Австрія залишається одним з лідерів інвестування в Україну, посідаючи шосте місце серед держав, що вкладають реальні кошти в розвиток нашої економіки. Про це Президент Петро Порошенко наголосив під час спільної прес-конференції з Федеральним президентом Австрії Александером ван дер Белленом у Відні, яка відбулася в межах робочого візиту глави нашої держави до цієї країни.

За словами Президента, його зустріч з австрійським колегою була «дуже плідною та корисною». Сторони обговорили питання проведення українсько-австрійського бізнес-форуму, який має відбутися найближчим часом у нашій країні. «Ми домовилися, що організуємо бізнес-форум, аби австрійські інвестори могли на власні очі переконатися, наскільки привабливе нині інвестування в Україну, наскільки поліпшився в нас бізнес-клімат», — зауважив Петро Порошенко. Він наголосив, що за останній рік товарообіг між двома країнами зріс на 17%.

Значну частину розмови двох лідерів було присвячено ситуації на сході України й протидії російській агресії проти нашої держави. «Я дуже вдячний австрійській стороні за кілька ініціатив, починаючи від гуманітарної допомоги й закінчуючи участю тамтешніх спеціалістів у розмінуванні, яке полегшить доступ місцевого населення до шкіл і дитячих садків», — повідомив Петро Порошенко. Він зазначив, що Відень надав нашій країні гуманітарну допомогу на суму близько 5 мільйонів євро. Крім того, Австрія запросила на реабілітацію українських воїнів, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань на сході. «Це позиція справжнього друга», — визнав Президент.

Александер ван дер Беллен зауважив, що Австрія готова й надалі надавати будь-які види гуманітарної допомоги Україні. «Ми бажаємо, щоб мир на сході України було встановлено якнайшвидше», — зауважив він, наголосивши на важливості виконання мінських угод. Він відзначив успіхи нашої держави зокрема в питанні лібералізації візового режиму з ЄС. «Я хотів би висловити велику повагу зусиллям української влади щодо майбутнього членства в європейській спільноті», — додав Александер ван дер Беллен.

Менеджмент ГТС — прибутковий проект

Перебуваючи у Відні, Петро Порошенко зустрівся і з Федеральним канцлером Австрії Себастіаном Курцем, повідомляє департамент прес-служби АП. Спілкуючись із журналістами, український Президент зауважив, що під час перемовин обговорено широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема в економічній, політичній, культурній та соціальній сферах.

«Мені дуже приємно було почути від Федерального канцлера, що більшість австрійських компаній, інвесторів задоволені тими реформами й прогресом, які відбуваються в Україні», — констатував Петро Порошенко. Він запросив австрійські компанії до участі в конкурсі щодо менеджменту української газотранспортної системи. «Ми впевнені, що це прибутковий і ефективний економічний проект», — наголосив глава держава. За його словами, проект «Північний потік-2» значною мірою політичний і не має економічного сенсу. «Гадаю, буде достатньо сил для того, щоб забезпечити єдність Європейського Союзу в цьому питанні», — наголосив глава Української держави.

Питання запровадження роботи миротворчої місії ООН на окупованих територіях Донецької й Луганської областей також обговорено під час переговорів Петра Порошенка та Себастіана Курца. «Я переконаний, що ця місія може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати виведення російських військ з окупованої території і забезпечити надійне закриття неконтрольованої ділянки кордону між Україною й Росією, щоб не допустити нової інфільтрації російських військ, озброєння і щоб ми нарешті після імплементації безпекового пакета могли прийти до етапу політичного врегулювання», — наполягав глава держави на прес-конференції.

Австрія стежить за ситуацією на Донбасі

Президент подякував Австрії за тверду підтримку миротворчої місії під мандатом ООН, Ради безпеки ООН на сході нашої країни. Петро Порошенко висловив вдячність Себастіану Курцу за його підтримку суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави, допомогу в реформах та забезпеченні руху України до Євросоюзу. Ця підтримка виявлялася не лише на словах. Як сказав Петро Порошенко, Себастіан Курц під час головування Австрії в ОБСЄ особисто відвідував лінію зіткнення на сході України і дуже добре знає ситуацію на Донбасі. Саме завдяки зусиллям Австрії вдалося посилити Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, поліпшити її технічне оснащення і посприяти наданню «об’єктивної інформації, яку Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ надає світу з лінії зіткнення і з території, окупованої Російською Федерацією».

Австрія історично й економічно дуже тісно пов’язана з Україною, заявив Себастіан Курц. Він відзначив важливу роль, яку відіграють активні людські контакти у зближенні двох країн, наголосив на необхідності продовжувати позитивні тенденції двосторонньої співпраці і в майбутньому, а також подякував Петрові Порошенку за інтенсивний діалог.

Федеральний канцлер Австрії наголосив, що важливо посилити активні дії щодо встановлення миру на сході України. «Я дуже хотів би, щоб ситуація там поліпшилася і встановився мир на постійній основі», — побажав він.

У межах робочого візиту Петро Порошенко провів зустріч і з Головою Національної ради Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою. Президент нашої країни висловив сподівання на швидке формування групи дружби з Україною в Національній раді Австрії. Петро Порошенко відзначив солідарність Австрії у підтримці українських зусиль із протидії російській агресії, подякувавши за допомогу для подолання її гуманітарних наслідків. Глава австрійського парламенту поділяє позицію України щодо важливості дотримання режиму санкцій проти РФ.

Петро Порошенко закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу.