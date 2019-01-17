Шляхи мирного врегулювання ситуації на Донбасі, питання Криму та Азовського моря є і будуть пріоритетом роботи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Міністр закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Мирослав Лайчак заявив про це під час зустрічі із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Словаччина розпочала головувати в ОБСЄ, і Київ став однією з перших європейських столиць, куди завітав глава словацького МЗС як чинний голова ОБСЄ. За словами Мирослава Лайчака, безпека України — вагома складова безпекової архітектури всієї Європи.
Володимир Гройсман підкреслив, що ситуацію в Україні не можна розглядати як окрему тему. «Вона тісно пов’язана із загальноєвропейською. Потрібно одночасно порушувати питання Донбасу, Криму, Азовського моря. Усе, що там відбувається, має отримати належну міжнародну реакцію. Це повзуча окупація Азовського моря. І вона потребує адекватної відповіді світу», — наголосив Володимир Гройсман.
Він звернув увагу на необхідність посилення тиску на державу-агресора та примусу Росії повернути в Україну захоплених у полон українських моряків. «Наші моряки мають повернутися додому. Потрібно серйозно посилювати тиск на РФ», — підкреслив Прем’єр.
Під час перемовин сторони торкнулися питань взаємодії в інших сферах. Володимир Гройсман високо оцінив рівень діалогу й зазначив, що Україна має великі перспективи в економіці та відкрита до співпраці.
До слова, за 10 місяців 2018 року обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Словаччиною перевищив мільярд доларів із позитивним для України сальдо. Словаччина входить до топ-20 торговельних партнерів України серед країн Євросоюзу. Великий інтерес для обох країн становлять проекти в енергетиці, адже енергетична безпека була і залишатиметься стратегічним пріоритетом і для України. Також актуальна взаємодія у галузі логістики й транзиту товарів, у розвитку видобувної промисловості, енергоефективності, підтримці малого та середнього бізнесу, розвитку регіональної співпраці.
А вчора Мирослав Лайчак у супроводі українського колеги Павла Клімкіна відвідав Луганщину, повідомляє УНІАН. Дипломати побували в Сєверодонецьку, де зустрілися з керівництвом області, на КПВВ «Станиця Луганська» ознайомилися з безпековою ситуацією на лінії розмежування, відвідали Лисичанську дитячу клінічну лікарню, де передали гуманітарну допомогу від Словаччини.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»