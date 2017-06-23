Конгрес США пришвидшить розгляд резолюції про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Про це, підбиваючи підсумки робочого візиту до Вашингтона, розповів Президент Петро Порошенко після завершення його зустрічі зі спікером Палати представників Полом Раяном.

«Відбулася зустріч з Полом Раяном, лідером демократів у Конгресі пані Пелесі, конгресменами, на якій ми отримали чергове підтвердження двосторонньої підтримки України Сенатом і Конгресом США. Під час зустрічі я порушив питання розгляду в Конгресі резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу», — повідомив Петро Порошенко на зустрічі з представниками ЗМІ. Він нагадав, що розпочав своє перебування у Сполучених Штатах біля пам’ятника жертвам Голодомору і отримав запевняння конгресменів у тому, що розгляд резолюції щодо визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу буде пришвидшено.

Глава держави подякував американським законодавцям за велику двопартійну підтримку України у протидії російській агресії, що триває, зміцненні обороноздатності нашої країни та впровадженні внутрішніх реформ, повідомляє департамент прес-служби АП. Петро Порошенко поінформував конгресменів про подальше загострення ситуації на Донбасі через щоденні порушення режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків. Він наголосив, що Москва не демонструє політичної волі до припинення насильства на Донбасі. Під час зустрічі було відзначено необхідність посилення санкцій щодо РФ до повного виконання нею мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, включно з Кримом. Петро Порошенко висловив сподівання на ухвалення Конгресом США нових законодавчих актів задля подальшого посилення підтримки України.

Глава держави висловив неприховане задоволення результатами свого перебування у Вашингтоні. За його словами, за 36 годин відбулися зустрічі з ключовими гравцями — основними членам нової адміністрації Президента Трампа. «Головний результат візиту — сьогодні Україна об’єднує Сполучені Штати Америки», — заявив Петро Порошенко, зауваживши, що якщо раніше йшлося про двосторонню підтримку в Конгресі й Сенаті, то нині можна твердо говорити й про виконавчу владу, а саме адміністрацію Президента Трампа.

Президент повідомив, що за результатами його візиту накреслено конкретні плани, які передбачають збереження і навіть посилення санкційного режиму проти Росії до повного виконання нею мінських угод. Петро Порошенко окремо зупинився на результатах переговорів з міністром оборони та віце-президентом США, під час яких було домовлено про візити до України кількох ключових представників адміністрації Дональда Трампа. «Буде підписано дуже важливі угоди, зокрема з оборонного співробітництва, включно з угодою про оборонні закупівлі й угодою про військово-технічну співпрацю», — пообіцяв Президент.

Петро Порошенко повідомив про домовленості щодо активізації співпраці з питань енергетичної безпеки, ядерної енергетики, зокрема щодо будівництва заводу зберігання ядерних відходів. Домовлено й про закупівлю американського вугілля, яке має замінити вугілля, поставки якого припинено з окупованих територій у зв’язку із захопленням Російською Федерацією українських вугільних шахт.

Президент заявив, що підтримує активніше залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі, проте наголосив, що не вважає за необхідне змінювати формат переговорного процесу. «Ми не бачимо необхідності змінювати нормандський формат і мати якийсь паралельний трек до мінського процесу», — сказав Петро Порошенко.

Проте, за його словами, під час переговорів у Вашингтоні обговорено дедалі активніше залучення американських партнерів до нормандського формату. Українська сторона підтримуватиме і участь США, зокрема представницьку, у форматі мінського процесу, серед іншого у тристоронній контактній групі. «Ми вважаємо, що це може привнести нове дихання, перезавантаження і дати швидкі результати переговорного процесу», — небезпідставно вважає Петро Порошенко.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»