємодії на парламентському рівні й координації спільних дій. Ми відчуваємо вашу принципову та постійну підтримку. Ми вважаємо, що зараз виходимо на новий рівень співробітництва».

Говорив Володимир Гройсман і про реформи, які здійснює уряд, і про досягнуті зрушення. Серед таких: боротьба з корупцією, державні електронні закупівлі, публічність державних реєстрів, система е-декларування. «Реформи тривають, Україна змінюється, економіка відновлюється. Це треба посилювати, і я вдячний вам за вашу підтримку», — сказав Прем’єр.

Ситуацію на Донбасі обговорювали також. Лунала інформація про щоденні обстріли позицій українських військових і про необхідність протистояти викликам військової, енергетичної, економічної та інформаційної агресії. «Підтримуючи, допомагаючи Україні, ми всі разом рятуємо демократичний світ», — зробив висновок Володимир Гройсман.

У Лондоні було 30 безпекових партнерів

Про те, що міжнародна конференція з питань реформ в Україні стала чудовим майданчиком для обговорення змін, Прем’єр розповідав і журналістам. На його думку, захід може перетворитися на постійний інструмент аналізу трансформацій та координації міжнародної підтримки України. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ кілька разів називав конференцію ключовою подією візиту Володимира Гройсмана до Великої Британії. У заході взяли участь понад 30 представників міжнародних безпекових і фінансових організацій, які є партнерами України. У Лондоні урядова делегація презентувала план пріоритетних дій уряду до 2020 року та напрями підтримки реформ. За організацію міжнародної конференції Прем’єр уже подякував уряду Великої Британії та особисто Державному секретареві цієї країни у закордонних справах Борису Джонсону.

До речі, представники Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Організації співробітництва й розвитку в Європі також позитивно оцінили перебіг конференції, присвяченої реформаторським процесам в Україні. Вони вважають, що вітчизняна економіка демонструє стале зростання. Завдання міжнародних фінансових організацій, які є партнерами України, полягає в одному — допомогти прискорити цей процес.

У своїй промові президент ЄБРР Сума Чакрабарті підкреслив, що Україна стоїть на шляху трансформацій. «Зараз ми йдемо до стабільності та економічного зростання, бачимо швидкі реформи в банківському та енергетичному секторі, у держзакупівлях, корпоративному управлінні. Що треба робити далі? Знімати економічні бар’єри, повертати повагу до власності та боротися з корупцією», — наголосив він, додавши, що грамотна земельна реформа й успішна приватизація дадуть змогу залучити інвесторів та серйозні фонди в різні сектори економіки, зокрема в аграрний.

Віце-президент Світового банку в регіоні Європи та Центральної Азії Сиріл Мюллер вважає за необхідне провести виважену реформу земельних відносин. Не менш важливим викликом, за його словами, є боротьба з бідністю й підвищення рівня й стандартів життя українців. Саме тому Світовий банк поділяє прагнення уряду щодо модернізації системи соціальної допомоги.

Представники Європейського інвестиційного банку назвали Україну найбільшою операційною країною цієї фінансової структури поза межами ЄС із портфелем проектів на понад 3 мільярди євро. ЕІБ готовий далі підтримувати експортноорієнтовані підприємства та розвивати проекти технологічного оновлення України. А Організація економічного співробітництва та розвитку співпрацюватиме з нами в напрямах інвестицій, створення ділового клімату, боротьби з корупцією, інституційному розвитку та досягненні верховенства права.

Окрім цього, представники зовнішньополітичних відомств країн ЄС, Канади та Японії висловили повну політичну підтримку курсу, який взяла влада України після Революції гідності, та запевнили в готовності поділитися досвідом економічних реформ, яких потребує наше суспільство.

Єврокомісія готує 200 мільйонів

Державний секретар Великої Британії Борис Джонсон висловився щодо результатів конференції словами: «Ми всі тут для того, аби побудувати сильну й мирну Україну. Ми зацікавлені в успіху України — країни з населенням 44 мільйони людей, країни, яка стоїть на передовій, обстоюючи свої позиції та наші спільні цінності. Світ бачить прогрес України, яка за три роки зробила більше, ніж за минулі 23».

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд додала: «Це ваш великий момент, і ми віримо, що ви можете зробити реформи. Ми пишаємося вашим прогресом». Вона повідомила, що незабаром між Україною та Канадою розпочне роботу режим вільної торгівлі, й низка канадських компаній зацікавлена в співпраці з Україною. «Треба не втратити досягнень і надбань Майдану. Ми віримо в політичну значимість того, що відбувається в Україні. Це поле битви за демократію у світі», — наголосила посадовець.

