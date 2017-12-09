Президент Литви Даля Грібаускайте закликала українську владу забезпечити незалежність Національного антикорупційного бюро. Про це вона сказала на спільній прес-конференції з Президентом Петром Порошенком, який перебував у Вільнюсі з робочим візитом.
Даля Грібаускайте висловила занепокоєння щодо просування реформ в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією. «Хотіла б дуже чітко зазначити, що і Євросоюз, і Литва підтримують боротьбу з корупцією в усіх галузях, але ці реформи мають бути послідовними, відкритими і такими, які забезпечать незалежність усіх державних органів від політичного впливу», — наголосила Даля Грібаускайте. Вона додала, що в роботу антикорупційних інституцій не повинні втручатися інші органи влади. Вона озвучила Петрові Порошенку вимогу ЄС до України: забезпечити незалежність НАБУ так, щоб політики не могли впливати на роботу цього агентства. НАБУ має брати участь у політичній діяльності.
Президент Литви висловила підтримку створенню в Україні Антикорупційного суду. Практика антикорупційних судів не поширена в європейських країнах, проте «такий суд має стати перехідним на той період, поки українська судова система зможе життєспроможно боротися з корупцією». Даля Грібаускайте повідомила, що Литва рекомендує Україні виконувати вимогу щодо реформування органів прокуратури і зокрема Генеральної прокуратури в контексті боротьби з корупцією.
Петро Порошенко вважає за необхідне забезпечити ефективний захист від будь-якого політичного втручання в роботу НАБУ. Президент заявив, що не допустить «жодних небезпек щодо політичного втручання в діяльність антикорупційних інституцій». «Вважаю, що треба пришвидшити призначення аудиту та забезпечити ефективний захист від політизації роботи правоохоронних органів», — наголосив він.
Після переговорів Далі Грібаускайте й Петра Порошенка віч-на-віч відбулося Десяте засідання Ради Президентів України та Литви. За його результатами було підписано низку документів, серед них Протокол Десятого засідання Ради Президентів, у якому засуджено агресію Російської Федерації та підтверджено підтримку єдності, суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України. Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литви щодо стратегічної співпраці. Співробітництво здійснюватимуть через обмін досвідом в розвитку газових ринків України та Литви, виведення з експлуатації та демонтажу атомних електростанцій. Крім того, було підписано Угоду про співробітництво між Державною міграційною службою України та Міграційним департаментом Міністерства внутрішніх справ Литовської Республіки. Мета документа — налагодження ефективної співпраці в галузі міграції та надання притулку.
Представники України та Литви підписали меморандум про співпрацю та партнерство між федераціями футболу. «Співробітництво між Федерацією футболу України та Литовською федерацією футболу здійснюватиметься шляхом реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих і міжнародних програм, спрямованих на розвиток футболу й забезпечення доступу всіх верств населення до культурних цінностей спорту та зокрема футболу», — повідомляє департамент прес-служби АП