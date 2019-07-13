Молдова для нас дуже близька країна, маємо з нею дуже теплі відносини. Дякуємо Молдові за постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Такими словами у Києві розпочалася зустріч Президента Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Республіки Молдова Майї Санду. Чільне місце в порядку денному переговорів посіла тема розвитку економічної співпраці. «Перемовини були продуктивними. Особливу увагу приділили перспективам економічної співпраці. Торік товарообіг між нашими країнами зріс на 11% і становив майже 1 мільярд доларів США. Найближчим часом ми з легкістю досягнемо такого самого показника, тільки без слова «майже», — наголосив глава держави під час спільної пресконференції.
Окремо сторони обговорили перспективи об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи. «Я запевнив молдовську сторону в надійності України як постачальника електроенергії до їхньої країни», — цитує Володимира Зеленського його Офіс. Також ішлося про міжлюдські контакти. Президент висловив думку, що громадяни України та Молдови можуть здійснювати взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками. «Ще одне з питань — це забезпечення освітніх потреб української громади в Молдові. На мою думку, важливо зберігати диференційований підхід до українських шкіл і вивчення української мови в Молдові», — заявив глава держави.
Крім того, Володимир Зеленський порушив питання екстрадиції в Україну екссудді Миколи Чауса. «Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу», — констатував він.
Президент зазначив, що позиції України та Молдови у захисті суверенітету та безпеки в регіоні — єдині. Глава держави зауважив, що один із перших закордонних візитів Прем’єр-міністр Молдови здійснила саме до України, а це означає, що обидві країни залишаються не лише сусідами, а й незмінними та надійними партнерами. «Уряд і парламент Молдови завжди підтримували суверенітет і територіальну цілісність України. Сподіваюся, що новопризначений уряд Республіки Молдова продовжить це робити. А Україна й надалі надаватиме всебічну підтримку територіальній цілісності Молдови і братиме активну участь у переговорному процесі з придністровського врегулювання. Україна та Молдова об’єднані одним спільним бажанням — щоб на наших територіях не було російських військ. Також ми не дозволимо нав’язувати нам будь-які плани з так званої федералізації», — підкреслив Володимир Зеленський.
Відтак Майя Санду запевнила, що Молдова повністю підтримує територіальну цілісність України. «Я відчуваю любов, повагу та шану до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою країну, її суверенітет і майбутнє як європейської держави», — зауважила вона. За словами Майї Санду, Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливу засаду власної безпеки. «Європейська інтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з Європейським Союзом — наші основні спільні з Україною цілі. Уряд Молдови також хоче тісніше співпрацювати з Україною в економічному та енергетичному секторах. І ми прагнемо встановити постійний спільний контроль над кордоном, щоб захистити наші кордони від злочинності та контрабанди», — резюмувала Прем’єр-міністр Республіки Молдова.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»