Голова МЗС Латвії Eдгарс Ринкевичс виокремив наполегливість в просуванні реформ: «Україна — це передова наших цінностей. У вас буде успіх — буде успіх у Європі». Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що за перший квартал поточного року обсяг взаємної торгівлі між Україною та ЄС зріс на 25%, і наразі Єврокомісія опрацьовує низку проектів підтримки України на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Високопосадовці вважають, що обрані урядом пріоритети — реформи в пенсійній, земельній, освітній, медичній сферах і приватизації разом із судовими змінами, антикорупційними діями є саме тим, чого прагне суспільство.

Міністр торгівлі Фінляндії Кай Мюккянен наголосив: «Реформи — це болючий процес. Ніхто не вірив, що ви виживете без російського газу. А ви вижили. Сумніви були й щодо інших змін, а вони мають місце. Україна може стати новим брендом Європи». Він закликав приділяти більше уваги талановитій українській молоді, яка здатна продемонструвати світу потенціал своєї держави.

Віце-президент у закордонних справах парламенту Японії Мотоме Такисава заявив: «Японія вітає прогрес України в економічних реформах. Україна на шляху до досягнення успіху. Ми очікуємо подальших зусиль на основі представленого урядом України середньострокового плану дій. Ключові реформи — енергетика, охорона здоров’я, освіта тощо. Головне — дослухатися до голосу громадянського суспільства».

Конкурентність, прозорість і захист

Новий законопроект про приватизацію в Україні, який передбачає запровадження принципів конкурентного продажу державних активів і захисту інвестицій на засадах англійського права, може бути ухвалено Верховною Радою вже у вересні — жовтні цього року. Таке переконання Володимир Гройсман висловив під час інвестиційної конференції Dragon Capital, проведеної в межах його візиту на Британські острови.

Прем’єр підкреслив, що проект закону сформовано у плідній співпраці з експертами та міжнародними партнерами. Невдовзі його буде розглянуто на засіданні Національної ради реформ, а згодом — передано до вищого законодавчого органу України для подальшого обговорення. Ухвалення документа, вказав Прем’єр, дає змогу розпочати процес масштабної приватизації та залучення в Україну інвестицій, нових технологій і забезпечити створення нових робочих місць.

«Ми хочемо, щоб у вересні—жовтні цей закон було ухвалено. Він відкриє можливості широкого інвестування в економіку нашої держави. І ми зацікавлені, щоб кожна інвестиція була успішною, — підкреслив Володимир Гройсман. — Ми забезпечимо конкурентність, прозорість і захист. Три речі, які для нас є надважливими».

Прем’єр-міністр нагадав, що в Україні налічують 3,5 тисячі державних підприємств, більшість із яких може бути передано у приватну власність. У державі, запевнив глава уряду, залишаться компанії, які мають стратегічне для економіки й безпеки значення. Проте й вони зазнають змін. Йдеться, зокрема, про якісну перебудову управління такими активами.

Враховуючи все сказане, вітчизняний уряд залишається відданим обраному курсу реформ і надалі виконуватиме чинну програму перетворень, узгоджену з одним з ключових партнерів України — Міжнародним валютним фондом. «У нас відкритий партнерський діалог, ми відверті й розуміємо одне одного, тож зможемо знайти найоптимальніші рішення в інтересах людей та розвитку держави, — сказав Володимир Гройсман. — У нас є порядок денний реформ, є розуміння шляхів їхнього впровадження. Роботу з МВФ буде продовжено в межах програми, на яку ми вийшли. Ми маємо бути прогнозованими, послідовними й виконувати взяті зобов’язання».

Водночас Володимир Гройсман вважає, що досягти максимально ефективної взаємодії з МВФ можна було б завдяки започаткуванню нової програми співпраці, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «Якщо ви мене запитаєте як Прем’єр-міністра: хотів би я почати нову програму і вести діалог щодо нової програми? Так, хотів би і вважав би це правильним для того, щоб максимально ефективно створити план дій для нашої роботи», — відповів Прем’єр, відповідаючи на запитання про перегляд програми співпраці з МВФ.

Він також нагадав про перехід уряду на середньострокове планування, а в переліку першочергових реформ назвав зміни в пенсійній, освітній, медичній, земельній сферах та приватизації. Ось це і є ті п’ять пріоритетів, про які глава уряду постійно згадує.

«І ці реформи потрібні не МВФ, а Україні. Втілення змін дасть змогу подолати кризу й забезпечити сталий економічний розвиток», — запевнив Володимир Гройсман.