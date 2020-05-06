Відновлення культурного життя Європи після пандемії COVID-19 – не менш важливе, ніж відбудова економіки. Про це йшлося під час дебатів у комітеті Європарламенту з питань культури та освіти, у яких взяла участь єврокомісарка з питань інновацій та молоді Марія Габріель та єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т’єррі Бретон.

«Європа не може допускати, щоб речі, які є визначальними для неї, а саме багата, жива животворна культура – зникали, тому ЄС має швидко та ефективно підтримати представників культурної сфери, які зазнали негативного впливу від наслідків епідемії», – завила голова комітету Сабіна Верхейен.

На думку представників Єврокомісії, культуру й цінності ЄС потрібно зберегти «за будь-яку ціну». Вони наголосили, що в межах ширшого плану відновлення ЄС є програма для культурної та творчої сфер. За словами Т’єррі Бретона, наразі розглядають заходи прямої підтримки сектору, який дасть змогу підставити плече найуразливішим його представникам. Для довгострокової допомоги митцям у Брюсселі розробляють інвестиційний план.

Євродепутати також закликали Єврокомісію розробити конкретні плани щодо прямої підтримки і медіа-сектору. Через кризу малі й великі ЗМІ втрачають більшу частину своїх доходів від реклами, і підтримка мас-медіа є вирішальною для здорової демократії та у протидії дезінформації. Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію розробити заходи допомоги освітньому сектору, спортивній індустрії, підтримки кінотеатрів, а також культурних програм національних меншин.

Тим часом, організатори культурних заходів у Бельгії винайшли нову концепцію проведення літніх фестивалів, адаптовану під нові коронавірусні реалії. Вона дає змогу обійти заборону на проведення масових заходів, яка діє у країні до 31 серпня. Взявши до уваги досвід кінотеатрів, які почали проводити сеанси в режимі drive-in, провідна бельгійська фірма з проведення культурних заходів і фестивалів вирішила робити ставку на глядачів у автомобілях.

«Із комфортного салону вашого автомобіля, а отже, дотримуючись правил соціального дистанціювання, ми зможемо цього літа запросити вас на наші фестивалі», – йдеться у повідомленні компанії. Ідея новації полягає в тому, що ви паркуєте своє авто перед велетенським екраном, на який проектуються віртуальні 3D-зображення, отримуєте доступ до мережі WiFi через смартфон, щоб налаштуватись на прямий ефір радіо із салону вашої машини, та насолоджуєтеся виступами гуртів та ді-джеїв які виступають на сцені, спостерігаючи за ними на екрані. У програмі фестивалів є лазерні шоу», а також розваги, «характерні для фестивальної сцени», обіцяють організатори.

Вони стверджують, що їхню ініціативу добре зустріли, і що компанія вже подала заявку на проведення великих концертів 9 бельгійських містах. Тепер вони очікують на дозвіл уряду. «Будемо сподіватися, що уряд найближчим часом дасть чіткіше пояснення щодо виходу з карантину, і це дасть змогу нашій ініціативі втілитися у життя», – кажуть організатори. Вони вже відкрили попередню реєстрацію на концерти на своєму веб-сайті й пообіцяли, що одне євро з кожного проданого квитка буде пожертвуване на допомогу медичним закладам Бельгії.