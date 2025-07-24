Під час зустрічей високопосадовці в Києві домовилися поглибити взаємодію в усіх напрямах заради безпеки та стабільності наших держав

Учора Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, який приїхав в Україну з візитом.

«Дякую за візит. Це сигнал підтримки нашої країни, особливо під час війни, у важкий час. Ми дякуємо за підтримку України та українців», — наголосив глава держави.

Гідеон Саар відзначив стійкість українського народу в боротьбі проти російської агресії та наголосив, що Ізраїль зацікавлений у зміцненні відносин з Україною.

«Ми знаємо, що Україна переживає складні часи впродовж цієї війни. Ми друзі. Ми приїхали, щоб зміцнити відносини в усіх напрямах. Сподіваюся, ми зробимо ці відносини міцнішими. І це також важливо для нас», — сказав міністр закордонних справ Ізраїлю.

Під час зустрічі йшлося про економічну та оборонну співпрацю. Зокрема, обговорили посилення української ППО та можливості для спільного виробництва зброї.

Сторони приділили окрему увагу санкціям проти росії та важливості збільшення тиску на рф.

Володимир Зеленський і Гідеон Саар обговорили гуманітарну підтримку. Глава Української держави подякував за рішення Ізраїлю надати Україні допомогу на 1,2 мільйона доларів, яка охоплюватиме системи водопостачання для південних регіонів, та акцентував на потребі в обладнанні для гуманітарного розмінування.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав у Києві свого ізраїльського колегу Гідеона Саара, який здійснив перший двосторонній візит в Україну на посаді міністра закордонних справ Держави Ізраїль. У середу очільники МЗС провели детальні переговори із широкого спектра питань, зокрема щодо безпеки, гуманітарної та економічної співпраці, розвитку інновацій та спільних проєктів.

Андрій Сибіга заявив, що Україна бачить значні можливості для поглиблення взаємодії з Ізраїлем в таких галузях, як медицина, енергетика, агросектор та кібербезпека.

«Україна та Ізраїль мають значний потенціал у галузі оборонних технологій. Настав час реалізовувати його спільно заради безпеки та стабільності наших держав», — зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив на важливості відновлення діяльності Комісії з торговельно-економічного співробітництва та проведення її чергового засідання.

«Торік наш товарообіг зріс на понад 65% і становив майже мільярд доларів. Маємо продовжити цю позитивну динаміку. Плануємо розглянути перспективи співпраці в оборонній промисловості та визначити пріоритетні спільні проєкти», — зауважив Андрій Сибіга.

Міністр запропонував відновити політичні консультації між міністерствами закордонних справ двох країн вперше з 2022 року.

Окрему увагу дипломати приділили питанням регіональної безпеки, зокрема мирному врегулюванню на Близькому Сході. Глава українського дипломатичного відомства підтвердив, що Україна завжди була і залишається послідовною в дотриманні норм міжнародного права, захисті цивільних осіб та пошуку справедливих рішень.

Під час переговорів міністри домовилися про започаткування стратегічного діалогу між Україною та Ізраїлем щодо іранської загрози. За словами Андрія Сибіги, сьогодні обидві країни стикаються зі спільними безпековими викликами. На тлі цих загроз очільники МЗС узгодили активізацію багатосторонньої та двосторонньої спів­праці.

«Іран та росія становлять екзистенційну загрозу не лише для наших країн, а й для глобальної безпеки. Іран продовжує дестабілізувати регіон, розвиваючи ядерну програму та постачаючи зброю терористичним угрупованням», — наголосив він.

Міністр підкреслив, що москва, Тегеран і Пхеньян об’єдналися в єдину групу злочинних режимів, які підтримують один одного та загрожують всьому вільному світу.

Глава МЗС також повідомив, що Кабінет Міністрів підвищив статус історичної пам’ятки могили цадика Нахмана в Умані з пам’ятки місцевого значення до пам’ятки національного значення.

«Це святе місце, яке вшановує засновника брацлавського хасидизму. Тепер воно має найвищий рівень державного захисту як об’єкт національної спадщини», — зауважив він.

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність Ізраїлю за гуманітарну допомогу, зокрема за проєкт у галузі водопостачання південних регіонів України. Український міністр також передав своєму колезі non-paper щодо потреби України в модульних укриттях для захисту цивільних.

«Усюди є потреба в рішеннях, які посилюють безпеку людей в умовах постійного терору. Наші країни об’єднані спільною історією, культурою, людськими зв’язками та досвідом спільної боротьби. Це підтверджують архівні документи, які ми сьогодні переглянули з моїм колегою щодо українсько-єврейських зв’язків», — зауважив дипломат.

Особливим елементом візиту стала презентація архівних дипломатичних документів доби Української Народної Республіки для високих гостей у Міністерстві закордонних справ України. Зокрема до архівних пам’яток увійшли накази про створення першого єврейського піхотного батальйону в Одесі в період із січня по березень 1918 року. Це формування брало участь у Визвольних змаганнях часів УНР і Центральної Ради, гарантуючи безпеку та забезпечуючи порядок в Одесі. Презентуючи виставку ізраїльським колегам, Андрій Сибіга зазначив, що ці документи свідчать про тісні дипломатичні та міжособистісні зв’язки між Україною та Ізраїлем.

МЗС України висловлює подяку голові Державної архівної служби Анатолієві Хромову та директорці Центрального державного архіву вищих органів влади та управління Ларисі Левченко за пошук і підготовку матеріалів для презентації.

Джерела: Офіс Президента Міністерство закордонних справ