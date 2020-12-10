Україна докладає максимум зусиль задля імплементації цілей Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Євроінтеграція — основа програми дій українського уряду, а виконання Угоди про асоціацію — дорожня карта реформ в Україні. Системні реформи та глибокі перетворення тривають. На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час онлайн-зустрічі з високим представником ЄС, віцепрезидентом Європейської комісії Жозепом Боррелем і комісаром ЄС із питань сусідства та розширення Олівером Варгеї.

Співрозмовники домовилися, що чергове засідання Ради асоціації у Брюсселі відбудеться 11 лютого 2021 року. Воно має стати важливим кроком для розвитку діалогу в напрямі оновлення Угоди про асоціацію. Денис Шмигаль висловив сподівання, що під час сьомого засідання Ради асоціації буде обговорено пріоритетні напрями взаємодії та аспекти спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення її цілей.

«Очікую, що майбутня зустріч забезпечить прогрес у подальшому розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, що буде відображено у підсумкових документах», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра. Глава уряду додав, що Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків, спрямованих на практичну реалізацію домовленостей саміту Україна — ЄС, багато з яких амбітні та комплексні.

«Наш особливий інтерес стосується початку огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію. Ми зацікавлені в оновленні параметрів поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, які б уможливили подальший розвиток торгівлі та посилення секторальних положень угоди», — зауважив Прем’єр.

Сторони домовилися докласти всіх зусиль для підписання угоди про спільний авіаційний простір під час сьомого засідання Ради асоціації.

Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу за готовність продовжити активний діалог з питань реалізації європейського зеленого курсу. Він запропонував розглянути можливість налагодження діалогу між українськими та європейськими компаніями й асоціаціями для прискорення взаємної інтеграції у ланцюжки виробництва й постачання продукції. А ще наголосив, що для України дуже важлива практична взаємодія з ЄС у питанні забезпечення доступу нашої країни до майбутньої вакцини проти COVID-19.

Присутня на онлайн-зустрічі віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина акцентувала, що спад у світовій економіці через пандемію коронавірусної хвороби загострює необхідність оновити угоду. Це дасть змогу адаптувати зону вільної торгівлі між Україною та ЄС до сучасних економічних реалій, істотно поліпшити умови ведення бізнесу з обох сторін.

«Засідання Ради асоціації має стати не менш важливою історичною подією у відносинах Україна — ЄС, ніж 22-й саміт. Адже ми ставимо перед собою амбітну мету: почати оновлення роботи зони вільної торгівлі уже наступного року. Із січня 2016-го, відколи розпочато застосування поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, наша двостороння торгівля зросла приблизно на 65%. Це свідчить про великий торговельний потенціал між нашими економіками. Тому оновлення Угоди про асоціацію однозначно сприятиме активізації взаємної торгівлі, в чому зацікавлений бізнес України і ЄС», — цитує слова віцепрем’єрки її служба.

Урядовиця зазначила: для розвитку торговельної співпраці Україна очікує на перші висновки попередньої оціночної місії щодо готовності нашої країни до укладання промислового безвізу з ЄС, визначення перших кроків для початку офіційних переговорів щодо укладення угоди АСАА. На порядку денному — подальша інтеграція України в єдиний цифровий ринок ЄС, визначення кроків з визнання європейськими партнерами інституту уповноважених економічних операторів України.

«Минулого тижня Верховна Рада ухвалила революційний закон про внутрішній водний транспорт, який започатковує розвиток відкритого й конкурентного ринку вантажних і пасажирських перевезень водою в Україні. Цей крок дуже важливий з огляду на необхідність приєднання українських внутрішніх водних шляхів до регіональної мережі TEN-T», — підкреслила Ольга Стефанішина.

Вона додала, що Україна та ЄС мають спільне розуміння важливості врегулювання кризи, спричиненої сумнівними рішеннями Конституційного Суду, відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури, невідкладності судової реформи в Україні.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»