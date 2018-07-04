Напередодні 20-го, ювілейного саміту Україна — ЄС, який заплановано на 9 липня, керівництво Верховної Ради України, очільники парламентських комітетів, представники уряду та посли держав-членів ЄС обговорили напрями поглиблення співпраці на шляху євроінтеграції України.

Як зазначила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, Угода про асоціацію — найбільш амбітна угода, яка будь-коли укладалася Європейським Союзом з третьою країною, і є співставною з тими завданнями, які брали на себе країни-кандидати на вступ до ЄС. «Зважаючи на високу динаміку розвитку права ЄС, потрібні чітке розуміння та бачення першочергових і пріоритетних сфер співробітництва між Україною та ЄС. Для подальшої більш тісної інтеграції з ЄС обрано чотири такі галузі: інтеграція України до енергетичного, в першу чергу газового ринку ЄС, поглиблене співробітництво у сфері цифрової економіки, співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також активізація взаємодії у сфері митної співпраці та технічного регулювання», — передає слова віце-прем’єра її прес-служба.

Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що імплементація угоди зумовила якісні зміни в житті країни як у секторальному, так і горизонтальному вимірах. «Серед горизонтальних змін — збільшення обсягів експорту України до країн ЄС торік до 40,5% та імпорту ЄС до України до 41,9%. Між Україною та країнами ЄС уже діє єдине правове поле діяльності компаній на основі принципів та вимог права ЄС. Запроваджено систему ринкового нагляду за принципами, що існують у європейських країнах. Затверджено та розпочато реалізацію комплексного плану заходів з виконання угоди, що дало змогу визначити вузькі місця процесу європейської інтеграції. Цей аналіз допоміг сформувати чітку дорожню карту урядово-парламентської взаємодії, визначити спільні з ЄС пріоритети виконання угоди та належним чином організувати роботу як всередині міністерств, так і міжвідомчу координацію», — зауважила урядовець.

Говорячи про секторальні зміни, вона підкреслила, що найбільш значні успіхи простежуються в освітньому та фінансовому секторах, енергетиці, енергоефективності та підприємництві, удосконаленні нормативно-правової бази з питань банківського регулювання та нагляду. «Водночас є сектори, в яких імплементація необхідних реформ не відбувається настільки швидко, як це потрібно. Це передусім сектор громадського здоров’я, реформування вітчизняної наукової сфери, узгодження законодавства України з європейським в секторах транспорту та поштових послуг», — каже віце-прем’єр.

Вона подякувала депутатам за ефективну співпрацю щодо імплементації євроінтеграційних законопроектів та зазначила, що ці результати можуть бути успішно впроваджені лише за подальшої підтримки міжнародних партнерів.

Голова ВР Андрій Парубій зазначив, що 57 законопроектів, які необхідно схвалити для забезпечення виконання угоди цього року, належать до відання різних комітетів і перебувають на різних етапах ухвалення. «Як мінімум, кожного пленарного тижня три-чотири закони, необхідні для співпраці з ЄС, приймає український парламент. Це непогана статистика. Вся Верховна Рада сконцентрувалася навколо того, щоб наші зобов’язання перед ЄС були виконані. Незважаючи на гарячі дискусії в сесійній залі, є велика група ентузіастів, завдяки яким процес рухається», — констатував він.

За словами першого віце-спікера ВР Ірини Геращенко, до саміту парламент має ухвалити заяву про посилення заходів щодо політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, в якій буде засвідчено відданість виконанню домашнього завдання Україною у контексті імплементації угоди та звернено увагу європейців на необхідність посилювати підтримку України на шляху реформ і в питанні безпеки.

Голова Представництва ЄС в Україні Г’ю Мінгареллі наголосив на тому, що напередодні саміту представникам країн Євросоюзу важливо розуміти позицію України щодо подальшого розвитку відносин з ЄС. Він зазначив, що передумовою успішної реалізації угоди є якісна координація зусиль уряду та парламенту, а також координація роботи в цьому напрямі в уряді. «Україна має багато успіхів на шляху впровадження європейських змін, проте необхідно, щоб протягом наступних двох місяців кілька міністерств виконали термінову роботу з підготовки євроінтеграційних законопроектів для внесення їх в сесійну залу восени. Окрім того, потрібно пріоритизувати зусилля та здійснювати моніторинг роботи для виявлення слабких місць, а також посилювати комунікацію євроінтеграційних змін для населення України», — підкреслив Г’ю Мінгареллі.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»