Керівництво Євросоюзу підтвердило намір скасувати візовий режим для громадян України. Про це журналістам заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка в Брюсселі брала участь у засіданні Ради асоціації Україна — ЄС, повідомляє УНІАН. «Ми ще раз почули підтвердження від наших колег, що Україна виконала всі свої зобов’язання, і тепер м’яч на їхній половині поля, тож ми сподіваємося, що бюрократичні процедури з механізмом призупинення, з яким пов’язано наш безвізовий режим, нарешті завершать», — заявила віце-прем’єр.

Іванна Климпуш-Цинцадзе також висловила сподівання, що бюрократичні процедури щодо запуску візової лібералізації України та ЄС завершать швидше, ніж прогнозували. Проте вона утрималася від чіткого прогнозу дати. «Не обов’язково в квітні, а, сподіваюся, раніше будуть ухвалені рішення як щодо України, так і щодо Грузії», — сказала посадовець.

Під час прес-конференції після завершення засідання Ради асоціації Україна — ЄС високий представник Євросоюзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні назвала реформи, які проводять в Україні, «інтенсивними та безпрецедентними».

«В економічному та демократичному напрямах Україна робить кроки, щоб вирішити важливі системні виклики, такі, як корупція. Ми бачимо тут відданість уряду та влади», — заявила Федеріка Могеріні.

Головний дипломат ЄС висловила також співчуття родинам загиблих цими днями на Донбасі військовослужбовців. «Наша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України триває, ми також і надалі не визнаватимемо анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією», — наголосила Федеріка Могеріні.

У прес-релізі за результатами засідання зазначається, що Україна та ЄС вважають повну реалізацію мінських домовленостей усіма сторонами вирішальною умовою мирного врегулювання на Донбасі і наголошують у цьому зв’язку на відповідальності Росії. Також Євросоюз готовий посилити підтримку виконання мінських домовленостей, зокрема за допомогою можливої місії ОБСЄ із забезпечення безпеки проведення виборів. «Європейська сторона нагадала про те, що тривалість економічних санкцій, застосованих проти Росії, пов’язана з повним виконанням мінських домовленостей», — йдеться в повідомленні.

Рада асоціації привітала також співпрацю України та ЄС в галузі енергетики на основі принципів солідарності та довіри. «Сторона ЄС вкотре підтвердила роль України як стратегічного транзитера газу, Рада асоціації підкреслила важливість безперебійного постачання газу в Європу цієї зими, а також підбила підсумки тристоронніх переговорів щодо газопостачання», — зазначається в повідомленні.

Під час засідання Ради Україна — ЄС у Брюсселі відбулася церемонія підписання між урядом України та Єврокомісією двосторонніх угод. З українського боку свої підписи під документами поставили перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, від Європейської комісії — директор департаменту Східного партнерства Лоуренс Мередіт. Серед документів, зокрема, угоди про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва на 2014—2020 роки: «Україна — Румунія», «Україна — Угорщина — Словаччина — Румунія», «Україна — Польща — Білорусь», «Басейн Чорного моря» в межах Європейського інструменту сусідства. Загальний бюджет, який ЄС надає для фінансування чотирьох програм, становитиме понад 365 мільйонів євро.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»