Відтоді як російський опозиціонер Олексій Навальний вилетів з Берліна до Москви, ситуація розвивалася зі швидкістю снігової кулі, яка стрімко котиться з високого пагорба. Ось опозиціонера та його дружину в чорному БМВ з мигалкою доставляють до аеропорту, звідки через VIP-залу заводять на борт літака. І ось за кілька годин його «родіна» виказує йому зовсім інший прийом: затримання у «Шереметьєво», фейковий суд, кайданки, «Матроская тішина» і 30 діб арешту.

Обурення цією ситуацією Москві висловлює весь цивілізований світ. Рада Європи, Європейська рада, ОБСЄ, ООН і столиці західних країн. Проте Кремлю не вперше ігнорувати такі заклики.

Речниця російського МЗС Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook на заклики Держдепу США негайно звільнити Навального написала: «Поважайте міжнародне право, не посягайте на національне законодавство суверенних держав і займіться проблемами у власній країні». Дивно це чути від представниці країни, чия політика ґрунтується саме на ігноруванні міжнародного права та втручанні у внутрішні справи інших країн. Але цинізмом російської дипломатії вже нікого не здивуєш.

«Новічок» у дії

Ситуація з отруєнням і арештом головного російського опозиціонера стурбувала ПАРЄ. Слухання про це на онлайн-засіданні провели члени комітету ПАРЄ з юридичних питань. Раніше планували, що участь у слуханнях візьме сам Навальний. Але зі зрозумілих причин він не зміг цього зробити.

Якщо Навальний був відсутній з, безумовно, вагомої причини, то відмова від участі у слуханнях членів російської делегації в ПАРЄ їхніх європейських колег обурила. «Я особисто запросив представників російської сторони взяти участь у слуханнях, але пан Толстой (Петро Толстой — глава делегації держдуми в ПАРЄ. — В.В.) учора поінформував мене, що ніхто з членів делегації на них присутнім не буде», — повідомив доповідач ПАРЄ у справі Навального французький депутат від «Альянсу лібералів і демократів за Європу» Жак Мер.

Голова комітету латвійський депутат від групи соціалістів Борис Чілевіч зауважив, що «дуже розчарований цим рішенням російських депутатів, бо вважає відкритий діалог» єдиним прийнятним способом вирішення всіх складних питань.

Жак Мер працює над доповіддю, присвяченою справі отруєння Навального, від торішнього жовтня. Він нагадав присутнім хроніку подій, внаслідок яких опозиціонер, якому стало зле під час перельоту з Томська до Москви, після кількох днів, проведених в лікарні Омська, опинився на лікарняному ліжку берлінської клініки «Шаріте». Там, за заявою німецьких лікарів, його лікували від отруєння нервово-паралітичною речовиною. Пізніше експерти спецлабораторії Бундесверу й Організація із заборони хімічної зброї підтвердили, що Навального отруїли речовиною нервово-паралітичної дії групи «новічок», яка вважається бойовою отруйною речовиною, що її таємно розробляли ще за часів СРСР.

Москва не звітуватиме

Торік у грудні розслідувачі The Insider, Bellingcat і Der Spiegel опублікували дані, які свідчать, що їм вдалося виявити спеціальний підрозділ ФСБ, що займався отруєнням Навального. У нього входили лікарі й фахівці з хімічної зброї. Доповідач розповів, що літав до Берліна, аби поговорити з російським опозиціонером, спілкувався із представниками Bellingcat, спецдоповідачем ООН у цій справі, експертами і журналістами.

«Досі немає відповіді на запитання, де і коли було отруєно Навального», — сказав Жак Мер. Він пояснив: на Заході вважають, що в Росії, а російська влада стверджує, що в Берліні. І тому, мовляв, відмовляється відкривати справу і починати розслідування.

Чимало запитань до російської влади накопичилося і у провідного розслідувача Bellingcat у справі Навального Христо Грозєва, який узяв участь у слуханнях. Факти цього розслідування вже давно стали надбанням громадськості. Але неупереджена розповідь розслідувача справила гнітюче враження. Ішлося про те, як було виявлено співробітників ФСБ і ГРУ, що вели Навального; як вони спілкувалися із працівниками московського наукового центру «Сигнал», за твердженням Bellingcat, місця, де розробляють заборонений у світі «новічок»; де були і як поводилися члени групи в день отруєння.

Грозєв наголосив, що із часу публікації підсумків розслідування від російської сторони не надійшло жодних відповідей і пояснень. У Москві кажуть, що Bellingcat — «не та організація, перед якою ми маємо звітувати».

«Ми сподівалися, що зможемо поставити запитання російській стороні тут, у Раді Європи», — сказав Христо Грозєв.

Росіян викличуть на килим ПАРЄ

Можливість вести діалог з Росією з усіх питань, що розділяють її з ПАРЄ, стала свого часу головним аргументом у суперечках, чи варто повертати російській делегації всі права без виконання Москвою бодай якихось умов. «Але російські депутати не співпрацюють ні з асамблеєю, ні з нашим комітетом», — констатував литовський депутат Емануеліс Зінгеріс (Європейська народна партія). Тому він запропонував комітету ініціювати під час зимової сесії ПАРЄ, яка почнеться 25 січня, термінові слухання про отруєння Навального, щоб почути відповіді російських депутатів на запитання у цій справі.

Члени комітету одностайно проголосували за дозвіл доповідачеві Жакові Меру здійснити місію в Росію. «Дуже хочу поспілкуватися з російською владою, полетіти в Сибір», — підтвердив сам депутат. Але в комітеті не приховують сумнівів та іронії із приводу того, що політичні обставини дадуть змогу представникові ПАРЄ зібрати в Росії всі необхідні факти для доповіді про отруєння Олексія Навального.