Відносини між Україною та Канадою ґрунтуються на багаторічній міцній дружбі, сильному політичному діалозі, відданості демократичним цінностям і перспективах спільної реалізації проектів у найзатребуваніших сферах реального сектору економіки. Ця думка Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана стала зачином переговорів із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Її логічним продовженням були слова про прагнення України посилити політичний діалог і розширити угоду про зону вільної торгівлі. Джастін Трюдо відповів на це фразою: «Наша зустріч — чергова можливість обговорити ключові теми наших відносин, і я радий вітати мого українського колегу. Канада завжди була на позиціях підтримки України — чи то в політичних, чи то в економічних питаннях».

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Економічні орієнтири встановлено

Переговори глав урядів можна вважати однією з головних подій робочого візиту Володимира Гройсмана до Канади. Тож не дивно, що Прем’єр України найбільше виокремлював розвиток взаємовигідної співпраці як на геополітичному рівні, так і в торговельно-економічній сфері. Доказом цих слів став посилений діалог, який триває на рівні керівництва країн, поглиблення ділових контактів. Не останню роль у цьому відіграла угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою.

Не оминув увагою глава уряду й статистичних даних. Вони переконали Володимира Гройсмана в тому, що уряд обрав для себе правильні орієнтири роботи. Наприклад, у першому півріччі 2017 року обсяг торгівлі товарами й послугами зріс на 58% і становив 245 мільйонів доларів. Він упевнений, що потенціал для подальшого зростання показників є. Зокрема в межах упровадження угоди про зону вільної торгівлі Канада скасувала вже 98% тарифів і обмежень, Україна — 72%. За сім років показник сягне 99%. Окрім цього, сторони забезпечують взаємний доступ до державних закупівель, вирівнюють екологічні стандарти, стандарти праці, захисту прав інтелектуальної власності. На часі навіть розширення угоди на сферу послуг та інвестицій. Щодо цього питання Володимир Гройсман висловився так: «Ми високо цінуємо вже існуючі проекти. Серед них є такі, якими ми дуже пишаємося. Назву лише кілька флагманських: Національна поліція України, центри правової допомоги, CUTIS, EDGE, підтримка місцевого самоврядування ПРОМIС».

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Доволі результативна, на його думку, співпраця на міжнародній політичний арені. У цьому контексті особливу увагу приділяють протидії російській агресії та запровадженню санкційної політики.

А ще глави урядів обговорили пріоритети головування Канади в G7 у 2018 році. Вони домовилися під час майбутнього саміту «Великої сімки» у червні 2018 року розглядати українське питання в контексті зміцнення безпеки й забезпечення миру включно з питаннями координації міжнародної підтримки українських реформ. Коли йшлося про ситуацію на сході України, прем’єри підтримали можливості розгортання на Донбасі миротворчої операції під егідою ООН.

Що гарантує робочі місця

Про те, що Україна високо цінує політику Канади з підтримки територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, а також запровадження санкцій проти країни-агресора, Володимир Гройсман запевняв під час зустрічі зі спікером Сенату Канади Джорджем Фюрі та спікером Палати громад Джефом Реганом.

Він підкреслив, що попри географічну віддаленість України та Канади, держави мають міцні історичні зв’язки. Це особливо відчутно в період трансформацій і змін. Прем’єр повторив тезу, що Канада залишається для України стратегічним союзником на політичній арені. Вона наш найважливіший економічний партнер. Активному розвитку всіх сегментів двосторонньої співпраці сприяла передусім консолідована міжпартійна підтримка в парламенті Канади.

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«Важливими віхами стали укладення й ратифікація угоди про вільну торгівлю та укладення Меморандуму про поглиблене співробітництво між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Українсько-канадською торговельною палатою, — резюмував Володимир Гройсман. — Мені приємно відзначити зростання обсягів двосторонньої торгівлі у першому півріччі цього року та зростання експорту з України до Канади на 23%. Ми також вдячні за технічну допомогу та сприяння у проведенні реформ. Сподіваємося, що така допомога триватиме й надалі».

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Прем’єр дякував за підтримку Українсько-канадської парламентської програми. У парламенті Канади проходять стажування 16 осіб з України. Випускники програми працюють в уряді. «Той досвід, який українська молодь здобуває в Канаді, а головне — ціннісні орієнтири вашої країни, сприяють створенню потужного інтелектуального ресурсу оновленої України», — вважає глава уряду.

Під час засідання парламентського комітету міжнародної торгівлі Володимир Гройсман розповідав про спільні дії Президента, уряду й Верховної Ради на шляху перетворення України на державу із сильною економікою. У цьому особливо важлива підтримка міжнародних партнерів. Прем’єр перерахував кілька викликів, які постали перед Україною: «Ми проводимо реформи в усіх сферах життя. Говоримо про реформу децентралізації влади, дерегуляцію, яка дає змогу знімати обмеження, реформу держслужби, енергосектору, нове законодавство щодо боротьби з корупцією. Останніми тижнями ми ухвалили рішення про зміни в пенсійній, освітній, медичній системах. На часі — нове законодавство з приватизації, формування моделі обігу земель сільськогосподарського призначення, посилення оборонного потенціалу».

Канадські парламентарії найбільше цікавилися перспективами економічної співпраці в реальному секторі економіки та АПК, боротьбою з корупцією та заходами щодо захисту іноземних інвестицій. На це Прем’єр реагував словами про чималу кількість міждержавних можливостей. Він навіть пообіцяв до кінця року конкретні показники зростання обсягів двосторонньої торгівлі. «У нас великі можливості співпраці в агросекторі, значний потенціал в аерокосмічній галузі та енергетиці, зокрема альтернативній. Будівництво, легка промисловість, сфера послуг тощо — це все простір для нашої взаємодії», — резюмував Володимир Гройсман.