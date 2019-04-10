Нинішньої сесії ПАРЄ, яка відкрилася у Страсбурзі в понеділок, на термінові дебати, що відбудуться сьогодні по обіді, буде винесено резолюцію «Роль і місія Парламентської асамблеї: головні виклики та майбутнє». За цією дещо розмитою назвою ховається доволі конкретний зміст: забрати у ПАРЄ право накладати санкції на національні делегації, що дасть змогу обнулити всі рахунки Росії перед асамблеєю та безумовно повернути делегацію Держдуми РФ.

До слова, шлях цієї резолюції на порядку денному весняної сесії ПАРЄ як теми для обговорення на термінових дебатах підозрілий. Адже до останнього моменту на сайті ПАРЄ зазначали, що в понеділок для термінових дебатів буде запропоновано інший документ — «Бюджетна криза у Раді Європи». Особливих застережень така резолюція не викликала. Адже ні для кого не таємниця, що бюджетна криза в РЄ, яка триває ось уже другий рік, виникла через небажання Росії сплачувати свою частину фінансового внеску в організацію.

Москва пішла на цей фінансовий шантаж у відповідь на запровадження ПАРЄ санкцій проти російської делегації через анексію Криму та розгортання війни на українському Донбасі. Депутатів Держдуми було позбавлено права голосу в асамблеї, а також права обіймати керівні посади у ПАРЄ. Замість того щоб виконати бодай один пункт з резолюцій ПАРЄ, Кремль вирішив іти ва-банк. Москва заявила, що на знак протесту проти санкцій ПАРЄ, які вперше запровадили у квітні 2014 року і відтоді автоматично продовжують, Держдума не відряджатиме свою делегацію для участі в роботі ПАРЄ. І що не платитиме своєї частки фінансових внесків, які становлять близько 7% загального бюджету РЄ, оскільки участі в ПАРЄ російські депутати не беруть. Москва сформулювала свою позицію відверто безсоромно: заплатимо, коли знімете санкції.

План Генсека

Згідно зі статутом Ради Європи, країну, яка не платить внески протягом двох років, може бути позбавлено членства в організації. Рішення про це має ухвалити Комітет міністрів РЄ — головний виконавчий орган цієї організації. Дворічний термін російського фінансового шантажу спливає у червні, і поки що зовсім не схоже на те, що Росія збирається його припинити. Тому над Радою Європи нависла серйозна проблема. Адже їй доведеться перекроювати бюджет без російської частки і думати над тим, що робити з Росією, яка, хоча й не платить, проте продовжує свою діяльність в інших органах ПАРЄ, а її громадяни працюють у штаб-квартирі організації у Страсбурзі, отримуючи непогані зарплати із загального бюджету РЄ.

За останній рік кампанія з повернення РФ до ПАРЄ, яку розгорнули особисто Генсек Ради Європи Торбйорн Ягланд і проросійське лобі в асамблеї, набула безпрецедентного розмаху. Генсек переконує, що його прагнення повернути Росію жодним чином не пов’язане з небажанням втрачати майже 33 мільйони євро. Його, мовляв, турбує лише доля нещасних росіян, які з позбавленням членства Росії в РЄ чи з її добровільним виходом з лав організації втратять можливість захищати свої інтереси у Європейському суді з прав людини. У своєму останньому річному звіті Ягланд запропонував юридичну схему з повернення російської делегації. За його логікою, оскільки Росія й надалі без обмежень працює в Комітеті міністрів РЄ, вона має так само без обмежень працювати у ПАРЄ, оскільки це два статутні органи, і участь у них — обов’язок, а не право держави-члена.

Резолюція на догоду Москві

У ПАРЄ любителів російських грошей, а чи просто наївних ідеалістів, які вважають, що лише діалог з Росією може розв’язати всі ті проблеми, які вона сама й створила, теж не бракує. І вони радо підхопили мотив Ягланда. У резолюції, яку винесуть сьогодні в другій половині дня на термінові дебати, запропоновано обмежити право асамблеї карати країни за порушення принципів РЄ. Будь-які санкції, на які наважиться ПАРЄ, має бути запроваджено спільним рішенням асамблеї та Комітету міністрів. Автором цієї резолюції виступив лідер групи лівих у ПАРЄ нідерландський депутат Тіні Кокс, який завжди був серед найпалкіших прихильників Москви.

Якщо резолюцію буде проголосовано, це стане першим, але дуже серйозним кроком з повернення росіян до ПАРЄ. За інформацією, остаточно оформити підстави для цього асамблея збирається під час літньої сесії. Проте українська делегація обіцяє так просто не здаватися. Як написав на своїй сторінці у Фейсбуці глава делегації Верховної Ради у ПАРЄ Володимир Ар’єв, наші депутати відчайдушно б’ються проти доповіді, яка вже отримала неофіційну назву «повернення РФ». За його словами, велика кількість членів ПАРЄ виступила проти «хімічної самокастрації» Ради Європи, як влучно зауважив у своєму твіті посол Великої Британії у Страсбурзі. «Тому головна битва попереду! Якщо більшість проведе поправки, Росія не отримає нічого. Над цим і працюємо», — наголосив глава нашої делегації.

Крім того, варто нагадати, що це вже не перша спроба у ПАРЄ змінити регламент «під Росію». І досі жодна з них не знаходила підтримки депутатів. Адже більшість із них обурюється тим, що їх підштовхують на зміну правил асамблеї на догоду одній країні. У четвер стане зрозуміло, чи вдалося українським депутатам, які прилетіли цього тижня до Страсбурга, попри напружену внутрішньополітичну ситуацію в Україні, провести необхідну дипломатичну роботу в кулуарах і переконати своїх колег не схиляти коліна перед Росією.