Українська делегація на чолі з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою відвідала штаб-квартиру НАТО. Дмитро Кулеба провів переговори з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і взяв участь у засіданні Комісії Україна — НАТО, де було обговорено оцінку виконання Річної національної програми під егідою комісії на 2019 рік та презентації проєкту РНП 2020.
Під час зустрічей у штаб-квартирі Альянсу йшлося про активізацію зусиль України, спрямованих на приєднання до послуг та партнерств Агенції НАТО з підтримки і постачання (NSPA). Завдяки цьому кроку наша держава отримає повноцінний доступ до системи закупівель Альянсу. «Система закупівель NSPA — це своєрідне натовське ProZorro. Ми переконані, що участь України у цій системі зробить сильнішою і Україну, і НАТО», — заявив Дмитро Кулеба. За його словами, участь Києва у цій програмі «вписується в логіку дій уряду зі створення нових можливостей для українських експортерів. По суті, йдеться про євроатлантичну інтеграцію української оборонної промисловості, бо так Україна зможе повноцінно інтегруватися в систему закупівель Альянсу». Українські виробники зможуть брати участь у тендерах НАТО і продавати свою продукцію іноземним замовникам і наближатися до стандартів Альянсу, повідомляє пресслужба віцепрем’єра.
Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді, яка входила до складу делегації, звернулася до високопосадовців Альянсу із проханням відрядити в Україну фахівців для проведення консультацій з користування системою закупівель, яку використовує NSPA. «Ми плануємо провести у лютому-березні 2020 року семінар з представниками української оборонної промисловості щодо порядку безкоштовної реєстрації українських підприємств в електронному каталозі NSPA для виробників оборонної продукції», — пояснила Світлана Панаіотіді.
За її словами, комплексна трансформація та масштабні реформи оборонно-промислового комплексу України відкривають нові можливості для виробників. Світлана Панаіотіді запропонувала організувати виставку можливостей та досягнень окремих підприємств оборонної промисловості України у штаб-квартирі НАТО у 2020 році. На її думку, такий захід сприятиме підвищенню рівня поінформованості спільноти НАТО про потенціал вітчизняного оборонно-промислового комплексу, а також збільшить шанси залучення інших підприємств до виконання контрактів для потреб Альянсу.
У Брюсселі Дмитро Кулеба провів зустріч із заступником Генсека НАТО з питань операцій Джоном Манзі. Урядовець повідомив, що Україна планує надіслати 20 військовослужбовців на підтримку місії Альянсу в Іраку після того, як вона відновить роботу. «Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду та професіоналізму», — заявив Дмитро Кулеба.
Як відомо, Україна брала участь у тренувальній місії НАТО в Іраку з 2006 року. Це спільні навчання країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, збройних сил Іраку та країн-партнерів НАТО. Українські офіцери працювали військовими радниками в Національному оперативному центрі Офісу прем’єр-міністра Іраку та Об’єднаному оперативному центрі МВС Іраку, брали активну участь у розробленні оперативних процедур на тактичному і стратегічному рівнях.
Сторони погодили наступні спільні кроки із запровадження нового підходу НАТО «Один партнер — одна програма», обговорили перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та подальшого розроблення стратегічних документів на її виконання. Дмитро Кулеба розповів Джону Манзі про перебіг роботи над законодавством, необхідним для реформування галузі безпеки і оборони.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»