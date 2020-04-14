Вчені ще й досі остаточно не визначили походження кронавірусу, що спричиняє хворобу COVID-19. На сьогодні розглядають дві теорії. Згідно з однією, смертельний вірус вирвався на волю з секретних лабораторій, де був штучно створений людьми. Згідно з другою версією, пандемію спричинила неконтрольована торгівля м’ясом диких тварин у Китаї. Вчені припускають, що новим вірусом хворіють кажани, і він потрапив у людський організм через м’ясо панголінів, якими торгували на ринку диких тварин в Ухані. Ці ящірки входять до переліку заборонених для торгівлі тварин, проте їх м'ясо вживають у їжу та використовують у традиційній медицині в Китаї.

Наразі члени Європейського парламенту та екологічні організації вимагають пришвидшити припинення нелегальної та легальної торгівлі екзотичними тваринами в ЄС, де, за їхніми словами, ситуація схожа на Китай більш, ніж деякі могли собі уявити.

«Таке могло б статися і в Європейському Союзі. Те, що цього не відбулося, можна вважати дивом», – цитує керівницю відділу громадської політики організації «Пропаганда та захист тварин» Ракель Гарсію видання Politico. Тим часом Єврокомісія також розробляє власний план дій щодо заходів, спрямованих проти незаконної торгівлі дикими тваринами.

Можливо, у Європі і не торгують панголінами, проте бізнес на інших екзотичних тваринах тут процвітає. Через ЄС проходять головні контрабандні шляхи, якими до Азії незаконно переправляються з Африки шкури тварин, слонова кістка та морські коники. Крім цього, чимало видів плазунів, мавп і навіть кажанів, які можуть переносити небезпечні для людини захворювання, цілком законно продаються в країнах ЄС, де прибутки від торгівлі дикими тваринами становлять 100 мільярдів євро на рік. Проте відокремити у цій цифрі прибутки від легальної та нелегальної торгівлі екзотичними видами тварин дуже складно, «оскільки зазвичай вони дуже тісно переплетені», йдеться у доповіді комітету ЄП з питань торгівлі за 2016 рік.

Критики також зауважують, що правила торгівлі дикими тваринами у ЄС, – це скопійована Конвенція ООН щодо міжнародної торгівлі тваринами, яким загрожує зникнення. Вона була підписана 183 країнами і забороняє торгівлю майже шістьма тисячами видів тварин. Проте причиною укладення цієї конвенції є загроза вимирання тварин, і вона не враховує загрози поширення хвороб, які становлять небезпеку для людини. Коронавірус є найновішою хворобою у переліку тих, які передаються від тварин людині, серед них найвідоміші – ебола та пташиний грип. Загалом вчені стверджують, що 75 відсотків інфекційних хвороб походять від диких тварин.

Тому у Європарламенті налаштовані на рішучі дії. «Торгівля дикими тваринами створює небезпеку для нашого здоров’я та біорізноманіття. Європейський Союз повинен діяти», – вважає французька євродепутатка від «Європейської народної партії» Агнес Еврен. Вона також сподівається, що Брюссель поставить одним з перших пунктів так званої «Зеленої угоди» (програма дій Європейської Комісії, спрямована на те, щоб до 2050 року зробити Європу нейтральною для клімату) зміни до законодавство щодо торгівлі диким тваринами, у який увійде так званий «позитивний перелік» тварин, заборонених до продажу. Це означає, що замість того, щоб включати до нього тих тварин, торгівля якими заборонена, у список увійдуть ті тварини, якими можна торгувати, що значно звузить можливості до маніпуляцій та зловживань.

Але нові законодавчі зміни можуть мати і негативний ефект, оскільки комерційна риболовля за багатьма пунктами підпадає під визначення легальної торгівлі дикими тваринами, застерігає професорка Шеффілдського університету (США) Розалін Даффі.

«Існує й цілком легально дозволена торгівля дикими тваринами, і якщо її повністю заборонити, це забере засоби для існування у багатьох людей у найбідніших країнах світу», – пояснює вона. Крім того, на її думку, заклики до повної заборони торгівлі дикими тваринами через ризик виникнення захворювань, які можуть передаватися від тварин до людей, трохи нереалістичний і не зовсім виправданий. Розалін Даффі радить звернути більше уваги на роль, яку відіграє інтенсивне сільське господарство у поширенні хвороб від тварин до людей.

Проте група депутатів у Європарламенті наполягає на тому, що Єврокомісія повинна серйозніше поставитися до уроків епідемії COVID-19. Бельгійська євродепутатка від соціалістів Марія Арена і словацький євродепутат від ЄНП Міхал Візік надіслали до Єврокомісії листа. У ньому наголошується, що криза, пов’язана з поширенням коронавірусу, «є результатом нашого незнання і байдужості щодо того, як ми поводилися з тваринами, того, що ми вживали у їжу їхнє м’ясо, того, у яких умовах вони утримувалися, а це не могло не вилитися у спалах епідемії».