Продовженням робочого візиту Президента Володимира Зеленського до Японії стала його зустріч із німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони обговорили ситуацію на Донбасі й погодилися, що нормандський формат залишається ключовим для припинення агресії проти України і зустріч має бути проведено в найближчому майбутньому.
Цікавою стала зустріч Володимира Зеленського і з головою парламентської асоціації дружби «Японія — Україна» Ейсуке Морі. Ішлося передусім про можливості для поглиблення економічної та інвестиційної співпраці, співробітництво в межах реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, взаємовигідних проєктів в енергетиці, транспорті, сільському господарстві, охороні довкілля, повідомляє Офіс Президента.
Важливою частиною перемовин став обмін досвідом з питань подолання наслідків ядерних аварій. Президент відзначив ефективність діяльності українсько-японського Спільного комітету з питань співробітництва у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на АЕС.
Відбулася зустріч із президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Сінічі Кітаокою. Володимир Зеленський подякував за підтримку України за програмою «Офіційна допомога розвитку». Одним із яскравих результатів спільної роботи названо успішне завершення модернізації Міжнародного аеропорту «Бориспіль» коштом пільгового кредиту.
Президент повідомив про зацікавленість у продовженні співпраці з JICA. Серед важливих перспективних інфраструктурних проєктів може бути будівництво мостового переходу через Південний Буг у Миколаєві для вдосконалення південного транспортного коридору і підготовка проєкту з переробки твердих побутових відходів.
Зустрівся український Президент і з керівництвом Японської асоціації нової економіки (JANE) і наголосив, що ІТ-сектор один із найдинамічніших у нашій країні. Він розповів про плани його розвитку, зокрема вдосконалення правового поля та системи оподаткування в галузі ІТ, розбудову національної інноваційної системи.
Японські бізнесмени зацікавилися проєктом «Держава у смартфоні». Володимир Зеленський наголосив, що реформа з діджиталізації перебуває на його особистому контролі, а також про прагнення України створювати конкурентний ІТ-продукт.
Представники асоціації розповіли про приклади найуспішніших інноваційних проєктів застосування в Японії штучного інтелекту, що вже довели ефективність у різних сферах життя. Ідеться про туризм, розваги, кібербезпеку.
Відбулася важлива зустріч з головою Палати представників (нижня палата парламенту Японії) Тадаморі Осімою та головою Палати радників (верхня палата парламенту) Акіко Санто. Президент подякував керівництву японського парламенту за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також висловив упевненість в ефективності роботи новоствореної депутатської групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Японією.
Акіко Санто наголосила, що в Україні зареєстровано понад 40 японських приватних компаній, а японські бізнесмени відзначають великий потенціал України. Президент висловив сподівання, що кількість японських компаній, зареєстрованих в Україні, зростатиме й надалі.
Тадаморі Осіма зауважив, що знає про Україну зокрема завдяки виступам наших спортсменів. Він висловив сподівання побачити їх на Олімпійських іграх-2020, що відбудуться в Японії. Володимир Зеленський закликав упровадити безвізовий режим для українців напередодні цих змагань.
Під час зустрічей в японській компанії Marubeni Corporation Володимир Зеленський закликав тамтешній бізнес інвестувати в українські проєкти. У цій компанії, яка вже постачає з України зернові та молочну продукцію, розраховують на розширення переліку агропромислових товарів.
Президент запросив співрозмовників інвестувати у вітчизняні сміттєпереробні заводи і звернув увагу на можливість інвестування в будівництво доріг.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»