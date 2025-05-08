У День піхоти ЗСУ Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди

Глава держави передав командирам підрозділів бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу», стрічки почесних найменувань бригад та присвоїв вищі офіцерські звання.

Історії сміливих і відважних Історії сміливих і відважних

Президент зазначив, що в цій війні за незалежність мільйони людей виявляють сміливість і відданість Україні та українській ідеї. За його словами, незалежність України підтверджена результатами української армії в боях на різних напрямках: від Гостомеля до Донеччини, від Сумщини та Харківщини до Запоріжжя й Херсонщини, на Курщині.

«Україна стоїть, бо стоїть українська піхота: б’ється, знищує окупанта, захищає та відновлює наші українські позиції, здійснює блискучі операції, які вже є зразковою частиною світової військової історії — історії вашої, історії сміливих», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна завжди шануватиме своїх героїв, і закликав не забувати полеглих. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, які загинули в боях за Україну.Президент передав рідним полеглих Героїв України орден «Золота Зірка».

Найвищої державної нагороди посмертно зокрема удостоєностаршого сержантаЯрослава Хибовського, який захищав Україну на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині. Завдяки його діям вдалося знищити десятки одиниць російської техніки та понад 100 окупантів. Боєць евакуював вісьмох важкопоранених побратимів, очолював штурмові операції та зупиняв атаки. 5 грудня 2022 року евакуював пораненого воїна, але коли повернувся виконувати бойове завдання, сам зазнав не сумісного із життям поранення.

Серед відзначених старшинаВасиль Яремко — командир зведених груп. Він брав участь в обороні та штурмах населених пунктів на Харківщині, Донеччині й Луганщині. Знищив понад десять окупантів і ще двох узяв у полон, захопив кілька одиниць бронетехніки. Під щільними ворожими обстрілами евакуював трьох поранених побратимів. Василь Яремко загинув торік 24 січня, очолюючи штурм та особисто знищивши щонайменше шістьох загарбників.

Цієї відзнаки також удостоєний молодший сержантІван Голубка — заступник командира бойової машини — навідник-оператор. Він виконував бойові завдання на Донеччині. Завдяки його діям було знищено кілька одиниць бронетехніки та майже 50 окупантів. Іван був поранений, але після відновлення продовжував захищати Україну. 5 червня 2023 року під час штурму ворожих позицій БМП, у складі екіпажу якої перебував Іван Голубка, підірвалася на міні.

Ще Володимир Зеленський вручив «Золоту Зірку» Героям України молодшому лейтенантові Владиславу Дацькому та молодшому сержантові Миколі Молчанову.Владислав Дацькийбрав участь в обороні Авдіївки, де торік у лютому штурмова група під його командуванням знищила й поранила майже 200 окупантів. Зазнав поранення, але попри це надав допомогу підлеглому й евакуював його. У вересні на Луганщині реалізував рейдову засідку, а у грудні на Харківщині провів диверсійну операцію із захопленням шести полонених, що дало змогу отримати цінні розвіддані.

Микола Молчанову грудні 2023 року брав участь у штурмі ворожих позицій поблизу Роботиного. Зазнав поранення, але запобіг просуванню окупантів до шляхів відходу штурмової групи. Після лікування продовжив захищати Україну неподалік Новогродівки, де брав участь у штурмах та утримував позиції. Особисто знищив 15 БМП, танк Т-72, два розвідувальні квадрокоптери та 110 окупантів.

За бойові заслуги

Чотирьом захисникам глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали такі відважні воїни.

СолдатМихайло Ластівка захищає Україну на Донеччині, де цього року в лютому-березні брав участь в обороні Північного. Зокрема, зірвав ворожі штурми українських позицій, збив FPV-дрон зі стрілецької зброї, урятувавши життя воїнів, організовував допомогу пораненим та їх евакуацію, а також завдавав втрат ворогові.

МайорЮрій Луньов брав участь у всіх бойових завданнях 2 стрілецького батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади від херсонського напрямку до Вовчанська. Його підрозділ зупинив багато російських штурмів, ліквідував понад 200 ворожих піхотинців та ще п’ятьох узяв у полон, знищив 15 одиниць бронетехніки.

Молодший сержантСергій Прінь, бойовий медик. Потрапив у засідку поблизу Новомихайлівки, де прийняв бій і знищив двох окупантів. Затримував просування ворога, виявляв ДРГ, відбивав штурми й утримував позиції. Тричі був поранений і сам надавав собі допомогу, врятував пораненого побратима й евакуював його. Особисто зачистив лісосмугу завдовжки 2 км, знищивши сімох загарбників.

Молодший сержантПавло Шуміцький. На Харківщині у складі мобільної групи відбив два ворожі штурми. Прикривши відхід групи, залишився на позиції сам і в бою захопив у полон трьох окупантів. Під вогнем витягнув пораненого побратима, надав йому допомогу й організував евакуацію.

Президент відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького І—ІІІ ступенів та «За мужність» ІІ і ІІІ ступенів.

Глава держави вручив командирам підрозділів бойові прапори: 33 окремій механізованій бригаді, 41 ОМБр, 44 ОМБр, 116 ОМБр 10 армійського корпусу та 354 навчальному механізованому полку 169 навчального центру імені князя Ярослава Мудрого, а також почесні відзнаки «За мужність та відвагу» 3 окремій штурмовій бригаді та окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Володимир Зеленський передав командирам бригад стрічки почесних найменувань: 22 ОМБр присвоєно найменування «Миколаївська», 32 ОМБр — «Сталева», 65 ОМБ — «Великий луг» та 128 окремій бригаді територіальної оборони — «Дике поле».

Президент присвоїв військові звання бригадного генералакомандирові 19 армійського корпусу полковнику Олександрові Бакуліну, начальникові 169 навчального центру імені князя Ярослава Мудрого полковникові Олексієві Майстренку та заступникові командувача Об’єднаних сил ЗСУ полковникові Віктору Солімчуку.

Джерело: Офіс Президента